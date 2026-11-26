Como si fuera una isla en medio de la selva amazónica ecuatoriana, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza resguarda jaguares, osos de anteojos, tapires y una gran variedad de especies de anfibios y reptiles, en una zona de Ecuador marcada por la presencia de la minería legal e ilegal. Una línea imaginaria que traza los límites de esta área protegida en los mapas es su único escudo frente a las actividades extractivas que se extienden hasta sus bordes.

Si se observa el catastro minero de Ecuador, El Zarza aparece como una especie de mancha rodeada por concesiones, que son las que incluso dibujan la forma de este refugio, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú. Al ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la ley prohíbe que se desarrolle minería en su interior, pero no impide que estas actividades se desplacen hasta sus límites, a través de la llamada zona de amortiguamiento.

“Cada vez estamos buscando minerales en lugares más alejados y estamos generando más presión a las áreas protegidas”, dice Gustavo Redin, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

Las zonas de amortiguamiento justamente son una de las figuras creadas para aliviar esa presión o impacto hacia las reservas naturales. Según el Código Orgánico del Ambiente (COA), son zonas “especiales para la conservación de la biodiversidad” y se las define como espacios colindantes a las áreas del SNAP. Su objetivo es “contribuir a la conservación y la integración de las áreas protegidas, el equilibrio en el desarrollo urbano-rural y su conectividad ecosistémica”.

Imagen capturada del catastro minero muestra al Refugio de Vida El Zarza rodeado de concesiones mineras. Foto: obtenida por Mongabay Latam

Sin embargo, la ley no especifica la extensión mínima que deben tener las zonas de amortiguamiento ni las actividades que se pueden llevar a cabo en ellas, dejando vía libre para la minería. Esta es una problemática evidente en El Zarza. Según datos de MapBiomas e imágenes Planet, hasta 2025 se detectó la presencia de actividades mineras en 260 hectáreas de su zona de amortiguamiento. En las imágenes de 2026 se pueden ver más pedazos de tierra removida que todavía no ha sido cuantificada.

“Tener este tipo de actividades ya empieza a ser una presión bastante fuerte para un área protegida”, explica Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y sensores remotos de la Fundación Ecociencia. A los investigadores les preocupa que la conectividad, la protección de biodiversidad y la mitigación de amenazas, características que debe tener una zona de amortiguamiento, estén ausentes en este refugio de vida silvestre.

“Lo vemos sitiado y no existe mucho espacio que permita cumplir con estas funciones”, dice un investigador que prefiere no revelar su identidad. Además, este caso ha generado una pregunta aún más amplia: ¿las zonas de amortiguamiento realmente tienen un rol en la práctica o sus funciones se quedan solo en el papel?

Amortiguando el impacto

El Zarza tiene una historia vinculada a la minería desde sus orígenes. Fue creada en 1989 como reserva forestal y en 2006 pasó a ser refugio de vida silvestre con 3643 hectáreas. Seis años después se difundió la noticia de que se aumentaba su extensión en 53.31 hectáreas más. Sin embargo, lejos de ser un anuncio positivo, generó críticas de organizaciones de conservación como Acción Ecológica. El truco estaba, según la organización, en que se aumentaba ligeramente el área protegida, pero se modificaba el polígono para favorecer a la minería.

La modificación de los límites de El Zarza respondió a un pedido de una compañía minera al Ministerio del Ambiente en 2010, en el que alegaba que su concesión se intersectaba con el área protegida. Un año más tarde, el Ministerio presentó una propuesta con nuevos límites para El Zarza. En 2012 se definió la nueva superficie y se amplió su extensión a 3696.31 hectáreas.

Arturo Jimenez, presidente de la Fundación Ecológica Arcoiris, explica que, aunque es pequeña, la importancia de El Zarza radica en que es una de las pocas áreas protegidas del SNAP ubicada en uno de los ecosistemas menos representados en el país: la Cordillera del Cóndor.

Actualmente, los límites del refugio colindan con siete concesiones mineras. Cinco de estas pertenecen a Fruta del Norte, una mina de oro a gran escala, propiedad de la canadiense Lundin Gold, que fue la encargada de financiar la delimitación de la zona de amortiguamiento actual en El Zarza en 2021.

