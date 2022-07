Mucho se habla de los videojuegos más esperados del año, los cuales pueden ser God of War Ragnarok o Bayonetta 3. Sin embargo, estos títulos también destacan por sus historias fuertes y llenas de acción, las que tienen una restricción de edad para mayores de 18 años. Así, hoy te presentamos siete juegos ‘family friendly‘ que podrán ser jugados por los más pequeños sin problema alguno.

Esta lista, que proviene del medio español 3DJuegos, presenta videojuegos como Luigi’s Mansion 3 Minecraft, Splatoon, entre otros.

Mario Kart 8

Uno de los videojuegos más exitosos en la historia de Nintendo con más de 50 millones de copias vendidas en sus versiones para Nintendo Switch (43 millones) y Wii U (8 millones). Estamos en frente de un título de carreras en el que competimos contra la inteligencia artificial o amigos por llegar primero a la meta.

Mario Kart 8 es uno de los juegos más populares de Nintendo con más de 50 millones de copias vendidas.

Cuenta con niveles de dificultad acorde a la edad de los niños. Gracias los objetos en el juego y el colorido diseño, Mario Kart 8 es una opción a considerar para los más pequeños.

El juego está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Minecraft

Un clásico moderno. Minecraft, el videojuego de Mojang, ya es un referente para los más pequeños y quizá ya hayas oído de él. Se trata de un videojuego de construcción de tipo mundo abierto en el que los chicos pueden soltar su imaginación y crear toda clase de edificaciones y más.

Está disponible en gran cantidad de plataformas desde consolas PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, hasta en computadoras o celulares móviles.

Minecraft. (Foto: Nintendo/Minecraft)

Luigi’s Mansion 3

Otro título de Nintendo. Luigi’s Mansion 3, la última aventura del famoso hermano de Mario, también es un juego apto para todas las edades que divertirá a los pequeños. La tercera entrega de la saga es una de las más recomendadas por los expertos, ya que ofrece gráficos de primer nivel y una historia divertida.

En Luigi’s Mansion 3 controlamos a Luigi, quien tiene la misión de ayudar a sus amigos, quienes fueron secuestrados por un fantasma en un tenebroso hotel. El juego tiene momentos de acción y diversión asegurados.

El juego está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Luigi’s Mansion 3, que saldrá a la venta este año, tendrá un modo local cooperativo y otro para jugar en línea. (Fotos: Nintendo)

LEGO Marvel Vengadores

¿Quién no ha jugado con las figuras LEGO? Los bloques para armar figuras también están presentes en el mundo de los videojuegos y nada como aprovechar la popularidad de los superhéroes de Marvel para que los niños se diviertan.

Cabe señalar que hay variedad en cuanto a juegos de LEGO, así que si prefieres otra franquicia como Star Wars también puede escoger el título The Skywalker Saga que resume todas las películas lanzadas hasta la fecha.

LEGO Marvel Vengadores está disponible en PC, PlayStation 3 y 4, Xbox 360 y One, Nintendo 3DS y Wii U. The Skywalker Saga se puede adquirir en PS4 y PS5, Switch, Xbox One y Series X/S y PC.

SackBoy: A Big Adventure

El recordado SackBoy volvió al terreno del gaming en 2020, cuando se lanzó por la puerta grande el plataformero SackBoy: A Big Adventure para la PS4 y PS5.

En este título habrá que sortear enemigos y saltar en diferentes plataformas y así evitar caernos. El juego cuenta con un diseño animado y familiar que atraerá a los más pequeños.

El carismático personaje llegó a PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2020.

Splatoon 2

No es raro que Nintendo tenga varios títulos en esta lista, debido a que sus videojuegos son divertidos y, en su mayoría, aptos para todo el público.

Lanzado en 2017, Splatoon 2 es un título de disparos en tercera persona en el que los jugadores tienen como objetivo llenar la mayor zona posible de pintura.

El juego está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Es importante mencionar que en setiembre próximo se lanza también para la consola híbrida Splatoon 3, la nueva entrega de la saga.

Pokémon Perla Reluciente/ Diamante Brillante

Perla Reluciente y Diamante Brillante son los remake de los videojuegos Pokémon Diamante y Perla que salieron para Nintendo DS en 2006. Estas dos entregas llegaron en noviembre de 2021 para la Nintendo Switch y supusieron un lavado de cara a dos videojuegos con más de 15 años en el mercado.

Los poderosos Dialga y Palkia, maestros del tiempo y el espacio respectivamente, son los Pokémon legendarios de la cuarta generación. (Foto: ILCA/Nintendo)

Como se recuerda, Diamante Brillante y Perla Reluciente se ambientan en la región de Sinnoh, con personajes como el profesor Rowan, el líder de gimnasio tipo roca Roark, y Cynthia.

Los más pequeños encontrarán en estos dos juegos un mundo bonito y con mensajes positivos mientras que aprender a jugar en equipo.