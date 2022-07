En el marco del Prime Day de Amazon, día en el que la tienda en línea ofrece diversas promociones en todos sus productos, el servicio Prime Gaming ofrece más de 30 videojuegos totalmente gratuitos para sus suscriptores.

Como no podía ser de otra forma, estos precios estarán disponibles solo hasta las 23:59 p.m. del miércoles 13 de julio. Así que tienes 24 horas para reclamar gran parte de estos títulos.

¿Cuáles son los juegos y qué requisitos debo cumplir para reclamarlos? En primer lugar, tendremos que ser suscriptores del servicio Prime de Amazon. Luego, habrá que sincronizar nuestras cuentas de EA o GOG con Prime. Tras ello, entramos a Primer Gaming (aquí el enlace), logeamos nuestra cuenta y reclamamos los códigos de los videojuegos.

La oferta de videojuegos gratuitos es variada. Por ejemplo, están Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends o Need for Speed Heat, títulos que han estrenado en los últimos años y que, sin lugar a dudas, será más que interesado para los gamers. Asimismo, también otros títulos independientes como The Darkside Detective o HUE.

Mass Effect: Legendary Edition estrenó el 14 de mayo de 2021. (Imagen: EA)

Todos estos videojuegos podrás reclamarlos y obtenerlos para siempre en la plataforma de PC. Es decir, las ofertas no aplican para usuarios de PlayStation, Xbox o Nintendo.

Estos son todos los videojuegos gratuitos por el Prime Day de Amazon:

Mass Effect Legendary Edition

GRID Legends

Need for Speed Heat

Need for Speed Heat presenta una gama de colores neón que da alusión a los años 80 (Foto: EA)

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Giana Sisters: Twisted Dreams

The Crow’s Eye

Addling Adventures

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Clouds & Sheep 2

Metal Unit

Road Trip

Gone Viral

Puzzle of the Year

Pumped BMX Bro

Bang Bang Racing

Death Squared

The Darkside Detective

10 Second Ninja X

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Manual Samuel

HUE

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Rain World

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Metal Slug 2

Fatal Fury Special