Los Súper Campeones fue una serie anime de fútbol que marcó la infancia de toda una generación. Protagonizada por Oliver Atom y Steve Hyuga, la serie también conocida como Captain Tsubasa ha estado presente en el terreno de los videojuegos con diversos títulos, siendo Captain Tsubasa: Rise of New Champions (2020) el último de ellos. No obstante, la franquicia vuelve a las canchas de los juegos.

De la mano del estudio DeNA (conocidos por Mario Kart Tour o Pokémon Masters EX), Captain Tsubasa: Ace es un videojuego multijugador para celulares iOS y Android basado en la popular franquicia de Los Súper Campeones. Se conoce que es un exclusivo para móviles y no se planea lanzar en consolas.

Aquí te dejamos su reciente tráiler:

Como se puede observar, el videojuego contará con los clásicos súper disparos que veíamos en la serie, tales como el tiro del tigre o el tiro con chanfle. También estarán disponibles los personajes clásicos como Oliver Atom y Steve Hyuga. No se ha mostrado cómo será el gameplay del juego u otras características, más allá de las que hemos repasado líneas atrás.

Todavía no se conoce su fecha de lanzamiento ni si tendrá coste o será gratuito.