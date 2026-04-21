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Resumen

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Bosque de manglar en Tumbes. Foto: Yvette Sierra Praeli para Mongabay Latam.
Bosque de manglar en Tumbes. Foto: Yvette Sierra Praeli para Mongabay Latam.
Por Mongabay Latam

Jhon Puse entierra el barreno dentro de la tierra húmeda en medio de las raíces del bosque de manglar. Lo introduce poco a poco hasta por lo menos un metro de profundidad. Luego, lo saca con sumo cuidado para mantener intacta la tierra atrapada en este instrumento. No es un lugar elegido al azar del que se saca la muestra de tierra, por el contrario, minutos antes de que se extraiga la tierra, Joe Arroyo marcó la zona en dónde se tomaría la muestra.