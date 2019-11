Para Muntasir Akash, todo comenzó con una foto que vio en un reportaje a principios de junio. La imagen mostraba a un animal parecido a un canino, golpeado y muerto, con las piernas separadas, colgando de postes improvisados. La fiera había sido asesinada por los habitantes de una remota aldea de Taltoli, en los Sundarbans de Bangladesh, el mayor bosque de manglares del mundo.

"Aquí comienza la historia", dice Akash, biólogo de la Universidad de Daca, especializado en vida silvestre. Lo primero que llamó la atención del experto en mamíferos carnívoros fue la "mancha blanca alrededor de la mejilla y la garganta" del animal muerto.

Akash le escribió entonces a sus colegas, Jan Kamler y William Duckworth, quienes coincidieron con la sospecha inicial de Akash: el animal era un lobo. No se había registrado ningún lobo en el país desde 1949, cuando Bangladesh aún formaba parte de Pakistán.

Medición del lobo recién muerto en Bangladesh antes del primer entierro.

Atrapado en este punto, Akash se puso en contacto con otros colegas, y muchos de ellos pensaron que se

trataba de un chacal dorado (Canis aureus). Los chacales no son muy comunes en Bangladesh.

Akash pudo conseguir más fotos inéditas, facilitadas por el comisario adjunto en el distrito de Barguna, del día en el que se mató al animal. Las nuevas fotos aumentaron su convicción y la de sus colegas de que se trataba de un lobo indio (Canis lupus pallipes), una subespecie del lobo gris (Canis lupus), aunque en la India se está debatiendo si la población de este país es una especie distinta por derecho propio.

En la tarde del día siguiente, Akash decidió viajar en barco en dirección a Taltoli, uno de los lugares más remotos de los Sundarbans.

Lee más | Cámaras trampa capturan imágenes de cachorros de lobo gris mexicano | VIDEO

Desenterrar a un lobo muerto

Llegar a Taltoli fue todo un reto: después del primer barco, Akash tuvo que subirse a un rickshaw —vehículo de dos ruedas impulsado por una bicicleta, una motocicleta o un hombre—, luego a una motocicleta, a otro barco, y a un tercer barco para llegar a la aldea a la hora de la comida del día siguiente.

Cuando Akash llegó allí, el animal llevaba muerto una semana, su cuerpo estaba enterrado cerca de la oficina local del Departamento Forestal de Bangladesh. Con la ayuda de un guardabosques local, Akash se dedicó a la desagradable tarea de desenterrar al animal misterioso.

"Al primer vistazo al cráneo, la idea fue firme", dice. "Nunca podría ser un chacal o una especie de cánido menor. Sin duda era un lobo".

Tras una semana de descomposición, la piel se estaba pudriendo; Akash la describe como “grasienta”, pero por lo demás “intacta”.

Desenterrando al lobo muerto como prueba.

Tomó muestras de cabello y tejido de una de las piernas. Los resultados de ADN, que llegarían en julio, lo confirmaron: no se trataba de un chacal. Era un lobo. El lobo de Bangladesh.

El cuerpo volvió a enterrarse, aunque Akash planea volver y desenterrarlo de nuevo para medirlo.

La muerte del lobo —golpeado y colgado— no es una respuesta inusual contra los carnívoros en Bangladesh.

"[En Bangladesh] la tendencia es: capturar y matar cualquier cosa salvaje y ambulante si el animal se parece a un gato [o] perro. Las civetas y los gatos pescadores son las especies de las que más se ha informado que mueren linchadas en el país", dice Akash, añadiendo que el trabajo de los conservacionistas y las actividades de defensa de los derechos de los animales ha ayudado a frenar algunas de las matanzas, especialmente de tigres.

Lee más | Colombia: descubren una extraña especie de anfibio luego de 50 años

¿Lobos de los manglares?

No solo se supone que los lobos ya no deberían hallarse en Bangladesh, sino que tampoco deberían encontrarse en los Sundarbans. Los lobos indios son criaturas de los prados, matorrales, bosques caducifolios y las áreas entre la vida silvestre y la agricultura.

Sin embargo, este no fue el primer lobo que se encontró recientemente entre los manglares densos, fangosos y acuosos. En 2017, el fotógrafo especialista en vida silvestre Riddhi Mukherjee sacó una foto extraordinaria de un lobo en el lado indio de los Sundarbans, a más de 300 kilómetros (190 millas) de la población de lobos conocida más cercana en el distrito de Purulia.

“Las noticias de 2017 sobre el lobo de los Sundarbans indios han estado en mi mente y me han fortalecido”, afirma Akash al referirse a su búsqueda.

Zona de los Sundarbans entre India y Bangladesh.

A veces los animales se comportan de forma extraña, como por ejemplo apareciendo en lugares inesperados. Se sabe que los lobos indios emigran a unos 300 kilómetros de su lugar de nacimiento. Y algunos animales son excéntricos e impulsivos a la hora de encontrar un nuevo territorio.

Pero, ¿significa eso que el lobo de Bangladesh podría haber sido el mismo lobo visto en los Sundarbans indios dos años antes? ¿Es esto un comportamiento sorprendente de un solo lobo y nada más?

"Definitivamente no es el mismo sujeto. No es posible", explica Akash. "Es cierto que un lobo puede cubrir una gran distancia. Los Sundarbans, por el contrario, son una formación de islas y compartimentos de manglares separados por arroyos y ríos formidables en algunos casos. Para estar en Taltoli, [tendría] que haber cruzado todos los Sundarbans, luego, una de las desembocaduras más grandes del manglar, y después varias localidades. Una distancia imposible de cubrir".

Si hay una población de lobos en los Sundarbans, tendrían que enfrentarse a un depredador mucho más grande y potente: el tigre de Bengala. Aquí un tigre de Bengala comprueba las condiciones antes de entrar en el canal de la Reserva del Tigre de Sundarban, Bengala Occidental, India.

Según Akash, el periodista local Hairaj Majhi tiene otra teoría. Los problemas de la comunidad con el lobo no comenzaron hasta después de que el ciclón Fani atravesara la región a principios de mayo. Entonces, repentinamente, el ganado sufrió el ataque de un animal desconocido; un ternero fue asesinado. Algunos lugareños creían que era un tigre, pues un centenar habita en los Sundarbans de Bangladesh. Pero "un animal parecido a un perro [fue] visto en cuatro ocasiones", cuenta Akash, añadiendo que después de un tiempo, "los lugareños [perdieron la paciencia] y lo atraparon".

Akash dice que cree que el lobo de Bangladesh quedó atrapado tras el ciclón, fue arrastrado a esta remota región de los Sundarbans y sobrevivió en un área protegida cercana, el Santuario de Vida Silvestre de Tengragiri. Allí vivió, cazando en el pueblo, antes de su desaparición a manos de los lugareños.

Akash no cree que una manada de lobos sobreviva en Tengragiri, porque la presa es escasa (dice que no hay ciervos) y las aldeas cercanas no han experimentado conflictos recientes con la vida silvestre. Akash rechaza también la idea de que se tratara de un lobo solitario, un excéntrico que se encontraba entre los manglares. En cambio, comenta que cree que se trata de una pista reveladora de una población reproductora desconocida y no identificada anteriormente.

Lee más | Lobos de río: víctimas de la minería ilegal en Madre de Dios

"Debe haber una población de lobos en los Sundarbans", señala. La presa es suficientemente abundante en muchas áreas, dice, incluyendo muchos jabalíes y ciervos. Akash también cree que esta población enigmática potencial ya ha sido fotografiada en numerosas ocasiones durante los últimos cinco años durante las investigaciones con cámaras trampa para tigres. Él cree que las fotos de los lobos han sido identificadas erróneamente como chacales.

Akash está actualmente en proceso de obtener acceso a las fotos de las cámaras trampa del Departamento Forestal de Bangladesh.

