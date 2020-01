El esperado Warcraft III: Reforged por fin está con nosotros. Luego de meses de espera, la remasterización del clásico juego se estrenó el pasado 28 de enero para PC a través de Battle.net.

Como se sabe, este título revive todas las campañas del Warcraft III: Reign of Chaos y de su laureada expansión The Frozen Throne. De esta forma, acompañaremos nuevamente a Arthas, Muradin, etc., a lo largo del mundo mágico del juego.

En el caso de que te preguntes si los trucos aún funcionan en Warcraft III: Reforged, te contamos que sí: todos los trucos para PC todavía se pueden utilizar, con los que conseguiremos distintas ventajas en el juego como recursos, visión del mapa, mana infinito, etc.

A continuación, todos los códigos para Warcraft III: Reforged:

Visión del mapa: iseedeadpeople

Desactivar la derrota : strengthandhonor

Oro : keysersoze # (substituye # con un valor)

Ganar # de Madera : leafittome # (substituye # con un valor)

Madera y Oro : greedisgood # (substituye # con un valor)

Seleccionar Nivel : motherland [raza] [nivel]

Victoria instantánea : allyourbasearebelongtous

Pérdida instantánea : somebodysetusupthebomb

No hay victoria : itvexesme

Investigación acelerada: whoisjohngalt

Todos las mejoras : sharpandshiny

Poner la hora de día : riseandshine

Poner la hora de noche : lightsout

No se necesitan granjas : pointbreak

Hechizo instantáneo : thedudeabides

Mana infinito : thereisnospoon

Invulnerabilidad : whosyourdaddy

Desactivar tech-tree: synergy

DATO:

Warcraft III: Reforged tiene un precio de US$30 en su edición estándar.