El río El Zarza, que atraviesa el área protegida, es uno de los ríos navegables más elevados del mundo, al estar entre los 1400 y 1680 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, es uno de los más contaminados de Ecuador. Foto: cortesía Daniel Hualpa/Fundación Green Jewel

En el primer plan de manejo del refugio, que se publicó en el momento de su creación, no se especificaba la extensión de la zona de amortiguamiento ni las actividades que se podían llevar a cabo en su interior. Sin embargo, en un mapa se marcaba un área extensa que incluso limitaba en el este con Perú.

Andrés Martínez, abogado y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), explica que si bien la ley no establece el tamaño o usos de estas zonas, es obligatorio que los responsables de cada área protegida definan este espacio y que estos parámetros se especifiquen en el plan de manejo.

Mongabay Latam envió un pedido de información al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) para conocer por qué El Zarza no tuvo esta delimitación clara de su zona de amortiguamiento durante 15 años (entre 2006 y 2021), pero hasta el momento de la publicación de esta nota no se obtuvo una respuesta.

A pesar de este vacío, en 2021 se llevó a cabo la actualización del plan de manejo, con el apoyo de Conservación Internacional (CI) y Lundin Gold. Allí se definió una zona de amortiguamiento de 8542.19 hectáreas, “que se conforma como un paisaje diverso de múltiples usos”, los cuales no se especifican. A pesar de esto, en otra sección del plan se menciona la presencia de actividades mineras, industriales y artesanales como una amenaza en la zona de amortiguamiento que rodea al área protegida.

Según información de la empresa minera enviada a pedido de Mongabay Latam, “su delimitación geográfica tomó como base la distribución espacial de elementos como bosques y vegetación protectora, predios del Programa Socio Bosque, áreas del Patrimonio Forestal del Estado, vacíos y prioridades de conservación nacional, vías, microcuencas y ríos y división político-administrativa”.

En el monitoreo de MapBiomas y las imágenes de Planet, se puede ver que en julio de 2022 empiezan a aparecer los primeros puntos de minería en la zona de amortiguamiento y poco a poco van aumentando. Para 2024 hay mayor actividad y en 2025 ya están en la parte inferior del río Zarza y en el borde del río Blanco. En 2026, estos puntos mineros ya aparecen justo en los límites del área protegida.

El monitoreo de MapBiomas e imágenes de Planet muestran el avance de las actividades mineras en la zona de amortiguamiento de El Zarza entre 2022 y 2026. Imagen: cortesía MapBiomas/Fundación Ecociencia

El monitoreo de MapBiomas e imágenes de Planet muestran el avance de las actividades mineras en la zona de amortiguamiento de El Zarza entre 2022 y 2026. Imagen: cortesía MapBiomas/Fundación Ecociencia

Otro monitoreo satelital, esta vez del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), realizado en 2026, detectó 269 hectáreas de minería en la zona de amortiguamiento de El Zarza. Estos datos, entregados a Mongabay Latam muestran que las actividades legales abarcan 227 hectáreas y, de estas, 216 hectáreas están ocupadas por minería a gran escala.

María Cristina Acosta, directora de Ambiente y Permisos para Lundin Gold, explica a Mongabay Latam que el área operativa para explotación del proyecto Fruta del Norte, en la concesión La Zarza, está al norte del área protegida, pero no está en sus límites. Según dice, allí son 160 hectáreas las que se intersectan entre la infraestructura y la zona de amortiguamiento. El resto de las concesiones que colindan con los límites del refugio, asegura, están en fase de exploración.

“Solo se desbrozan zonas de 10×10 metros, ahí se define la plataforma y se pone la perforadora. Ese proceso de exploración avanzada puede llevar un mes y medio por plataforma. Después la sacan y se mueven a otro lado, dependiendo de los resultados”, aclara. Es una actividad “poco invasiva y sus impactos son puntuales y temporales”, añade. Dependiendo de los hallazgos, Acosta no descarta que la compañía pase a fases de explotación en el futuro.

Áreas sin amortiguamiento

En la plataforma del MAE que registra las áreas protegidas que cuentan con zona de amortiguamiento, solo figuran en la Amazonía ecuatoriana El Zarza y el Parque Nacional Yasuní. En el resto del país se suman tres más: Área Nacional de Recreación Quimsacocha y los parques nacionales Cayambe Coca y Cotacachi Cayapas. Es decir, solo el 6 % de las 81 áreas protegidas del país tienen una zona de amortiguamiento reconocida por el Ministerio.

Jorge Villa explica que es probable que la mayoría de las áreas mencionen sus hectáreas de amortiguamiento en su plan de manejo y, aunque es obligatorio, no las tengas delimitadas geográficamente.

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Aún así, tener sus zonas de amortiguamiento reconocidas, como en el caso de El Zarza, no blinda a las áreas protegidas del avance de las actividades extractivas. “Si bien no hay explotación 100 % en toda la zona [de amortiguamiento], la amenaza está presente y, más aún, en los puntos donde están desarrollando minería ilegal”, dice Ángel Hualpa, coordinador de la fundación Green Jewel, que se dedica al estudio de especies de anfibios.

El monitoreo del Laboratorio de la Espol revela que, de las 269 hectáreas de minería en la zona de amortiguamiento de El Zarza, 42.2 corresponden a actividades ilegales.

Incluso, este año los investigadores detectaron que los ilegales ingresaron a la zona núcleo de El Zarza y ya ocupan media hectárea en su interior. Aunque el espacio invadido por los ilegales es pequeño, dicen, preocupa que ya esté dentro de los límites. “No solo analizamos la minería en el área, sino en la zona de amortiguamiento porque las presiones antropogénicas se inician ahí”, explican.

Otro de los puntos críticos para las zonas de amortiguamiento es la falta de vigilancia por parte del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que, según el COA, son los encargados de fomentar acciones y actividades complementarias para garantizar su conservación.

Un análisis del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), entregado a Mongabay Latam, muestra los principales frentes de minería ilegal en el área de amortiguamiento de El Zarza. Imagen: cortesía Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol)

“El mayor reto no es poner más regulaciones, sino contar con personal técnico-operativo que les permita verificar que se cumpla lo que se establece en la norma o en el plan de manejo. Caso contrario, todo es retórico”, considera el abogado Andrés Martínez. Las zonas de amortiguamiento, por ejemplo, no cuentan con guardaparques o personal de vigilancia, como sí lo tienen las áreas protegidas, aunque es sabido que, aún para estas últimas, el personal disponible resulta insuficiente.

Para Renato Rivera, analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, la solución para combatir la ilegalidad no está en destinar la zona de amortiguamiento para la minería legal. “El concesionar un espacio no te garantiza que no tengas actividades de explotación minera de manera ilegal”, dice.

Rivera ha estudiado las dinámicas en el sector, donde grupos vinculados al crimen organizado extorsionan o cobran rentas por usar el espacio a quienes extraen los minerales de forma ilícita. Esto se lleva a cabo sobre todo cerca a los ríos de las regiones fronterizas.

Volviendo al caso de El Zarza, los datos del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Espol revelan que, de las 155 hectáreas de cuerpos de agua que fluyen por el refugio de vida silvestre, 44.27 registran turbidez. Jimenez, de la fundación Arcoiris, explica que en el río Zarza, que atraviesa el refugio, es evidente la contaminación.

La empresa minera Lundin Gold se desliga de responsabilidades sobre la situación de los ríos. María Cristina Acosta dice que durante las actividades de la compañía tratan de evitar que las plataformas estén cerca de las fuentes de agua. Cuando no es posible, aplican medidas como geomembranas en las plataformas y usan aceites biodegradables para la perforación. Además, indica, esta contaminación de las aguas también impacta negativamente al proyecto Fruta del Norte.

Conexiones difusas

Ángel Hualpa explica que El Zarza es un área protegida con una gran diversidad de especies, pero ha sido poco estudiada. Desde finales de 2020, junto con los investigadores de la fundación Green Jewel, ha analizado a los anfibios y reptiles de la zona. Como parte de estos esfuerzos, en 2024 describieron una nueva especie de rana de cristal (Centrolene zarza), que solo habita en el refugio, aunque no hay datos significativos sobre su población, por lo que se desconoce su grado de amenaza. Además, hallaron otras cinco posibles nuevas especies de anfibios para la ciencia en esta área protegida del sur de la Amazonía ecuatoriana.

“Tomemos en cuenta que el refugio de vida silvestre es un pequeño remanente y tener este número de potenciales especies es una cosa bastante interesante y significativa”, dice el investigador. En la plataforma INaturalist, el equipo de la fundación, guardaparques y visitantes han registrado 1967 observaciones de biodiversidad en El Zarza, en las cuales se han identificado 483 especies entre plantas, insectos, arañas, aves, mamíferos, hongos y otros grupos.

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Los investigadores consultados en este reportaje coinciden en que la fragmentación del hábitat es una de las mayores preocupaciones. La conectividad, uno de los aspectos que se debería asegurar con la zona de amortiguamiento, no se cumple alrededor de El Zarza.

“Un área protegida que está así, como una isla entre una zona minera, ya está amenazada solo por el efecto isla”, explica Ricardo Buitrón, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, quien teme que incluso se generen problemas genéticos relacionados a la endogamia.

A pesar de esto, los investigadores explican que no se puede saber si hay una reducción de especies en El Zarza porque no hay datos o resultados de monitoreos de fauna de la época en la que se estableció el refugio.

En 2024, investigadores describieron una nueva especie de rana de cristal (Cetrolene zarza) en esta área protegida. Foto: cortesía Daniel Hualpa/Green Jewel

Aunque no es visible en el mapa minero, Acosta aclara que la conectividad de El Zarza con la Cordillera del Cóndor está presente. También afirma que Lundin Gold promueve acciones como la instalación de tres pasos de fauna y zonas libres de actividades mineras para asegurar esta conectividad. A través de sus monitoreos, dice, han visto que los animales continúan desplazándose por el territorio y, en el caso del oso andino, han evidenciado que durante las actividades de exploración “tiende a desplazarse unos cuantos metros, pero una vez termina, vuelve a usar los mismos corredores”.

Los monitoreos que hace Lundin Gold forman parte de una alianza con Conservación Internacional (CI) desde 2019 para programas enfocados en la flora y fauna del área de influencia del proyecto Fruta del Norte, que se prevé que este año alcance los 2000 millones de dólares en exportaciones.

Otras áreas rodeadas por minería

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza no es la única área protegida rodeada por concesiones y minería ilegal. Jorge Villa, en base a los datos de MapBiomas, explica que en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo (en el norte del país, en límites con Colombia) la minería legal también está presente en los bordes del área protegida y la ilegal ya se expande en su interior.

En el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras también hay concesiones en sus límites y actividades ilícitas rodean esas concesiones. Lo mismo ocurre con la Reserva Biológica Cerro Plateado.

Para Gustavo Redin, de CEDENMA, a pesar de que se ha demostrado la importancia de las zonas de amortiguamiento en sentencias históricas como el caso Los Cedros —donde la Corte Constitucional falló a favor de mantener libre de minería este bosque que sirve de zona de amortiguamiento para el Parque Nacional Cotacachi Cayapas—, siguen siendo las grandes olvidadas en la legislación del país. La reciente Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, por ejemplo, tampoco las menciona.

A Redin le preocupa que con la próxima apertura del catastro minero, que estuvo cerrado desde enero de 2018 y se reabrirá para minería metálica a finales de 2026, se incremente la presión. Para él, el reto para las zonas de amortiguamiento es dejar de ser delimitaciones administrativas en los planes de manejo y transformarse en herramientas reales de protección territorial antes de que las reservas naturales del país queden reducidas a un archipiélago de islas de conservación en medio de la selva.

*Imagen principal: El Zarza es una de las pocas áreas protegidas del SNAP ubicada en la Cordillera del Cóndor. Foto: cortesía Daniel Hualpa/ Green Jewel

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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