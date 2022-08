El YouTuber Akaki Kuumeri diseñó un adaptador, impreso en 3D, para el mando de Nintendo Switch que te permite jugar con una sola mano, tanto si eres diestro como zurdo. Kuumeri ha puesto en venta el modelo y, además, no es la primera vez que logra una hazaña como esta.

Akaki Kuumeri es conocido por haber diseñado adaptadores para jugar con una mano en el DualSense de la PS5 y el mando de las Series Xbox. Esta vez, Kuumeri se decidió por crear el mismo concepto pero para la Nintendo Switch. Para lograrlo, imprimió varias versiones del modelo hasta obtener el más óptimo resultado. El YouTuber comentó que este diseño fue el más fácil de hacer, pues el par de Joy-Con de la consola Switch pueden modificarse para diferentes propósitos.

El adaptador funciona tanto para zurdos como diestros. (Foto: captura de pantalla, Akaki Kuumeri)

El adaptador es de fácil aplicación y solo se necesita deslizar los Joy-Con dentro de él. Además, tiene una correa para la mano (similar a las correas de las cámaras filmadoras) y un material antideslizante para la mesa. Kuumeri también añadió la posibilidad de enganchar el control a tu pierna. En el video, prueba la funcionalidad del producto con videojuegos como Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Smash Bros. Ultimate.

El YouTuber ha puesto a la venta este adaptador en Etsy por US$206,45 y ya cuenta con más de 2.200 ventas. Sus otros adaptadores para PS5 y Xbox también están a la venta. Kuumeri también tiene modelos para convertir controles en una palanca de manejo para Microsoft Flight Simulator.

Aquí puedes ver cómo creó un control de Nintendo Switch para jugar con una sola mano.