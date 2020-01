Uno de los videojuegos de estrategia en tiempo real por excelencia está de vuelta. Se trata de Warcraft III: Reforged, remasterización del clásico Warcraft III de 2003; título en el que apareció por primera vez el mapa “Defense Of The Ancients” (Dota), que luego terminaría transformándose en el juego Dota 2.

De la mano de Blizzard, su máximo responsable, Warcraft III: Reforged estará disponible este 29 de enero para PC, luego de haberse retrasado alrededor de un mes.

En ese sentido, aquí te presentamos todo lo que debes saber sobre este remaster:

¿De qué tratará Warcraft III: Reforged?

Este videojuego contará la misma historia de Warcraft III: Reing of Chaos y de su expansión The Frozen Throne. De esta forma, en Reforged reviviremos las diferentes campañas del juego (orcos, humanos, muertos vivientes o elfos).

Así, nos encontraremos nuevamente con Arthas, Muradine, Layna, Thrall, el Lord Lich, Cairne Bloodhoof, Tyrande, Maiev, Rexxar, etc.

Arthas en Warcraft III: Reforged. (Captura de pantalla)

Sumado a esto, ya se confirmó que Blizzard ha actualizado las cinemátografías de las campañas y ha mejorado las texturas y gráficos en general. A pesar de ser el mismo motor gráfico, este fue actualizado, lo que ha permitido darle un lavado de cara al juego y a la interfaz.

Captura de Warcraft III: Reforged. (Imagen: Blizzard)

Mira aquí el tráiler de las cinematografías:

Las principales novedades de Warcraft III: Reforged

Esta remasterización incluirá diferentes mejoras, no solo en el apartado gráfico, sino que también en el jugable.

►Todas las campañas estarán disponibles, tanto de Reing of Chaos, como de The Frozen Throne (más de 60 misiones).

►Todos los mapas personalizables y los modos de juego.

►Según Blizzard, “héroe, unidad, edificio y entorno de Warcraft III” ha sido reconstruido por completo.

Captura de Warcraft III: Reforged. (Imagen: Blizzard)

►Las partidas ahora soportan más de 12 jugadores.

►Más de cuatro horas de cinematografías (hechas de nuevo).

►Doblaje a más de 20 idiomas, incluido el español.

►Cambios en la jugabilidad, como el ajuste de poder de cada raza, para que no haya ventajas de una sobre otra.

Warcraft III: Reforged estrena el 29 de enero. (Imagen: Blizzard)

►La interfaz del juego ha sido actualizada.

►El editor de mapas estará disponible.

►El multijugador permitirá jugar diferentes tipos de mapas (tower defense, MOBAS, etc.), como en la versión original.

Warcraft III: Reforged contará con un editor de mapas, así como el original. (Imagen: Blizzard)

►Hay dos ediciones a la venta: la estándar y Spoils of War, las cuales se diferencian básicamente por la cantidad de extras que entrega la segunda sobre la primera. Por ejemplo, recibiremos “el dorso de carta La Tercera Guerra para Hearthstone o la montura catapulta de despojos para World of Warcraft”, entre otros.

►Precio final de las dos versiones: estándar (US$ 29,99) y Spoils of War (US$ 39,99).

