“Innovar significa volver algo a su estado original”, recuerda entre risas el ingeniero Leonardo Durán al hablar del asombro que fue descubrir que uno de los usos de esta palabra prácticamente se contradice con la interpretación que hoy le damos. Lo descubrió mientras escribía su tesis de maestría sobre el movimiento indígena de Tosepan, en la Sierra Nororiental de Puebla, en México. Esa es una de las definiciones que la Real Academia de la Lengua Española brinda a la palabra innovar, explica.

A pesar de que este significado está en desuso y ahora se suele asociar de forma casi automática a los avances tecnológicos en busca de “modernidad y desarrollo”, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, con sus casi 50 años de historia, es una muestra de que esa antigua interpretación aún aplica.

La Tosepan demuestra que la transición de una agricultura dependiente de agroquímicos hacia prácticas agroecológicas es capaz de revertir la degradación del suelo y retornar a entornos sustentables. A través de sistemas como los jardines de café, biofertilizantes orgánicos y tecnologías ecológicas para la conservación del agua, comunidades indígenas nahuas y totonacas lideran un modelo de restauración ecológica y resiliencia frente al cambio climático en 39 municipios de los estados de Puebla y Veracruz.

Durán estudió agronomía y en su último año de carrera realizó una investigación sobre lombrices de tierra en varios sitios del país. Su camino lo llevó hasta Cuetzalan, donde se encuentra el centro operativo de la Tosepan. Lo que comenzó como una investigación de campo, rápidamente se convirtió en un destino que no pudo abandonar. Hoy tiene más de 25 años acompañando procesos en la organización y es uno de los más de 30 000 socios. Su trabajo es asesorar a los directivos de las diferentes cooperativas que conforman Tosepan para tomar mejores decisiones agroecológicas.

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El liderazgo de las mujeres en las actividades de la cooperativa ha incrementado considerablemente desde su fundación. Foto: cortesía Leonardo Durán

La Tosepan Titataniske, cuyo nombre significa “unidos venceremos” en náhuatl, se compone de 10 cooperativas regionales, tres asociaciones civiles, un centro de formación y un centro escolar. Además, hay 495 cooperativas locales, distribuidas en 39 municipios de Puebla y Veracruz.

Según detalla Nazario Diego Telles, expresidente del Consejo de Administración de la asociación, en entrevista con Mongabay Latam, cerca del 70 % de los socios pertenecen a grupos indígenas nahuas y totonacas. Más de la mitad son mujeres. Coordinar tantas comunidades no es una tarea fácil, pero ha sido posible gracias a una meta en común: mejorar las condiciones de vida de las familias y de las comunidades desde la colectividad.

Origen y retos de una iniciativa color café

En Cuetzalan, como en muchas partes de Latinoamérica, los pueblos indígenas viven en una defensa constante de su territorio. Resulta paradójico que en una zona altamente productiva en café (Coffea arabica), pimienta (Pimenta dioica), caña de azúcar (Saccharum officinarum) y milpa —sistema de siembra que une maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), calabaza (Cucurbita pepo), quelites (variedades), chiles (Capsicum annuum) y jitomates (Solanum lycopersicum)—, hiciera falta comida. Sin embargo, así era.

Las decisiones en Cuetzalan se toman por medio de asambleas comunitarias Foto: cortesía archivo Tosepan/¡Somos Tosepan! 40 años haciendo camino

Hacia finales de los 70, los intermediarios y los caciques de la región imponían un sistema de pago desigual por la cosecha de los productores locales. Para conseguir productos básicos como el azúcar, los habitantes debían viajar hasta la cabecera municipal. Allí, los intermediarios que centralizaban las cosechas les vendían el azúcar al triple del precio que les habían pagado originalmente por su caña.

En 1977, cerca de 700 campesinos se unieron bajo la «Unión de Pequeños Productores de la Sierra» para neutralizar las prácticas abusivas en la comercialización de productos básicos y cosechas, sentando las bases de lo que hoy es la cooperativa.

