El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha remecido al mundo y la industria de los videojuegos no es ajena a este impacto. Las opiniones respecto a la guerra entre estas dos naciones han causado todo tipo de controversias incluyendo la siguiente. Wargaming, estudio desarrollador del videojuego World of Tanks, despidió al director creativo del título por apoyar a Rusia en su invasión a Ucrania.

PUEDES VER: EA quita un helicóptero ruso de Battlefield 2042 por la invasión a Ucrania

El portal ruso Cyber.Sports.ru señaló que Sergey Burkatovskiy -ex desarrollador de World of Tanks- declaró su apoyo a “la operación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, la DPR (República Popular de Donetsk) y la LPR (República Popular de Lugansk)” en una publicación ahora eliminada de su cuenta personal de Facebook.

Al ser una compañía bielorrusa, Wargaming cuenta con varios desarrolladores en Kiev, capital de Ucrania, por lo que de inmediato se puso en contacto con el medio para declarar sobre este hecho. “La declaración es su opinión personal que categóricamente no coincide con la posición de la empresa”, dijo un portavoz de la empresa, que además aseguró que ahora está enfocada en ayudar a sus más de 550 colegas de Kiev y sus familias.

Publicación de Sergey Burkatovskiy en su cuenta personal de Facebook. (Foto: CyberSports/Facebook)

No obstante, la declaración de Burkatovskiy dejó huella y no tardó en hacer otra publicación donde confirmó que se separó de Wargaming. Por su parte, la empresa luego oficializó esto mediante un comunicado de prensa. “Sergey Burkatovskiy expresó su opinión personal en las redes sociales que categóricamente no refleja la posición de la compañía. Lo han despedido y ya no está en la compañía”, dijo un portavoz de Wargaming.

A raíz de la invasión a Ucrania, la compañía desarrolladora de World of Tanks cambió las políticas sobre la publicidad en línea del videojuego como señaló en una carta enviada a sus partners. Aquí se reveló que la publicidad de Wargaming se detuvo a nivel mundial cuando dio inicio el conflicto bélico y se dedicó a rediseñar sus avisos publicitarios para quitar imágenes de tanques y otro tipo de armamento militar.

Actualmente, la firma reanudó su campaña publicitaria, pero la mantiene suspendida en Ucrania. “Creemos que es inapropiado e insensible anunciar nuestros juegos mientras es el centro de este conflicto”, dijo la firma. Tras esto, anunció que su estudio de Kyiv realizó una donación de 30 millones de hryvnia (poco más de 1 millón de dólares) a la Cruz Roja de Ucrania.

“En Wargaming, la seguridad de nuestros empleados es la máxima prioridad. Actualmente, todos los recursos disponibles de la empresa están ayudando y apoyando a nuestros más de 550 colegas: brindándoles alojamiento alternativo, pagos anticipados de salarios, fondos adicionales para ayudar en viajes y reubicaciones”, mencionó el representante de la compañía.

Wargaming replanteó toda su publicidad a raíz de la invasión a Ucrania. (Foto: Wargaming)

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Hace poco Netflix lanzó la docuserie perfecta para los amantes de los videojuegos. High Score cuenta en 6 divertidos episodios la evolución de los videojuegos a