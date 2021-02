La organización IGDA Perú publicó en los últimos días una lista que recopila los principales videojuegos peruanos lanzados hasta la fecha, entre los cuales encontramos títulos para PC, consolas y dispositivos móviles. Algunos nombres que destacan son Tunche, Mago o Arrog.

Asimismo, IGDA Perú se define como una “organización sin fines de lucro” que ha sido creada bajo los “lineamientos de la International Game Developers Association”. Como se sabe, esta última es la asociación de desarrolladores de videojuegos más grande del planeta y en el Perú tiene presencia a través de IGDA Perú.

Cabe resaltar que por el momento la lista cuenta con 20 videojuegos, aunque cualquier interesado puede postular su obra si es que cumple con una serie de criterios que maneja IGDA Perú.

Aquí te dejamos la lista completa:

64.0

Plataformas : PC, Nintendo Switch y Mac

: PC, Nintendo Switch y Mac Género : Arcade

: Arcade Desarrollador : Rebel Rabbit

: Rebel Rabbit Fecha de lanzamiento: Marzo de 2017

Desarrollado por Rebel Rabbit y distribuido por Indienova, 64.0 es un videojuego arcade con un estilo gráfico marcado por el Pixel Art y el 2D. Nuestro objetivo es disparar a los cuadrados que tienen el mismo color que el fondo.

A Dance of Fire and Ice

Plataformas: PC, iOS, Android y Mac

PC, iOS, Android y Mac Género: Arcade / Ritmo

Arcade / Ritmo Desarrollador : 7th Beat Games

: 7th Beat Games Fecha de lanzamiento: Enero de 2019

Un juego arcade y de ritmo desarrollado por 7th Beat Games. En A Dance of Fire and Ice, tendremos que manejar dos planetas a través de un camino sinuoso sin romper el equilibrio. Para ello, habrá que presionar una tecla en función al ritmo de la música.

Arrog

Plataformas: PC, Mac, Nintendo Switch, iOS y Android

PC, Mac, Nintendo Switch, iOS y Android Género: Arcade / Ritmo

Arcade / Ritmo Desarrollador : Hermanos Magia y LEAP Game Studios

: Hermanos Magia y LEAP Game Studios Fecha de lanzamiento: Julio de 2020

Creado por los Hermanos Magia y LEAP Game Studios, llega Arrog, un videojuego de aventuras y puzzles en blanco y negro con toques de color que goza de gráficos dibujados a mano. Además, este título ha ganado diversos premios a Mejor videojuego independiente.

Cafe Panic: Cooking Restaurant

Plataformas: PC, iOS y Android

PC, iOS y Android Género: Arcade / Simulación

Arcade / Simulación Desarrollador : Boomware

: Boomware Fecha de lanzamiento: Diciembre de 2017

¿Interesado en los juegos de cocina? El estudio Boomware desarrolló Cafe Panic: Cooking Restaurant, un juego en el que deberemos administrar nuestro propio café restaurante. Como cocineros, podremos crear nuevas recetas y viajar por todo el mundo.

Cinema Panic 2: Cooking Restaurant

Plataformas: PC, iOS y Android

PC, iOS y Android Género: Arcade / Simulación

Arcade / Simulación Desarrollador : Boomware

: Boomware Fecha de lanzamiento: Diciembre de 2017

De los mismos responsables de Cafe Panic, tenemos Cinema Panic 2. La mecánica es parecida: administrar un local y ganar dinero. Aunque, con la gran diferencia, de que ahora tendremos un cine y no un café restaurante.

DarkStory Online

Plataforma : PC

: PC Género : Aventura / MMORPG 2D

: Aventura / MMORPG 2D Desarrollador : BraveWolf

: BraveWolf Fecha de lanzamiento: Mayo de 2020

Inspirado en los RPG que marcaron una época en el siglo pasado, tenemos DarkStory Online, un título MMORPG 2D en el que habrá que explorar mazmorras, luchar con poderosos enemigos y conocer inmensas tierras junto a amigos.

Duel On Board

Plataforma : PC y Mac

: PC y Mac Género : Arcade / Acción

: Arcade / Acción Desarrollador : Rebel Rabbit

: Rebel Rabbit Fecha de lanzamiento: 2021

¿Te gustan los videojuegos competitivos y de lucha? Duel One Board cumple con ambos requisitos, ya que nos ofrece combates 1 vs. 1 con piratas. Asimismo, con el mismo teclado podemos jugar con algún amigo o familiar.

Imp of the Sun

Plataforma : PC

: PC Género : Arcade / Acción

: Arcade / Acción Desarrollador : Sunwolf Entertainment

: Sunwolf Entertainment Fecha de lanzamiento: 2021

Sunwolf Entertainment trajo Imp of the Sun, un videojuego de acción y plataformas en 2D. En este título tomamos el control de una criatura mágica que domina el fuego y que ha sido enviado a la tierra por el dios Sol para recuperar sus tierras perdidas y acabar con sus enemigos.

Mago

Plataforma : PC

: PC Género : Arcade / Acción

: Arcade / Acción Desarrollador : Dream Potions Games

: Dream Potions Games Fecha de lanzamiento: 2021

Este título pertenece al géneros de plataformas en 2D y nos pone en los pies de un hechicero que deberá rescatar a su amada de las garras del peligroso Gourmet. Para ello, el hechicero tendrá correr, saltar y usar su varita mágica. Se espera su lanzamiento se de a lo largo de 2021.