De forma simultánea, el auge del café se hizo presente. Por medio del Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), el Gobierno proveía toda la asistencia técnica y los insumos para la producción. En principio la propuesta era seductora. Si bien los precios que se pagaban no eran muy altos, sí eran más o menos estables, lo que llevó a múltiples productores a participar.

No obstante, el programa gubernamental instruía a usar fertilizantes químicos y sembrar café con solo dos plantas auxiliares que brindan sombra y sin tener el control de sus semillas. Una de esas plantas auxiliares era el calahuite (Inga vera), que no era nativa de la región.

Para los habitantes nahuas y totonacas la naturaleza merece un profundo respeto, el suelo está vivo y las semillas se bendicen para producir. Algo totalmente contrario a lo que ocurrió durante casi tres décadas, pues en la Sierra Nororiental hubo un incremento en el uso de fertilizantes y agroquímicos. “Esto provocó que se perdiera una gran riqueza de la diversidad en la región, incluyendo plantas y semillas que servían como medicina o combustible”, apunta Telles.

El café se cultiva directamente en las laderas de la Sierra. Foto: cortesía Leonardo Durán

Tras el desmantelamiento del INMECAFÉ, las comunidades perdieron el soporte de los programas gubernamentales. A esta vulnerabilidad económica se sumó un segundo reto en 1999, cuando una depresión tropical dejó incomunicada a la región de Cuetzalan por cuatro meses, provocando un grave desabastecimiento.

Esto evidenció la falta de autosuficiencia en productos básicos como el maíz, dejando fuertes lecciones en la comunidad sobre la forma de cultivar que habían adoptado. La emergencia fue tal que las comunidades vecinas tuvieron que improvisar puentes colgantes y pequeñas embarcaciones jaladas por cables sobre los ríos para compartir comida y auxiliarse mutuamente.

Innovación con huaraches: koujtakiloyan, biofertilzantes, ollitas y cromatogramas

Para sanar la tierra cansada y erosionada por los agroquímicos de la Revolución Verde —caracterizada por un gran incremento de la productividad agrícola y de alimentos que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1980 a nivel global—, en el año 2000 la Tosepan emprendió un retorno a sus raíces. Innovar también es volver algo a su estado anterior, recuerdan.

El corazón de este esfuerzo late en los koujtakiloyan, —“el monte que produce”, en náhuatl—, un sofisticado sistema de policultivo tradicional y restauración ecológica donde el café convive en armonía con plantas como pimienta (Piper nigrum), canela (Cinnamomum verum), bambú (Guadua aculeata), nuez de macadamia (Macadamia integrifolia), mamey (Pouteria sapota), plátano (Musa acuminata), naranja (Citrus sinensis), vainilla (Vanilla planifolia), aguacate (Persea americana), zapote (Diospyros nigra), quelite (Dysphania sp. y Chenopodium sp.), entre otras.

Según Víctor Manuel Toledo, especialista del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este ecosistema no solo conserva la biodiversidad regional y protege el suelo de la erosión, sino que alberga hongos micorrizógenos, aves e insectos clave como la abeja nativa melipona (Scaptotrigona mexicana), símbolo de las culturas maya, nahua y totonaca, que es fundamental para la polinización y el equilibrio biótico de la sierra.

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Contenedor para la fermentación y producción controlada de biofertilizantes líquidos (bioles). Foto: cortesía Leonardo Durán

Dentro de estos jardines de café, el equipo técnico de la cooperativa liderado por jóvenes indígenas promotores, diseña y experimenta sus propias tecnologías. La innovación más extendida es la producción de biofertilizantes líquidos (o bioles). Lo que inició en recipientes de plástico con estiércol de vaca, melaza y minerales, hoy se ha sofisticado en un laboratorio en el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, con reactores y oxigenación que permiten producir hasta 270 000 litros anuales para su distribución comunitaria. En la práctica, esto equivale a fertilizar 21 veces la superficie del bosque de Chapultepec en Ciudad de México.

