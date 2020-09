En el mundo hay 705 especies y subespecies de primates y aproximadamente la tercera parte de ellos habita en los bosques de Latinoamérica. Son 217 variedades de simios que viven en 20 países de América Latina desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Del total de todas estas especies “el 40% de primates endémicos del continente están amenazados de extinción”, dice Leandro Jerusalinsky, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Primatología (SLAPrim).

Pero el riesgo no queda ahí. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –cita Jerusalinsky– hasta un 70% de los primates latinoamericanos tiene poblaciones que están disminuyendo. “En el futuro, el 70% estará amenazado de extinción”, agrega.

Latinoamérica alberga la tercera parte de los primates en el mundo. Foto: Robert Wallace / WCS.

En el año 2005, se estableció el Día Internacional de los Primates, una iniciativa de la organización Animal Defenders International, con sede en Inglaterra, que planteó el 1 de septiembre como la fecha para dar a conocer la persecución, explotación y presiones a las que están sometidas estas especies en todo el mundo.

Mongabay Latam conversó con cinco especialistas en primates de Latinoamérica para tener un panorama de la situación en la que se encuentran los primates endémicos del continente americano.

Un panorama regional

Los primates en Latinoamérica tienen dos particularidades –explica Jerusalinsky a Mongabay Latam– la primera es que dependen fundamentalmente de los bosques para sobrevivir porque están adaptados para vivir en los árboles. Y la segunda es que son animales sociales que siempre viven en grupos. “Estas dos características, muy marcadas en los primates neotropicales, los hace más susceptibles a la deforestación”.

El 40% de los primates en Latinoamérica están amenazados. Foto: Leila Porter.

El científico explica la compleja dinámica social de los primates, la misma que no puede llevarse a cabo en un ecosistema deforestado. Los primates jóvenes cuando alcanzan la madurez sexual deben abandonar el grupo familiar y buscar su propio espacio para reproducirse. Este sistema de organización que asegura la sobrevivencia de la especie se ve afectado por la deforestación del bosque, debido a la falta de espacio para formar nuevos grupos familiares.

“La fragmentación del hábitat impide que se concrete esta dinámica social y al no encontrar nuevas parcelas, las nuevas familias se ven obligadas a permanecer en el mismo espacio, dando paso a problemas genéticos debido a consanguinidad”, comenta Jerusalinsky, quien también es coordinador del Centro Nacional de Investigación y Conservación de Primates Brasileños.

Un segundo problema para la conservación de los primates es la cacería. Esta actividad como subsistencia para los pueblos originarios que consumen carne de primates no significan un problema –indica Jerusalinsky– pero si se trata de caza deportiva, o de caza ilegal destinada al tráfico de especies y al mascotismo, se puede condenar a una especie a la extinción local. “La caza en un lugar muy deforestado como la Mata Atlántica en Brasil, condena a las especies a su extinción local”.

La deforestación que reduce sus hábitat pone en riesgo la sobrevivencia de los primates en Latinoamérica. Foto: Robert Wallace / WCS.

Otra causa de la reducción de su población tiene que ver con las especies invasoras, pues muchas veces se libera a una especie fuera de su área de reproducción, por lo tanto, termina compitiendo por recursos con especies de la zona, como ha sucedido en Brasil con los Callithrix –un género de primates que incluye a los monos titís–, comenta Jerusalinsky. Enfermedades como la fiebre amarilla y el herpes también tienen efectos devastadores sobre los primates.

“Aún desconocemos toda la diversidad de primates que existen en Latinoamérica. En los últimos 30 años hemos descubierto una especie nueva por año”, señala Jerusalinsky y agrega que esa falta de conocimiento sobre las especies hace más difícil plantear las estrategias para su conservación.

El científico añade que existen casos como el del mico león dorado de Brasil o los monos aulladores en Panamá que han sido ampliamente estudiados, pero también hay especies de las que se sabe muy poco. “No sabemos sus límites de distribución ni su abundancia poblacional, desconocemos qué comen. Para la mayoría hay mucho que descubrir. Tenemos que hacer investigación básica”.

En los últimos 30 años se ha descubierto una especie nueva de primate para la ciencia cada año. Foto: Pablo Yépez.

Sin embargo, dice Jerusalinsky, es importante reconocer que en América Latina los investigadores son científicos latinoamericanos, a diferencia de África donde aún hay predominancia de investigadores provenientes de Europa y Norteamérica.

“Ocho países de Latinoamérica han formado asociaciones de primatología. En algunos como Argentina, México y Brasil se han elaborado planes nacionales para la conservación de primates y en otros se preparan planes específicos para determinada especie”, precisa el presidente de la SLAPrim.

