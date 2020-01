El mítico Warcraft III tendrá una remasterización por parte de Blizzard, su creadora original. El videojuego se llama Warcraft III: Reforged y promete convertirse en un clásico moderno. Luego de un retraso, la obra se estrena en los próximos días como exclusivo de PC.

Como se sabe, Warcraft III: Reforged revivirá todas las campañas (Warcraft III y su expansión Frozen Throne), así como también todos sus mapas. En un inicio se planeó su llegada para finales del 2019; sin embargo, Blizzard demoró su fecha de lanzamiento para que el título quedase al nivel de la obra original.

“Aunque hemos trabajado muy duro para que pudieran tener Reforged en sus manos antes de que acabe el año, según nos acercábamos a la fecha límite hemos sentido que necesitábamos un tiempo extra de desarrollo para hacer algunos retoques finales”, dijo Blizzard en su web.

A propósito de su cercano lanzamiento, aquí te dejamos sus principales datos:

Fecha de lanzamiento de Warcraft III: Reforged

El juego de los creadores de la saga World of Warcraft llegará a todos los mercados, el próximo 29 de enero para PC.

Hay dos ediciones a la venta: la estándar y Spoils of War, las cuales se diferencian básicamente por la cantidad de extras que entrega la segunda sobre la primera. Por ejemplo, recibiremos "el dorso de carta La Tercera Guerra para Hearthstone, la montura catapulta de despojos para World of Warcraft, los héroes legendarios Jaina, Anub’arak y Tyrande para Heroes of the Storm, entre otros.

Arthas en Warcraft III: Reforged. (Captura de pantalla)

Precio de Warcraft III: Reforged

Como mencionamos, en el mercado habrá dos ediciones: la estándar (US$ 29,99) y Spoils of War (US$ 39,99). Para acceder a ellas, tendremos que estar registrados en Blizzard. Si deseas precomprar, aquí el link (este también funcionará para comprar el juego una vez estrene).

Así se ve Warcraft III: Reforged en PC. (Captura de pantalla)

Tráilers de Warcraft III: Reforged

Campaña de Arthas:

Gameplay:

Tráiler cinematográfico:

DATO:

Si no tienes una cuenta de Blizzard, clic aquí para que te registres.

Síguenos en Twitter: