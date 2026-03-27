Solo cuatro candidatos a senadores y uno a diputado asistió al Diálogo Ambiental Electoral: Gobierno y Ciudadanía con Responsabilidad Ambiental, un conversatorio que se realizó este miércoles para poner sobre la agenda electoral tres temas clave: Amazonía, áreas naturales protegidas y justicia e institucionalidad ambiental.

Perú vive el último tramo de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que mantienen en contienda a 36 partidos políticos. En este encuentro, los postulantes al próximo Parlamento dieron una señal sobre el escaso interés de las agrupaciones políticas en los temas ambientales.

Los candidatos Alfonso Velásquez, de Renovación Popular; Roger Rumrill, de Ahora Nación; Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno; y David García, de Primero la Gente, durante el Diálogo Ambiental Electoral. A la derecha Mariano Castro, de Grade. Crédito: Yvette Sierra.

“Mi evaluación es que algunos partidos le dan importancia a estos temas y se dan el tiempo de venir y otros, definitivamente, no lo consideran relevante”, comenta el especialista en áreas naturales protegidas Pedro Solano, asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI). “Para mí, estos temas son muy poco tocados en el debate electoral, la agenda de la Amazonía, de las áreas protegidas, de la justicia ambiental no se ve como algo político estratégico para el desarrollo del país. Eso es impresionante, porque el 65 % del país es Amazonía”, agrega Solano.

Leer más | Elecciones en Perú: las propuestas sobre minería ilegal en los planes de gobierno son pobres y sin estrategias claras, plantean expertos

Solano destaca que solo las áreas protegidas suman 30 millones de hectáreas en Perú, “una extensión mayor a Ecuador y al Reino Unido”, por tanto, dice Solano, no se puede pensar que se trata de temas subsidiarios, sino por el contrario, son cuestiones estratégicas.

Pese a la poca presencia de candidatos, para Mariano Castro, director de la iniciativa Amazonía Resiliente del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), la reunión “ha sido una oportunidad para que algunos partidos políticos presenten sus propuestas prioritarias para la cuestión amazónica, las áreas protegidas y la defensa de la institucionalidad y justicia ambientales, puesto que, estas cuestiones están siendo olvidadas y no se colocan en el nivel que les corresponden”.

Sin embargo, durante la conversación estuvieron ausente dos temas cruciales en la Amazonía: la protección de los defensores ambientales y el reclamo constante de los pueblos indígenas para establecer su autogobierno. Solo después de la ronda de preguntas en la que se les solicitó abordar estos temas, algunos de los candidatos se animaron a tocar estas problemáticas.

La Amazonía fue uno de los temas clave abordados durante el diálogo electoral. Los candidatos presentaron sus propuestas ante las problemáticas de la región. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.

Los candidatos a senadores Duberlí Rodríguez, de la Alianza Electoral Venceremos; Roger Rumrrill, de Ahora Nación; Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso Velásquez, de Renovación Popular; y el candidato a diputado David García, de Primero la Gente presentaron sus propuestas en el diálogo organizado por el Instituto Bartolomé de las Casas (IBC), la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI), el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Suma + y el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA).

Las propuestas de los candidatos

“Lo que he encontrado en casi todos los que asistieron es que hay una idea de defender la vida del bosque en pie, de sostenibilidad y de institucionalidad ambiental. Aunque a veces los caminos son diferentes”, comenta Solano.

Duberlí Rodríguez, de Venceremos, cuestionó el modelo económico “extractivista primario exportador” peruano y aseguró: “Si no atacamos el modelo, nunca tendremos un mejor destino para nuestro país”. En contraposición con esta mirada expuso el “concepto del buen vivir”. “Para dejar atrás a la sociedad consumista que pone al mercado como un Dios, hay que priorizar los derechos de la tierra, del agua, de las energías limpias y del buen gobierno”.

De los 36 partidos en campaña solo cinco candidatos al Parlamento asistieron al Diálogo Ambiental Electoral organizado para debatir sobre temas ambientales. Foto: cortesía Agencia Andina.

Rodríguez también considera que se debe cuidar “la Amazonía como un bien común estratégico para toda la humanidad”, por tanto, dijo que es necesaria la “prohibición de la actividad minera metálica en la Amazonía baja, porque degrada los ecosistemas”. Sobre el tema citó ejemplos de lo que ocurre en La Pampa, en Madre de Dios; en la Rinconada, en Puno; y en el río Chinchipe, en Cajamarca. El candidato de Venceremos también se refirió a la importancia de “reconocer los derechos del agua, las lagunas y la Amazonía” y propuso la creación de una “defensoría de la naturaleza”.

La candidata del Partido del Buen Gobierno, Patricia Iturregui, dijo que desde el Senado se deberá establecer “la fiscalización política necesaria y las leyes que hagan falta para combatir la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, la pesca ilegal”, así como “proteger a los defensores ambientales”.

Iturregui también habló de la necesidad de “dar seguridad jurídica a los territorios indígenas para asegurar los bosques y la estabilidad climática” y añadió que es importante que se cumpla con las metas de establecimiento de las áreas naturales protegidas tanto en tierra como en el mar.

En otro momento, la candidata a senadora cuestionó la propuesta de otros partidos que plantean la eliminación del Ministerio del Ambiente, que calificó como “no adecuada”. También mencionó la creación de “tribunales ambientales” y la necesidad de establecer una “política ambiental eficiente” que considere la mirada de que “el que contamina paga”.

Por su parte, Roger Rumrrill, de Ahora Nación, criticó duramente “las tropelías que ha cometido el Congreso eliminando todas o casi todas las normas ambientales” y mencionó que estos cambios en la normativa ambiental “tienen que ver con los intereses económicos que manejan estos grupos de instalar, sobre todo en la Amazonía, monocultivos inmensos de palma aceitera, entre otros”.

Los candidatos al Parlamento criticaron al Congreso por aprobar leyes que ponen en riesgo al medioambiental. Foto: cortesía Agencia Andina

El candidato a senador también dijo que su planteamiento es, “en primer lugar, declarar deforestación cero, además de un control total sobre las áreas naturales protegidas”. “En segundo lugar –agregó–, he dicho siempre que no habrá ninguna posibilidad de conservar la Amazonía en 10 o 20 años más si no cambiamos el modelo primario exportador estratégico mercantil por una bioeconomía ecológica circular”. En ese sentido, recordó que “la Amazonía no solamente produce el petróleo y el gas que consumimos, sino que, sobre todo, el agua que consume el Perú proviene de la Amazonía”.

El candidato a diputado David García, de Primero la Gente, dijo que en Perú “destruir el ambiente sí paga”, en referencia a las economías ilegales presentes en los territorios amazónicos. “El problema básico es estructural. Si no hay presencia del Estado, entonces estamos dándole espacio a que existan estas economías ilegales. Hablo de las redes de minería ilegal, de tal ilegal, de las redes vinculadas al narcotráfico”, aseguró.

Luego dijo que el error está en que el Estado responde como si fueran casos aislados, cuando en realidad todo está articulado. “No es falta de leyes, es falta de capacidad real para aplicarlas en el territorio. Hoy día tenemos una Policía que está desarticulada y encima está infiltrada por mafias”.

García dijo que su propuesta es cambiar la forma “cómo estamos enfrentando el crimen ambiental, pasar de la reacción hacia una inteligencia y articular un sistema”. “No debemos de seguir pensando en perseguir a las personas, sino a las redes. Esto implica seguir el dinero, seguir los activos, ver el tema de la inteligencia financiera. Si el delito sigue siendo rentable, va a continuar”.

Por último, Alfonso Velásquez, de Renovación Popular, se centró en “el desarrollo productivo” y mencionó que Perú se ha posicionado como el número uno en la exportación de arándanos. “La experiencia de selva exportadora voy a intentar replicarla en la visión de producir, promover y comercializar indisolublemente los productos de nuestra Amazonía. Indudablemente Perú tiene sus áreas naturales protegidas, uno de sus mayores activos estratégicos, pero su sostenibilidad depende de algo clave, integrarlas a una economía real que beneficia a la población local”.

