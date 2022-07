Los míticos Astérix y Obélix están de regreso en el mundo de los videojuegos. Los estudios Microïds y OSome Studio han confirmado que en el otoño europeo (entre setiembre y diciembre) se lanzará Asterix y Obelix XXXL: The Ram From Hibernia!, título que estará disponible en consolas PlayStation, Xbox One y Series, PC y Nintendo Switch.

Entre sus principales características del videojuego se destaca su colorido apartado gráfico en 3D y el soporte para cuatro personas en el multijugador local. Asimismo, se sabe que pertenece al género de acción y aventuras.

Asterix y Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! contará con cooperativo local hasta para cuatro personas.

“Este otoño [europeo], Astérix y Obélix te llevarán de viaje por Hibernia en una serie de peleas memorables... Por primera vez, el juego se podrá jugar en solitario y en cooperativo con hasta 4 jugadores. Incluso los romanos más valientes deberían agarrarse el casco”, ha dicho Meridiem Games, la empresa encargada de la distribución de la obra.

En cuanto a la historia, el videojuego estará ambientado en Hibernia, una tierra ficticia inspirada en Irlanda, lugar al que Astérix y Óbelix llegan gracias al pedido de ayuda de Keratine, hija del jefe Whiskitonix, quien busca detener la invación romana. Así, los héroes galos tendrán que hacerle frente a los soldados romanos que han invadido dicho territorio y, además, recuperar el carnero dorado del jefe.

El videojuego Asterix y Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! prepara su lanzamiento para fin de año.

Se sabe que la aventura de Astérix y Obélix contará con frenéticos combates contra unidades romanas, zonas para explorar, rompecabezas y objetos coleccionables. Asimismo, el juego presentará una campaña principal que se divirirá en seis capítulos.

Según indican sus creadores, la trama de Asterix y Obelix XXXL: The Ram From Hibernia! respetará el universo de personajes de Astérix y Obélix.