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Resumen

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Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, durante una plenaria en la Cumbre de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Foto: IISD/ENB Natalia Mroz.
Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, durante una plenaria en la Cumbre de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Foto: IISD/ENB Natalia Mroz.
Por Mongabay Latam

Un acuerdo clave para enfrentar los delitos ambientales se acaba de sellar en Viena ( Austria) en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Se trata de la aprobación de una resolución para la creación de un comité especial encargado de elaborar un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales.

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