Para evaluar la salud de las parcelas sin depender de costosos análisis químicos, los técnicos emplean los cromatogramas. Esta técnica cualitativa de análisis de suelos plasma patrones de colores y formas en un papel filtro circular, donde se revelan de manera visual la integración de los nutrientes y la materia orgánica directamente en la tierra.

Los colores café o negros brillantes indican salud, mientras que los grises o morados revelan degradación. Por su parte, los patrones de líneas demuestran una buena interacción con los nutrientes, en contraste con los patrones de anillos, que muestran poco aprovechamiento de los nutrientes del suelo.

Análisis cualitativo de salud del suelo mediante la técnica de la cromatografía sobre papel filtro circular. Foto: cortesía Leonardo Durán

La Tosepan también ha fortalecido la nutrición de los suelos y el enriquecimiento de abonos sólidos, como la composta bocashi, con la incorporación de harinas de roca (o polvo de piedras), devolviendo los minerales perdidos a las tierras degradadas.

El uso de biofertilizantes, cromatogramas, bocashi, harinas de roca y micorrizas no se limita al cultivo de café, también la milpa ha sido beneficiada del restablecimiento de estas técnicas.

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Miel producida con abejas nativas (Melipona beecheii). Foto: cortesía Tienda Online Tosepan

Una técnica más —desarrollada en esta búsqueda de alternativas— es la biofertirrigación encapsulada mediante ollitas de barro. Esta práctica consistía en enterrar ollas porosas junto a los cafetos nuevos para llenarlas mensualmente con biofertilizante diluido en agua, los cuales se liberaban lentamente. Aunque la Tosepan demostró un aumento del 48 % en la biomasa de las plantas, la técnica no fue apropiada a gran escala debido al pesado esfuerzo físico que suponía acarrear el líquido en los terrenos complejos de la sierra.

Un vistazo al pasado

Cada una de estas técnicas nació del diálogo y la recuperación de saberes durante el aniversario número 20 de la Tosepan Titataniske, celebrado en 1997, que marcó un punto de inflexión en el futuro de la organización. Hasta ese momento se habían obtenido importantes logros como la edificación de bodegas para almacenar y exportar granos, la venta de café y pimienta libre de intermediarios, la consolidación de una red de tiendas cooperativas con precios justos, así como el mejoramiento de caminos, agua potable y electricidad para decenas de comunidades. No obstante, la crisis del café y la depresión tropical durante los 90 dejaron entrever desafíos aún sin resolver.

En medio de la celebración, realizaron un ejercicio de reflexión y planeación a largo plazo, fijando el rumbo para los siguientes 20 años de la Tosepan. Uno de los puntos estratégicos del plan, y que continúa vigente, fue la formación continua de jóvenes promotores comunitarios en técnicas de cultivo agroecológicas, finanzas solidarias y cooperativismo. Esto impulsó el relevo generacional en posiciones directivas y la recuperación de la soberanía del conocimiento, dejando de depender de terceros para las capacitaciones técnicas.

Café orgánico comercializado por la Tosepan Titataniske. Foto: cortesía Tienda Online Tosepan

Según revela el ingeniero Durán, los resultados han sido notorios. Actualmente la mayoría del equipo técnico y de promotoría que atiende la agricultura está conformado por jóvenes menores de 35 años.

Con el paso del tiempo y con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de sus miembros, la Tosepan diversificó sus servicios más allá del tema agrícola, consolidando un ecosistema de cooperativas independientes pero interconectadas que abarcan el ahorro y crédito, la educación bilingüe en náhuatl, la salud, la vivienda, el ecoturismo, la radio y la equidad de género.

Hoy la Tosepan Titataniske se encuentra en vísperas de su aniversario número 50 y es considerado un ejemplo de que los proyectos sustentables van más allá de la individualidad y que la agricultura agroecológica no es solo un término para referirse a condiciones particulares de producción, sino un instrumento de transformación social.

*Imagen principal: una comunidad indígena formada por nahuas y totonacos se encarga del cuidado de la Sierra Nororiental de Puebla. Foto: cortesía Leonardo Durán

El artículo original fue publicado por Iván Topete Salazar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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