En octubre de 2025, un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski, documentó las dragas de minería ilegal operando dentro del área protegida. Foto: cortesía Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para Mongabay Latam

Velásquez dijo que su propuesta es “clara y transparente, basada en pasar de una conservación aislada a una conservación productiva” y mencionó que están “formando a los licenciados del Ejército, de las zonas de amortiguamiento, en agroforestería y en piscicultura”. “Esa visión de utilizar paulatinamente las zonas de amortiguamiento es determinante”, agregó y mencionó la reciente crisis energética en Perú para decir que es “momento de sopesar las decisiones, las previsiones, las restricciones y las aperturas que se tengan que dar”.

Tras la presentación, Laura Vargas, coordinadora de IRI Perú, señaló a Mongabay Latam que los candidatos que asistieron al diálogo “tienen ideas, propuestas y la voluntad política de hacer algo”. “Eso me parece muy valioso”, agregó.

Sin embargo, recordó que en el actual Congreso no “ha habido un trabajo articulado, cada uno ha bailado con su pañuelo para los intereses de su propio grupo”. “Al final, hemos visto el desastre que tenemos”, dijo. “Creo que la ilegalidad tiene mucho que ver con cómo ha funcionado el Congreso, por la manera en cómo han ido sacando leyes. Realmente han hecho un desastre del país, hasta el punto de que un país que siempre fue presidencialista, ahora resulta que es manejado por el Parlamento” agregó.

Leer más | Perú: “Esta crisis energética es un buen momento para discutir alternativas hacia el futuro y ante la dependencia del gas” | ENTREVISTA

Los temas menos presentes

“Creo que al tema de defensores ambientales y al rol de las comunidades indígenas habría que darle más peso”, dice Vargas sobre dos temas que no estuvieron del todo presente en el diálogo y que se abordó especialmente tras las preguntas del público. “Los bosques no están vacíos, los bosques están habitados por los pueblos indígenas en la Amazonía, que tienen toda una cultura, una cosmovisión y gracias a ellos todavía tenemos Amazonía. Más de 30 personas asesinadas solo por defender su territorio es una barbaridad”, comentó sobre los crímenes y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas.

Actualmente hay 15 gobiernos territoriales autónomos en Perú. Foto: cortesía Cuencas Sagradas para Mongabay Latam

Vargas agrega que otro tema importante en la Amazonía son los gobiernos territoriales autónomos. “No están planteando separarse del Estado, para nada, pero sí que el Estado los respete y que también aporte para el desarrollo de su cosmovisión y su gobierno territorial”.

A Pedro Solano le hubiera gustado respuestas más concretas sobre cómo enfrentar la ilegalidad, que “es un tema dramático de gobernabilidad del país”. “Somos un país invadido por la ilegalidad y controlado por las mafias, obviamente, eso afecta mucho también al tema ambiental, pero afecta a la sociedad peruana en su conjunto”. Por eso, lamentó que no hayan habido respuestas “más precisas de cómo enfrentar esto”.

Para Solano también estuvo ausente la visión del país, “el propósito del Perú como país y cómo eso debería estar asociado a su diversidad biológica, su diversidad cultural, a las oportunidades del territorio frente a los paradigmas globales”. “Esa parte tampoco la vi, creo que estamos más en el menudeo de cómo ver un tema específico y no cómo nos damos propósito como nación”, sostiene.

Para Mariano Castro, de Grade, el próximo Parlamento tiene un “punto de arranque que debe ser corregido” y es que el Congreso actual “ha modificado sus reglamentos internos y ya no hay comisiones especializadas en materia ambiental y de pueblos indígenas, lo cual es una limitación evidente para lo que es el tratamiento especializado y prioritario de estas cuestiones”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.