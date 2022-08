En la cuarta fecha del torneo de Dota 2 Arlington Major, el equipo Thunder Awaken, compuesto por cinco peruanos, perdió 2 - 0 contra la escuadra europea OG y empató con Team Liquid, de la misma región. Tras estos resultados, el team peruano necesita obtener un buen resultado mañana lunes 8 de agosto, para poder asegurarse un lugar en los playoffs del torneo que repartirá US$500.000 en premios.

Thunder Awaken aún no termina su participación en la fase de grupos en el Dota 2 Arlington Major. No obstante, el equipo se encuentra a un pie y medio fuera de la competencia. La escuadra cuenta hasta el momento con cero victorias, cinco empates y dos derrotas, por lo que necesitaría no ser vencido por PSG.LGD, el favorito proveniente de China. Cabe señalar que PSG.LGD está en la primera posición del Grupo A y ya pasó a la siguiente etapa.

Aquí el momento en que Thunder empata con Team Liquid:

Como se recuerda, el Dota 2 Arlington Major inició el pasado jueves 4 de agosto y finaliza el domingo 14 del mismo mes. En el torneo participan 17 equipos de todo el mundo y todos ellos se batirán por obtener una porción del jugoso botín económico de US$500.000.

Dos equipos peruanos, Thunder Awaken y Beastcoast, son los únicos representantes de sudamérica. Beastcoast ha logrado pasar a la siguiente fase del torneo.

Quiénes integran Thunder Awaken

Cabe señalar que Thunder llega con una baja en su equipo, puesto que la VISA para Estados Unidos de Gonzalo ‘Darkmago’ Herrera no fue aprobada. En ese sentido, Ricardo ‘Alone’ Fernandez de 17 años reemplazará de manera temporal (stand-in) a ‘Darkmago’ como mid laner en la escuadra. En ese sentido, Thunder Awaken está conformado por los siguientes jugadores: