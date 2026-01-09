Emergencia en Ucayali, Perú: 15 comunidades indígenas afectadas por intensas lluvias exigen atención del Estado

“En este momento, en Purús, la situación es de emergencia climatológica por las lluvias”, dice Roy Jijida Nonato, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús (Feconapu), en conversación telefónica con Mongabay Latam. “Las comunidades están sufriendo”, agrega el líder indígena.

Las imágenes que comparte muestran casas inundadas, con los techos caídos, así como a las personas en sus campos de cultivo con el agua hasta las rodillas y en algunos casos hasta las cintura. “La afectación principal es a los sembríos, a lo que consumimos, como la yuca y el plátano”, comenta Jijida.

El mapa muestra las zonas de riesgo por las lluvias en la región de Ucayali. Foto: Gobierno Regional de Ucayali.

Según el Gobierno Regional de Ucayali, 15 comunidades indígenas han sido afectadas por las inundaciones. “Estamos en una etapa de levantamiento de información. Sabemos que hay familias afectadas y medios de vida afectados, los cultivos, sobre todo plátano, yuca y pan llevar [de primera necesidad]”, comenta Néstor Arroyo, director de la Oficina Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Ucayali, en diálogo con Mongabay Latam.

Un reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del 28 de diciembre de 2025 confirma el “desborde del río Curanja, que ocasionó daños materiales (viviendas) en el distrito y la provincia de Purús”. Ahora, las comunidades aguardan por asistencia.

El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con un mapa que muestra los escenarios de riesgo en toda la región debido a las lluvias. Los datos indican que por más de 197 000 personas podrían resultar afectadas entre los meses de enero a marzo de 2026.

Pedido de ayuda humanitaria

“Llevamos más de una semana de inundación y la yuca y el plátano ya están podridos. Hay mucha preocupación”, reclama Jijida y expone los problemas que enfrentan las comunidades debido a las dificultades para los traslados y comunicación con esta zona ubicada en la frontera con Brasil. El líder indigena explica que las intensas lluvias hacen imposible el tránsito fluvial y que el transporte aéreo también es complicado por su alto costo. “Las embarcaciones no pueden salir por la lluvia. Y como estamos en una zona lejana, en la frontera, el transporte solo puede ser vía aérea. No tenemos ni carretera ni río para salir ”, asegura.

El nivel de las aguas en los campos de cultivos inundados en Purús llega, en algunos casos, hasta la cintura de las personas. Foto: cortesía Feconapu / ORAU

El funcionario del Gobierno Regional de Ucayali, Nestor Arroyo, señala que aún no cuentan con “datos exactos” sobre los daños causados por las inundaciones en las 15 comunidades que hasta el momento se sabe están impactadas por las lluvias. Sin embargo, se cree que entre “el 20 % y el 30 % de cada comunidad habría sido afectada”.

La información preliminar, dice Arroyo, indica que por lo menos 150 familias han resultado afectadas y se calcula que 160 hectáreas de cultivos resultaron dañados por las inundaciones. Sin embargo, pone énfasis en que se necesita validar esa información. “Estamos a la espera de que la Municipalidad de Purús nos remita la información. Con eso vamos a preparar la ayuda humanitaria hacia los afectados, pero queremos tener la cantidad exacta de viviendas que han sufrido estas inundaciones”.

Arroyo asegura que la Municipalidad Provincial de Purús ha entregado ayuda humanitaria a las familias afectadas, pero que “se ha agotado su stock”, por lo tanto, corresponde al Gobierno regional atender la emergencia, afirma. Ante la consulta por la demora en el recojo de la información, considerando que las lluvias empezaron en la semana del 24 de diciembre, Arroyo dice que muchas de estas comunidades están a 8 o 12 horas de distancia por río desde Puerto Esperanza, capital de la provincia, hasta donde se llega vía aérea.

Durante la conversación del último viernes 2 de enero, el funcionario mencionó que la información final sería recibida ese mismo día y que para este martes 6 de enero tienen programada una reunión virtual con todos los municipios de la región y los sectores de respuesta para que “preparen todas las acciones de emergencia” para este periodo de lluvias.

Sergio Salomón, secretario de Economía de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), cuestiona la falta de presencia del Estado en la provincia de Purús, que “se encuentra en estado de emergencia”.

Casa y oficinas cubiertas por el agua de las inundaciones en la provincia de Purús. Foto: cortesía Feconapu / ORAU

“Los niños, niñas, adultos están sufriendo de afecciones estomacales, fiebre y otras afecciones porque en las comunidades de Purús no tenemos centro de salud, solamente hay una posta médica y el agua que se consume en las comunidades son del río y de la quebrada”, agrega Salomón. El líder indígena reclama por el transporte aéreo y pide que para 2026 se financien vuelos humanitarios de manera permanente para que lleguen cada semana a la provincia de Purús.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) emitió un comunicado el 29 de diciembre de 2025 en el que expresaba su preocupación y alarma por el desborde de ríos que afectaba a la provincia de Purús, cuyas comunidades, resaltó, “han quedado sin cultivos para su alimentación, poniendo en riesgo inmediato la seguridad alimentaria y la salud de la población”.

Según cálculos del Gobierno regional, por lo menos 160 hectáreas de cultivos han resultado afectadas en Purús. Foto: cortesía Feconapu / ORAU

En el comunicado también piden la intervención inmediata del Gobierno Regional de Ucayali y de las organizaciones del Estado y las Fuerzas Armadas que puedan brindar ayuda humanitaria y “la implementación de acciones para evitar mayores consecuencias ante la continuidad de las lluvias”.

Zonas en riesgo

Desde el Gobierno regional advierten que Purús no es la única zona de alto riesgo por las lluvias. “Tenemos determinadas zonas de riesgo muy alto, que básicamente es toda la ribera del río Ucayali, desde el río Urubamba, todo el río Ucayali, parte del río Aguaytía y las zonas Purús”, dice Arroyo sobre el mapa de los escenarios de riesgos por inundaciones para el periodo de enero a marzo 2026, elaborado por la Oficina Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Ucayali.

Los datos recogidos para este mapa indican que el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo, es el que resulta más afectado, seguido por Padre Abad, Iparia, Masisea y Sepahua. En total son 16 los distritos identificados como de alto riesgo en las cuatro provincias de la región de Ucayali.

La población de Purús ha solicitado ayuda humanitaria ante los daños causados por las inundaciones. Foto: cortesía Feconapu / ORAU

“Cada municipio cuenta con un plan de contingencia por inundación. Ahora queda activar esos planes y sus plataformas de defensa civil. Desde el Gobierno regional monitoreamos y reforzamos que se cumpla el plan”, comenta Arroyo.

A través de un comunicado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) informó que ha enviado cartas al presidente José Jerí y al gobernador de Ucayali, Manuel Gambini, y a diversas instituciones para alertar sobre la grave situación de emergencia que enfrentan las comunidades indígenas de Purús y solicitar la declaratoria de emergencia para toda la provincia, así como la activación urgente de los mecanismos de respuesta humanitaria del Estado.

En el documento, la organización indígena también exige al Estado “informar de manera clara las medidas preventivas frente a escenarios recurrentes de inundaciones” y menciona los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) que advierten sobre la persistencia de las lluvias en la Amazonía sur de Ucayali durante las próximas semanas. “Resulta urgente adoptar medidas de prevención y respuesta sostenidas, que eviten una crisis humanitaria de mayores proporciones”, alertó la asociación.

Imagen principal: las inundaciones en la provincia de Purús, en la región amazónica de Ucayali, han arrasado con los cultivos de 15 comunidades indígenas. Foto: cortesía Feconapu / ORAU.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

