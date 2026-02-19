“Las mujeres cuidamos nuestros bosques, las mujeres no talamos”: Judith Nunta Guimaraes | ENTREVISTA

Recorrer los bosques es natural para ella. Judith Nunta Guimaraes busca mujeres que se conviertan en compañeras de lucha y, para encontrarlas, camina durante días entre senderos húmedos, navega ríos caudalosos y duerme donde la noche la alcance. Lo hace con la misma serenidad con la que escucha, dialoga y teje confianza. Quiere invitarlas a sumarse a la defensa del territorio. “Las mujeres no talamos”, afirma, convencida de que el cuidado del bosque es una extensión del cuidado de la vida.

Aunque actualmente reside en Pucallpa por sus responsabilidades organizativas, siempre extraña su comunidad. “Porque ahí es mi tierra”, dice sobre Nuevo San Rafael, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Allí asumió su primer cargo importante como secretaria comunal, el inicio de un camino que la llevaría a la representación regional.

Nunta Guimaraes es lideresa shipibo-konibo y dirigenta regional de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), oficina descentralizada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a quince pueblos indígenas amazónicos de Ucayali, Loreto y Huánuco.

Judith Nunta Guimaraes recorriendo los paisajes de su territorio. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

Desde septiembre de 2019 hasta 2021, y en un segundo período iniciado en 2023 tras ser reelegida, es responsable del Programa Mujer Indígena en ORAU, una iniciativa que fortalece la participación de las mujeres amazónicas en la defensa del territorio, la gobernanza indígena y el desarrollo sostenible.

“En su momento tuve dificultades, porque tengo una familia. Tengo un hijo pequeño”, narra la lideresa. “Me eligieron a los nueve días de haber dado a luz. Antes lo llevaba a todos lados porque estaba lactando. Ahora mi hijo ya tiene seis años y las dificultades no son muchas. Sigo caminando con las mujeres”.

En Mongabay Latam conversamos con Nunta Guimaraes sobre su trabajo junto a otras mujeres amazónicas, quienes articulan un liderazgo clave para defender la vida y el futuro de la Amazonía.

Judith Nunta Guimaraes asumió su primer cargo importante como secretaria comunal de San Rafael. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

—Usted comenzó su liderazgo en la comunidad de San Rafael y luego pasó a trabajar a nivel regional en ORAU. ¿Cómo fue ese camino y qué la motivó a asumir un rol de liderazgo?

—Estaba en una federación: la Organización Distrital Indígena de Masisea, ahí gané mi espacio para ser dirigenta, donde empecé como secretaria de la Mujer Indígena. Era para trabajar con las mujeres: hice actividades y encuentros regionales, desde allí empecé a trabajar el liderazgo de mujeres para fortalecerlas. Desde ahí vieron mi trabajo de liderazgo. Luego me nombraron como dirigenta regional en ORAU.

De la noche a la mañana me eligieron porque quizás han visto mi participación en la comunidad donde vivo. Soy una mujer artesana y estaba dirigiendo como presidenta de artesanas.

En la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), la lideresa shipibo-konibo Judith Nunta solicitó a los países que aún no han ratificado este tratado que lo hagan con urgencia. Foto: cortesía CEPAL

—¿Cómo nació el Programa Mujer Indígena de ORAU y por qué era importante crear un espacio propio para las mujeres indígenas?

—El espacio del Programa Mujer Indígena funciona desde que inició la organización, pero cuando entré entre 2019 y 2020, no encontré un área para sus actividades. Existía de nombre, pero no tenía oficina y no contaba con implementaciones. Cuando ingresamos, prácticamente la levantamos. Hoy, la oficina está como debe ser: ahí atendemos a las hermanas, apoyamos con algunas documentaciones, tenemos a las técnicas trabajando y también apoyos.

El Programa también tiene sus áreas y cuenta con 10 ejes temáticos bajo los cuales trabajamos, como Educación bilingüe, Fortalecimiento de las mujeres, Bosques hoy y para siempre, Agenda regional y Salud intercultural.

El Programa Mujer Indígena es una iniciativa que fortalece la participación de las mujeres amazónicas en la defensa del territorio, la gobernanza indígena y el desarrollo sostenible. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

—¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan hoy las mujeres shipibo-konibo, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellas?

—Son muchos retos. Tenemos el machismo, principalmente. Nos critican, nos dicen que no sabemos, que no vamos a poder, pero cuando somos unidas, sí podemos entre todas. También enfrentamos la poca participación de las mujeres: cuando hay reuniones o asambleas generales, prácticamente no participan, no opinan. Sabemos que la participación de las mujeres es importante y en ese sentido alzamos nuestras voces. Aquí tomamos esos retos y cada mujer es fortalecida. Cada una lleva todo eso a sus comunidades para articular.

«Las mujeres debemos conocer nuestros bosques y los territorios donde habitamos como pueblos indígenas», dice la lideresa Judith Nunta Guimaraes. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

—La presencia de madereros, narcotráfico y empresas extractivas ha traído violencia a los territorios indígenas. ¿Cómo afecta esta situación a las mujeres y a las familias shipibo-konibo?

—Exactamente, todo eso sucede. Tenemos minería ilegal y economías ilegales que afectan en la educación a nuestros hijos porque hay muchos jóvenes que ya no quieren estudiar por irse a trabajar en la cosecha de hoja de coca. También nos afecta directamente a las mujeres porque hay prostitución de nuestras hijas.

Por eso nosotras nos fortalecemos para poder cuidar a nuestras familias, nuestros territorios y nuestros bosques. Cada año, cuando hacemos nuestra Escuela de Lideresas, estos son los temas más importantes que metemos, por eso también ha participado la juventud en estos encuentros —tanto las chicas como los varones— y ellos tienen el conocimiento de qué forma podemos cuidarnos y de qué forma también ellos pueden cuidar los bosques y los territorios.

Un paisaje del territorio del pueblo Shipibo-Konibo. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

—Frente a estas amenazas, ¿qué papel están cumpliendo las mujeres en la defensa del territorio, la protección de los bosques y de los pueblos indígenas en aislamiento?

—Las mujeres debemos conocer nuestros bosques y los territorios donde habitamos como pueblos indígenas. Debemos conocer y defender nuestro territorio, nuestros bosques, nuestras cochas porque ahí están nuestros hospitales, nuestros mercados y nuestras ferreterías.

Ellas cumplen un papel muy importante porque viven dentro de las comunidades, en sus territorios y sus bosques. En sus asambleas transmiten o articulan las actividades en las que todos participan, hacen sus talleres y capacitaciones. Tienen comités de vigilancia. Por eso nosotras, cuando hacemos talleres con las mujeres, les enseñamos sobre manejo de drones y GPS. Eso para nosotras, como organización, es un gran logro.

Por ejemplo, hemos trabajado en una chacra piloto en la comunidad nativa de Nuevo San Rafael, donde sembramos plantas medicinales.

Anteriormente los pueblos shipibos teníamos chacras donde sembrábamos todo: yuca, plátano, sandía, sachapapa. Pero las fuimos perdiendo. Hay muchas comunidades que se están olvidando de sus plantas medicinales. Hicimos esta actividad para revalorar nuestras costumbres y que los niños puedan aprender. Hemos hecho tres días de actividades y capacitación sobre las chacras, donde vimos cómo sembrar, cuál es la importancia de la chacra y entregamos materiales.

También tenemos un área de defensoras y defensores. Estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, este mes vamos a tener un evento grande al que vienen las defensoras y los defensores. De esa manera nosotros articulamos con las hermanas y hermanos amenazados y les apoyamos.

Las mujeres shipibo-konibo se enfrentan al machismo y a la poca participación en la toma de decisiones dentro de sus comunidades, asegura Nunta Guimaraes. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

—Desde que impulsa este programa, ¿qué cambios ha visto en la vida de las mujeres indígenas de Ucayali y de las zonas fronterizas con Brasil?

—Hemos visto que las mujeres ya ocupan cargos importantes dentro de su comunidad: ya son presidentas, jefas de la comunidad o agentes municipales. Ese ha sido el gran fortalecimiento, el gran cambio que hemos visto. En dos federaciones tenemos a dos mujeres dirigiendo como presidentas.

Hubo cambios en la vida de las mujeres dentro de las comunidades porque están fortalecidas y capacitadas. Sí hay mujeres que vienen tímidas, es por eso que nosotras hacemos las actividades con puras mujeres. Nosotras ganamos el espacio. Cuando estamos solas, ellas opinan. Ellas hablan, dejan de lado la timidez y participan.

Me gusta trabajar con las mujeres y ellas mismas nos agradecen porque anteriormente no se les escuchaba. Por eso hemos creado esta área con talleres y capacitaciones netamente para las mujeres, para poder informar y articular con todas. ORAU tiene 13 federaciones y nosotras trabajamos con todas fortaleciendo a las mujeres.

Afortunadamente, no hay muchos casos de violencia [de género] porque en cada federación está vigilante la Secretaría de las Mujeres e incluso nosotras mismas desde ORAU.

Las mujeres shipibo-konibo han tomado lugar en la primera línea de defensa de sus bosques, cochas y territorios. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

—¿Qué significa el bosque para usted?

—Es un lugar muy importante porque nos da aire puro, nos da ánimo de estar en este territorio. Porque de ahí nosotros sobrevivimos, porque de ahí nosotros nos alimentamos. Dentro de nuestro bosque hay animales y frutas del territorio.

Me gusta porque el pueblo indígena es dueño del bosque. Nuestros ancestros han vivido en él y nos han enseñado cómo protegerlos. Nosotras las mujeres cuidamos para que no entren personas foráneas y le enseñamos a la comunidad cómo hacer todo esto para que podamos conservar. Que no entren personas taladoras ni narcotraficantes.

—A pesar de los riesgos y dificultades, usted transmite un mensaje de esperanza. ¿Cómo sueña el futuro para las mujeres indígenas, su pueblo y la Amazonía?

—A mí me gustaría lograr que ellas ocupen el cargo que yo tengo. Que sean fortalecidas y que puedan seguir en los espacios que nosotras como dirigentas vamos a dejar. No somos eternas en el cargo. Espero que ellas puedan continuar y seguir caminando con el Programa Mujer.

Mi mensaje es que debemos seguir protegiendo nuestro territorio, nuestros bosques y nuestras cochas, porque ahí vivimos, porque somos de ahí. Naturalmente somos de nuestros bosques y del territorio. Que lo cuidemos como hoy y siempre.

Judith Nunta Guimaraes y sus compañeras articulan un liderazgo clave para defender la vida y el futuro de la Amazonía. Foto: cortesía Conservación Internacional Perú

Imagen principal:Judith Nunta Guimaraes, lideresa shipibo-konibo y dirigenta regional de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).Foto:cortesía Conservación Internacional Perú