Los lobos de Mowgli

Pero no todos los expertos están de acuerdo con Akash sobre la existencia de una población de lobos reproductores en los Sundarbans.

Iravatee Majgaonkar, bióloga especializada en vida silvestre que estudia la interacción entre los lobos y la gente en la India, dice que es poco probable que haya una población en los Sundarbans.

“Es posible que este animal estuviera presente cerca de los hábitats de los manglares en el pasado no muy lejano o que, como es tan adaptable, se haya desplazado a través de los hábitats de los manglares mientras se dispersaba”, comenta.

Ella indica tanto la capacidad del lobo para viajar lejos como su resistencia.

Dice que es realmente imposible saber cuánto tiempo pudo haber estado este lobo en los Sundarbans y si se estaba dispersando —buscando un nuevo hogar y nuevos lobos— o no.

Majgaonkar sostiene que también es posible que se trate del mismo lobo fotografiado en la India en 2017, ya que ambos eran machos adultos. Sin embargo, agrega que incluso si ese fuera el caso, sería bastante sorprendente, porque significaría que un lobo solitario había sobrevivido durante varios años entre los manglares.

Los manglares constituyen un hábitat inapropiado para los lobos indios, según Majgaonkar, ya que carecen de muchas de sus presas comunes y de las grandes áreas abiertas para las que el lobo ha sido criado.

Lee más | Científicos crean método para calcular el peso de las ballenas sin manipularlas

"Sin embargo, los animales son adaptables y pueden cambiar su comportamiento para poder sobrevivir en paisajes modificados", dice.

La estimación más reciente de lobos en la India era de 2000 a 3000 animales, pero Majgaonkar señala que esa estimación queda muy obsoleta.

Mientras que los lobos se encuentran aparentemente protegidos por la ley en la India, Majgaonkar afirma que “sobre el terreno, no se les presta mucha atención en términos de protección activa, áreas protegidas, monitoreo de las tendencias poblacionales”. Los lobos de la India, que inspiraron a los personajes de Rudyard Kipling, Raksha y Rama, los padres adoptivos de Mowgli, y Akela y Grey Brother en El Libro de la Selva, se han encontrado con una gran falta de atención en materia de conservación, sobre todo si se los compara con los otros grandes mamíferos del país, como los tigres y los elefantes.

Una ilustración del Libro de la Selva original de Rudyard Kipling que muestra a Shere Khan enfrentándose a los lobos sobre Mowgli (visto al fondo).

Sin embargo, esto podría cambiar pronto: un número de investigadores en la India está trabajando en el Proyecto sobre Cánidos Salvajes para trazar un mapa de la distribución de lobos, hienas y otros cánidos en todo el país y obtener cifras más precisas.

"La investigación sobre la conservación de los lobos de la India solo ha cobrado impulso en los últimos años", dice Arjun Srivathsa, candidato a doctorado en la Universidad de Florida e investigador asociado de la Wildlife Conservation Society – India, quien, junto con Majgaonkar, está trabajando en el proyecto. "Basándonos en información preliminar, creemos que las poblaciones de lobos indios pueden ser estables en algunas regiones y estar disminuyendo en otras".

Srivathsa dice que los lobos están en peligro por el conflicto entre el hombre y la vida silvestre, las enfermedades y posiblemente la hibridación con perros callejeros (India tiene más de 30 millones de perros callejeros, dice), y la destrucción del hábitat.

"Desafortunadamente, los prados y matorrales de sabana natural se clasifican como ‘terrenos yermos’ en la India y a menudo se destinan para uso comercial", comenta Srivathsa.

Puede ser que a medida que las poblaciones de lobos pierdan su hábitat natural, se desplacen donde puedan, incluso hacia los Sundarbans.

Una versión ampliada del reportaje de Jeremy Hance fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres conocer ver más escenas de la vida secreta de los animales de Latinoamérica y el mundo, puedes revisar esta colección de los mejores reportajes con cámaras trampa de Mongabay Latam. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.