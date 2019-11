¿Sin planes este fin de semana? Aquí te presentamos 7 videojuegos para PS4, XB1 y PC que podrás disfrutar sin pagar. Algunos en versión de prueba, otros de manera indefinida. ¡Prepara tu disco duro!

A continuación, los juegos, una breve descripción y sus respectivos tráilers:

►The Elder Scrolls Online

Plataforma: PS4, XB1 y PC

Tiempo: Hasta el 13 de noviembre

El juego multijugador basado en la franquicia de The Elder Scrolls de Bethesda tendrá un cerca de una semana de prueba gratuita. Lanzado en 2014, The Elder Scrolls Online no ha dejado de recibir contenido por parte de sus desarrolladores, recordados por su excelente trabajo en TES: Skyrim.

Aquí su link de descarga.

►Nuclear Throne

Plataforma: PC (a través de Epic Games Launcher)

Tiempo: Hasta el 14 de noviembre

Uno de los dos nuevos juegos gratis de Epic Games. Como cada semana, la tienda virtual ofrece a sus usuarios uno o dos juegos para su descarga gratuita. Aunque estos solo duran una semana en la tienda, si los agregas a tu biblioteca los tendrás para siempre. El único requisito es tener una cuenta en Epic Games Launcher.

Nuclear Throne, por un lado, es un juego indie para mayores de 10 años que nos ambienta en un mundo postapocalíptico de estilo rogue like.

Aquí su link de descarga.

►Ruiner

Plataforma: PC (a través de Epic Games Launcher)

Tiempo: Hasta el 14 de noviembre

Ruiner, por su parte, -título con calificación +18- es un videojuego futurista con elementos de aventura y disparos. Sobre su trama, conoceremos a un “psicópata trastornado” que buscará rescatar a su hermano, que habría sido secuestrado por el gobierno de turno.

Aquí su link de descarga.

►American Truck Simulator

Plataforma: PC (a través de Steam)

Tiempo: Hasta el 10 de noviembre

Un simulador de conducción. Si estás interesado en manejar un camión por largas carreteras de Estados Unidos, American Truck Simulator es la mejor opción. Desde 2016, el título del estudio de SCS Software ha conseguido mantener fresco su juego gracias diferentes actualizaciones. En Metacritic tiene una valoración de 76/100.

La prueba gratuita solo incluye su versión de PC, a través de Steam, y estará disponible hasta el domingo 10 de noviembre.

Acá está el link de descarga.

►The Surge

Plataforma: Xbox One (se requiere suscripción Xbox Live Gold)

Tiempo: Hasta el 10 de noviembre

El juego de rol del estudio Deck13 Interactive está de promoción para la Xbox One. Si eres propietario de la consola de Microsoft y de la suscripción Xbox Live Gold, tendrás oportunidad de jugar gratis por este fin de semana The Surge. Luego, si te interesa, podrás comprarlo con un significativo descuento.

►Just Cause 4

Plataforma: PC

Tiempo: Hasta el 10 de noviembre

La última entrega de la saga Just Cause estará completamente gratis durante este fin de semana para los usuarios de PC. Just Cause 4 es un videojuego de acción y aventuras del estudio Avanlanche Studios que salió a la venta finales de 2018 para PS4, XB1 y PC. Esta promoción incluye la versión Reloaded, la cual incluye extras en el juego.

Aquí el link de descarga.

►Cities Skylines

Plataforma: PC (Steam) y Xbox One

Tiempo: Hasta el 10 de noviembre

¿Quieres crear ciudades desde la habitación de tu casa? Lo podrás hacer con Cities Skylines, un videojuego de gestión y construcción lanzado en 2015 para PC, que tiene como gran rival al popular SimCity. La promoción va hasta el domingo 10 de noviembre en sus versiones de computadora (vía Steam) y Xbox One.

Acá el link de descarga.