Perú: el segundo país con más primates en América Latina

Fanny Cornejo, directora de Yunkawasi –organización dedicada a la conservación de ecosistemas–, coincide con Jerusalinsky sobre la falta de información que existe sobre muchas especies de primates. “El principal problema en Perú es la ausencia de información a lo largo del tiempo, pues los primates son de vida larga y se deben hacer investigaciones durante décadas para cada especie”.

El mono machín de Tumbes es una especie En Peligro Crítico. Foto: Yunkawasi.

Cornejo menciona que el Centro Alemán de Primates (DPZ por sus siglas en alemán) en la estación biológica Quebrada Blanco –ubicada en Loreto, a 90 kilómetros de la ciudad de Iquitos– es, hasta ahora, el único lugar donde se estudia a los tocones desde la década de 1980. “Además de ellos, no hay información a largo plazo sobre estas especies. En Yunkawasi apenas llevamos cinco años de investigación”.

La investigadora señala como uno de los problemas para generar más información a la falta de fondos. Y a esto se suma la ausencia de mentores para guiar a los nuevos investigadores.

Perú es el segundo país con mayor cantidad de primates en la región después de Brasil. De acuerdo con información de la UICN –que cita Cornejo– son 54 especies y subespecies de simios que habitan el territorio peruano, lista a la que pronto se sumará una nueva especie descubierta para la ciencia que fue hallada en la región de Loreto.

“Evaluaciones hechas entre los años 2010 y 2015 permitieron determinar que 12 especies tienen algún grado de amenaza. Pero se está realizando una actualización cuyos resultados se esperan para fin de año”, comenta Cornejo, quien como Coordinadora Regional del Grupo de Especialistas en Primates para la sección del Neotrópico de la UICN lidera esta iniciativa impulsada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El mono Tocón de San Martín es una especie endémica del Perú. Foto: Proyecto Mono Tocón.

Cornejo menciona que la revisión de la situación de los primates en Perú forma parte de la nueva categorización que se está haciendo para actualizar la lista roja de especies amenazadas del país. Actualmente son tres las especies En Peligro Crítico que la UICN considera en el país: el mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), el mono machín de Tumbes (Cebus aequatorialis) y el tocón de San Martín (Plecturocebus oenanthe).

Una reciente investigación titulada Severa falta de evidencia limita la conservación efectiva de los primates en el mundo, publicada en la revista American Institute of Biological Sciences, evaluó 162 estudios sobre proyectos de conservación de primates alrededor del mundo y concluyó que en menos del 1% se ha evaluado la efectividad de la estrategia implementada.

“Los estudios a menudo carecían de datos cuantitativos, no lograron realizar un seguimiento posterior a la implementación de poblaciones o individuos, o implementaron varias intervenciones a la vez. Además, estaban sesgados hacia taxones, regiones geográficas e intervenciones específicas”, se indica en la investigación en la que participó Cornejo.

Sobre esta publicación Cornejo aclara que los proyectos de conservación no tienen una línea de base, no se miden cuantitativamente y carecen de información social. “Si no se puede evaluar la efectividad en la conservación entonces quedan como una colección de historias bonitas que no se pueden replicar. Si alguien quiere empezar un proyecto de conservación debe partir de cero”, señala la investigadora sobre la publicación que fue liderada por Jessica Junker, del German Centre for Integrative Biodiversity Research, con sede en Leipzig, Alemania.

En Perú se necesita mayor investigación sobre los primates. Foto: Luis López.

Cornejo también explica que esta investigación ha permitido a los científicos que trabajan en conservación darse cuenta de las limitaciones de los proyectos. En Perú –dice– había muy pocas investigaciones sobre conservación publicadas. “Estos resultados han sido una llamada de atención. Todos hemos hecho una suerte de mea culpa”, agrega.

En ese sentido, Cornejo destacó la importancia de involucrar a las autoridades nacionales, regionales y locales en la conservación de las especies para asegurar la continuidad de los planes y proyectos. De lo contrario, muchas iniciativas se terminan cuando se acaba el financiamiento de la organización que la lidera.

“Es ideal que sea un proyecto multisectorial que esté acompañado de políticas y acuerdos con aliados de gobierno”, precisa la directora de Yunkawasi. Un ejemplo es la declaración de interés del Gobierno Regional de Amazonas sobre la conservación del mono choro de cola amarilla que tuvo como resultado la elaboración del Plan Regional para esa especie que asegura una inversión de ocho millones de soles.

Perú es el segundo país en Latinoamérica con mayor cantidad de primates después de Brasil. Foto: Luis López.

Ese mismo camino sigue el Gobierno Regional de Tumbes para el mono machín. También hay interés del Gobierno Regional de Madre de Dios para elaborar un Plan Regional para los Primates y, recientemente, el Gobierno Regional de Junín está evaluando esa posibilidad.

