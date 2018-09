¡Cuidado! La cruel realidad que esconden estas fotos con estrellas de mar

Las estrellas de mar respiran a través de sus branquias dermales, llamadas pápulas. Para ello obtienen oxígeno desde el agua que se encuentra en su hábitat. Ello significa que si son retiradas de ahí no podrán realizar el intercambio de gases para su ciclo vital y terminan intoxicadas con dióxido o monóxido de carbono, causándoles la muerte en unos tres o cinco minutos.

En los seres humanos, esta actividad sería equivalente a llenar los pulmones con agua por algunos minutos para captar una fotografía. Y cada cinco minutos vaciar los pulmones durante unos segundos para evitar morir y luego volver a llenarlos para la siguiente sesión de fotos.

Para realizar estudios científicos, los biólogos retiran a las estrellas de mar una sola vez por unos segundos para fotografiarlas y medirlas. Las manipulan con mucho cuidado utilizando guantes especiales, para que el pH de nuestro cuerpo o los productos que se usan para proteger la piel, no les causen daño.

Es así como las fotos que algunas personas se toman con las estrellas de mar promueven un comportamiento equivocado, pues no se respeta la vida silvestre.

Si deseas proteger a estas especies, te dejamos las siguientes recomendaciones:

- Las estrellas de mar se observan desde fuera del agua o desde adentro utilizando un snorkel (dispositivo en forma de tubo que sirve para suministrar aire) mas no retirarlas.

- Si lo has hecho sin saberlo, es mejor no divulgar tus fotos en Internet. Pero, si las mostraste haz saber que no es lo correcto.

- Si ves a alguien que está haciendo esta actividad, transmítele esta información para que no lo hagan más. Quizá no lo sepan.

