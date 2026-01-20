El juicio oral por el asesinato del líder indígena Quinto Inuma Alvarado comienza este martes 20 de enero y se extenderá durante el miércoles 21 y jueves 22. Las audiencias se llevarán a cabo en el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia, con sede en Lima.

El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2023 cuando Inuma Alvarado, presidente de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, regresaba a su comunidad, junto a su familia, después de haber participado de un encuentro nacional de defensores ambientales. En el atentado también resultó herida Axeldina Barbarán, de la misma comunidad nativa.

Se trata del primer caso de un defensor indígena que fue asesinado a pesar de que formaba parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y que además contaba con garantías para su vida, señaló la abogada Cristina Gavancho, que acompaña a algunos de los testigos del caso.

Inicialmente eran seis los presuntos responsables del crimen, pero uno de ellos, Belustiano Saboya Pisco, fue abatido por la Policía en julio de 2025 cuando intentaban capturarlo. Saboya se enfrentó a los efectivos con un machete, que derivó en una respuesta con armas de la policía.

Por eso, actualmente son cinco los procesados que se encuentran detenidos por los presuntos delitos de sicariato y homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal. La Fiscalía solicita cadena perpetua y ha determinado que se trató de un asesinato por encargo. Además, el líder indígena había denunciado, en anteriores oportunidades, a algunos de los acusados por amenazas contra su vida y otros delitos conexos con su labor de defensor ambiental.

“Quiero creer que las sentencias serán ejemplares. Por primera vez se pide cadena perpetua para el caso de un defensor ambiental asesinado”, señala Gavancho.

La Fiscalía también solicita una reparación civil de 500 000 soles para Axeldina Barbarán, quien aún padece las consecuencias del ataque que sufrió en 2023. En el caso de los deudos del líder Quinto Inuma, la Fiscalía solicita 1 000 000 de soles de reparación civil.

Serán 22 testigos, ocho peritos y los cinco acusados quienes brindarán declaraciones durante el juicio oral. El caso estuvo a cargo del Equipos Multidisciplinarios Especializados contra delitos que afecten a comunidades indígenas.

“La esposa y sus hijos estuvieron en el momento de los hechos. Es impactante para ellos volver a recordar los hechos, pero es el último esfuerzo que están haciendo para tener justicia. Es lo que buscan, lo que esperan y lo que exigen desde noviembre de 2023”, comenta Gavancho.

Imagen principal: el lider indígena Quinto Inuma Alvarado fue asesinado el 29 de noviembre de 2023. Foto: archivo personal Quinto Inuma.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

