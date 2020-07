Microsoft reveló 21 juegos que llegarán a su esperada Xbox Series X, su consola de siguiente generación. Entre los que encontramos a Halo: Infinite, Forza MotorSport o State of Decay 3. Asimismo, la compañía norteamericana presentó algunos juegos ya lanzados que también estarán en la Series X como Destiny 2 o Ori and the Will of the Wisps.

Como se sabe, la Xbox Series X es la sucesora de la Xbox One y la rival de la próxima PlayStation 5. Su lanzamiento se realizará a finales de 2020 a nivel global.

Aquí la transmisión de Microsoft:

A continuación, los títulos confirmados para la nueva Xbox Series X:

Halo: Infinite

State of Decay 3

Fable

Forza MotorSport

Everwild

Tell me why

Ori and the Will of the Wisps

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Grounded

Avowed

As Dusk Falls

Senua’s Saga: Hellblade II

PyschoNauts 2

Destiny 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Warhammer 40.000: Dark Tide

Tetris Effect: Connected

The Gunk

The Medium

New Genesis: Phantasy Star Online 2

Crossfire X

