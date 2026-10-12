Tras seis años de espera, idas y vueltas, burocracia y obstáculos estatales, Demetrio Pacheco pudo escuchar la sentencia por el asesinato de su hijo Roberto Carlos Pacheco Villanueva, ocurrido en septiembre de 2020.

A principios de septiembre pasado, la Justicia de Perú condenó a cadena perpetua a cuatro agricultores, acusados de planificar el homicidio del defensor ambiental, quien enfrentó a un grupo de hombres que buscaba talar bosque nativo en la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, según la acusación del Ministerio Público. La pena, sin embargo, no será de cumplimiento inmediato.

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La sentencia fue dictada contra Hilario Mamani Churata, Leonidas Crisólogo Mujica Mayorga, Marwin Brandon Pinche Bautista y Rolando Becerra Rayme, señalados como responsables intelectuales del delito de homicidio calificado.

Demetrio Pacheco, padre de Roberto Carlos, asesinado el 10 de septiembre de 2020. Foto: Jack Lo

Durante el juicio oral, los acusados optaron por guardar silencio. Solamente en una audiencia final se declararon inocentes. Un quinto acusado, el extranjero Junior Rafael Ortega Rodríguez, a quien la Fiscalía atribuye la ejecución material, tiene la condición de reo contumaz, ya que no se presentó ante la Justicia.

Roberto Pacheco ayudaba a su padre en una concesión forestal, ubicada en el margen derecho de la carretera Interoceánica, cerca de la frontera con Brasil y Bolivia. Dos balas terminaron con la vida del hombre de 34 años el 10 de septiembre de 2020. Tanto él como su padre habían denunciado amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a la propiedad, que desde 1995 está a nombre de Demetrio Pacheco para la cosecha de castañas y otros usos aprobados.

—¿Cómo era su hijo Roberto?

—Fue una persona muy dedicada a la conservación. Mi hijo una vez fue a una comunidad indígena a hacer un trabajo y ahí vio pues una palmera a la que le dicen ungurahui (Oenocarpus bataua), y vio que para cosechar su fruto y hacer chocolate en la comunidad de Palma Real, llegan al bosque y suben a la palmera con una soga y con un estrobo en los pies y con eso trepan, agarrándose. Cortan el fruto y bajan. Entonces él tenía 18 años y me dice: “Papá, acá nosotros estamos haciendo mal en talar la palmera para cosechar el aguaje”. Desde ahí él comenzó a especializarse más por cuidar la naturaleza. Un muchacho innovador.

—¿Cómo fue el camino que debió recorrer desde el asesinato de su hijo hasta la sentencia en la Justicia?

—Les han dado comparecencia simple para que lleven en libertad el proceso, a los cinco [acusados]. Hemos apelado a la segunda instancia, a este juez se pidió que sea separado y efectivamente lo sacaron, nombraron a una jueza, pero del mismo distrito, y en el ínterin del proceso descubrimos que tenía un grado de parentesco con uno de los abogados de la defensa de los imputados. Renunció. Eso ha traído demora, pero hemos estado pendientes siempre, en todo momento.

Luego el caso salió del distrito hacia Lima. Desde Lima recién asignan al fiscal actual para que continúe con las investigaciones. Recién el 23 de marzo pasado comenzó el juicio y la sentencia meses después.

—¿Cómo es buscar justicia para un defensor ambiental en Perú?

—Es bien difícil, bien difícil. Desde el año 2020 hasta que ha concluido, yo no he podido estar tranquilo. En el ínterin igual se ha logrado crear una Fiscalía de Derechos Humanos, aquí, en Madre de Dios. O sea, este proceso ha tenido esas consecuencias. No hay justicia para los defensores. Yo, por ejemplo, no me puedo desplazar libremente como antes. Tengo que estar con los ojos en todos lados, con custodia.

Roberto Carlos Pacheco tenía 34 años y se dedicaba a administrar la concesión forestal de su familia. Foto: archivo personal de Demetrio Pacheco

Cuando estalla, recién cuando ya sucede este hecho fatal -el asesinado de su hijo Roberto-, ahí, después de la publicación de un medio de comunicación, apareció custodia de la Prefectura de Puerto Maldonado.

—La sentencia implica una reparación civil a los deudos de su hijo de 60 000 soles. ¿Qué le pareció esa decisión?

—Son cuatro niños que han quedado en la orfandad, varones, y 60 000 soles [alrededor de 17 400 dólares] es nada. No sé cómo valoran la vida de mi hijo, que tenía 34 años, todo un futuro por delante y toda su descendencia, porque son sus hijos, su esposa. En fin, eso vamos a verlo también con el abogado, si es que hay una forma de plantear que no estamos de acuerdo.

—¿Cuál es el estado de la reserva forestal actualmente?

—Son dos asociaciones las que han ingresado a mi concesión. Eso también data de 2012. Ahí están imputadas unas 14 personas y recién mire, desde 2012 recién ha salido en septiembre pasado una notificación del Juzgado Ambiental para que me presente.

Demetrio Pacheco en su concesión forestal, donde invasores ingresan para talar los árboles que protege. Foto: Jack Lo

—¿Qué actividades amenazan la reserva?

—Es mayormente desbosque. Dentro de la concesión forestal, desbosque con fines de cambio de uso del suelo, de manejo forestal a plantaciones agrícolas. ¿Cómo no dictar una medida cautelar de oficio paralizando todo ese tipo de actividades, puesto que la ley las prohíbe? ¿Qué le queda a la autoridad? Deberían dictar una medida cautelar que paralice esas actividades en tanto se resuelva si efectivamente ellos tienen o no tienen derecho. Están organizados, son asociaciones agrarias, pero todo es clandestinamente, no está amparado con ningún documento, porque para tener permiso para extraer madera hay que solicitar un permiso ante la gerencia forestal.

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—¿Cree que el Estado podría haber evitado el asesinato de su hijo?

—El Estado podría haber evitado el asesinato de mi hijo si hacía algo frente al ingreso de extraños sin derecho a la reserva forestal. El bosque es patrimonio de la Nación, para eso están sus autoridades. Si estas autoridades hubieran actuado en su debido momento frenando esta actividad ilícita, no hubiera ocurrido esto y cuántas otras muertes se hubieran evitado.

—¿Qué espera ahora de las autoridades?

—Espero que este caso sea un precedente para que no vuelvan a ocurrir más casos así, tan fatales, y que las autoridades asuman el rol que les compete.

*Imagen principal: Demetrio Pacheco en su concesión forestal, en 2019, antes del asesinato de su hijo. Foto: cortesía Jaime Tranca/SPDA

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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