Mago es el videojuego del popular youtuber Pepe el Mago y está siendo desarrollado por Dream Potions Games.

Math Lines

Plataforma : Android

: Android Género : Rompecabezas

: Rompecabezas Desarrollador : Mr. iO Games

: Mr. iO Games Fecha de lanzamiento: Agosto 2020

Un juego educativo que mezcla las matemáticas, los puzzles y la aventura. En Math Lines deberemos resolver operaciones matemáticas para superar los niveles. Si se complican, contamos con poderes especiales que nos darán una mano.

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

Plataforma : PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4

: PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Género : Rompecabezas

: Rompecabezas Desarrollador : Bamtang

: Bamtang Fecha de lanzamiento: Octubre de 2020

Desarrollado por Bamtang, Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix es un videjuego de carreras al puro estilo de Crash Team Racing o Mario Kart. Además, cuenta con participación de personajes de series de Nickelodeon como Jojo Siwa, Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Rugrats, etc.

Night Reverie

Plataforma : PC

: PC Género : Aventura / Rompecabezas

: Aventura / Rompecabezas Desarrollador : Somber Pixel

: Somber Pixel Fecha de lanzamiento: Abril de 2021

Se trata de un juego de aventura / misterio en el que controlaremos a un niño, quien deberá descubrir sobre la distorsión que se presenta en su casa. Sumado a esto, en Night Reverie encontraremos puzzles de todo tipo y criaturas extrañas.

Rhythm Doctor

Plataforma : PC, Mac y Nintendo Switch

: PC, Mac y Nintendo Switch Género : Ritmo

: Ritmo Desarrollador : 7th Beat Games

: 7th Beat Games Fecha de lanzamiento: febrero de 2021

Rhythm Doctor es un videojuego de ritmo en el que deberemos salvar personas al compás del latido de sus corazones. Para conseguir esto, habrá que presionar a tiempo la barra espaciadora. No obstante, el juego no es tan simple, puesto que los pacientes presentarán enfermedades basadas en la teoría musical (polirritmos, hemiolias, compases irregulares, etc.).

Saban’s Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle

Plataforma : Xbox One y PS4

: Xbox One y PS4 Género : Acción

: Acción Desarrollador : Bamtang

: Bamtang Fecha de lanzamiento: Enero de 2017

Basada en la popular franquicia Power Rangers, tenemos Saban’s Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle, un juego de acción / beat-em-ups. Aquí, los jugadores tendrán que subirle el nivel a los rangers para vencer a toda clase de rivales. También podremos jugar con nuestros amigos y convocar al Megazord.

Slice and Rise

Plataforma : Android y Mac

: Android y Mac Género : Ritmo

: Ritmo Desarrollador : 7th Beat Games

: 7th Beat Games Fecha de lanzamiento: Febrero de 2017

De la mano de Leap Game Studios llega Slice and Rise, un videojuego de acción aventuras en el que conocemos a un samurái con poderes mágicos que estará atrapado en una inmensa torre.

Squares

Plataforma : PlayStation Vita y iOS

: PlayStation Vita y iOS Género : Arcade

: Arcade Desarrollador : Leap Game Studios

: Leap Game Studios Fecha de lanzamiento: 2015

Lanzado en 2015 para la PlayStation Vita, Squares es un juego de reflejos en 2D. La misión es convertir los cuadros grises que aparecen en pantalla en color azul a través de los toques táctiles.

Stage 3: Azaria

Plataforma : PC - VR

: PC - VR Género : Acción

: Acción Desarrollador : Unforgiven

: Unforgiven Fecha de lanzamiento: Marzo de 2018

Un videojuego peruano desarrollado en 2018 para la realidad virtual. Stage 3: Azaria es un shooter en primera persona en el que controlamos a una archimaga, quien es la última sobreviviente después de una batalla entre facciones que finalizó en una masacre para ambos bandos. El objetivo es proteger el castillo de Heorogan de los incesantes ataques del ejército de Eolica.

Tunche

Plataforma : PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Nintendo Switch

: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Nintendo Switch Género : Ritmo

: Ritmo Desarrollador : Leap Game Studios

: Leap Game Studios Fecha de lanzamiento: 2021

Basado en el folklore peruano, tenemos a Tunche, un juego beat’em up en 2D que narra una historia basada en una leyenda amazónica. En esta obra conocemos a Rumi y sus amigos, quienes buscarán detener a un peligroso y enardecido Tunche.

Wira y Taksa: Against the Master of Gravity

Plataforma : PC, Mac y Nintendo Switch

: PC, Mac y Nintendo Switch Género : Ritmo

: Ritmo Desarrollador : 7th Beat Games

: 7th Beat Games Fecha de lanzamiento: Agosto de 2020

Este videojuego pertenece al género de plataformas y rompecabezas, y resalta por utilizar la gravedad del universo en cada nivel de manera distinta. Con ello, los desarrolladores -3S Design- indican que los usuarios vivirán “una fantástica y divertida experiencia del juego”.

Yakuza Cats

Plataforma : PC y Mac

: PC y Mac Género : Aventura

: Aventura Desarrollador : Bivium Games

: Bivium Games Fecha de lanzamiento: Diciembre de 2021

Ambientado en un Japón completamente felino, Yakuza Cats es un juego/novela visual que combina el arte Ukikyo-e con estéticas de Gen Z. Acerca de la historia, esta toca temas ligados a la madurez de las personas, identidad, prejuicios y decisiones éticas.

El tráiler de este videojuego está disponible a través de este enlace .

