El mar peruano es biodiverso y en este gran espacio marino hay un sector denominado ecosistema del Pacífico oriental tropical –abarca Tumbes y parte de Piura, entre los tres y los seis grados de latitud sur– que por su diversidad de hábitats marinos y sus condiciones oceanográficas favorece la riqueza y abundancia de especies, además de que sustenta importantes actividades pesqueras, tanto a escala industrial como artesanal o pequeña.

“Es una franja relativamente angosta, de aproximadamente 350 kilómetros, y bastante productiva que sostiene una gran diversidad y riqueza de especies marinas”, explica Jorge Ramos, investigador del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la University of Tasmania, en Australia, y coautor del estudio Vulnerabilidad de los recursos pesqueros al cambio climático en el ecosistema del Pacífico oriental tropical frente a Perú, una investigación que evalúa la vulnerabilidad relativa de los recursos marinos ante el cambio climático en esta franja costera.

La 35 especies marinas analizadas. Gráfico: cortesía Jorge Ramos

Para estudiar estos riesgos se seleccionaron 35 recursos pesqueros –entre bentónicos, demersales y pelágicos– y se analizó lo que está sucediendo con cada uno de ellos como consecuencia del impacto en el mar de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de temperatura.

“Evaluamos la vulnerabilidad de los recursos marinos respecto a proyecciones del cambio climático para 2055”, explica Ramos.

Entre las especies con alta vulnerabilidad figuran dos moluscos de mucha importancia comercial y gastronómica para Perú: la concha de abanico y la concha negra.

“Con el cambio climático, se espera que haya un impacto negativo en el potencial máximo de captura. Esto tendría repercusiones en las actividades de pesca y como fuente de proteínas para la población, así como en las comunidades que dependen de esta actividad económica”, comenta Ramos.

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Pescadores artesanales en la costa norte peruana. Foto: cortesía ANDINA/Vidal Tarqui

Aunque se conoce que habrá impactos negativos en las especies marinas y la actividad pesquera, Ramos explica que se desconocía qué especies eran más vulnerables a los efectos del cambio climático. La selección de recursos marinos que se hizo para el estudio consideró a las especies marinas por “su importancia comercial, tanto por su volumen de captura como por su valor comercial”, se explica en el estudio.

Especies en riesgo por el cambio climático

Las 35 especies pesqueras analizadas en este estudio estaban divididas en tres grupos. Siete fueron bentónicas, es decir, aquellas especies que viven asociadas y dependientes del fondo del mar. Otras 18 fueron demersales, especies que viven asociadas al fondo marino pero no dependen ni están adheridas a este. El tercer grupo corresponde a 10 especies pelágicas, que habitan las aguas intermedias o superiores del mar y no tienen contacto directo con el fondo marino.

Los resultados del estudio indican que cinco especies fueron clasificadas con vulnerabilidad alta, 17 especies con vulnerabilidad media y 13 especies con vulnerabilidad baja. Ninguna de las especies aparece con una vulnerabilidad “muy alta”, se explica en el estudio.

La concha negra, especie considerada en riesgo alto, habita en los manglares. Foto: cortesía

En el análisis de vulnerabilidad para los tres grupos estudiados, la investigación revela que el grupo bentónico, “particularmente los bivalvos, fueron clasificados como los más vulnerables”. En segundo lugar figura el grupo pelágico, con los tiburones entre los de mayor riesgo; mientras que el grupo demersal presentaba la menor vulnerabilidad.

Entre las bentónicas “tres de las siete especies fueron clasificadas con vulnerabilidad alta”, detalla Ramos. Una de ellas es la vieira calicó peruana (Argopecten purpuratus), conocida como concha de abanico en Perú, de gran importancia comercial y mucho valor en la gastronomía peruana. Una segunda especie es la concha negra (Anadara tuberculosa), un molusco bivalvo que habita en los manglares del norte peruano y que también tiene mucha importancia comercial y gastronómica. La tercera especie es el percebe del Pacífico, conocidos en Perú como patas de cabra, es una especie que vive adherida a las rocas del mar.

Completan las cinco especies más vulnerable dos que pertenecen al grupo de los pelágicos: el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón zorro (Alopias superciliosus). “El tiburón martillo y el tiburón zorro fueron detectados como con alta vulnerabilidad no solo por la pesca sino también por los efectos de la variabilidad ambiental natural y del cambio climático”, explica Ramos y agrega que hay preocupación por algunas especies de tiburones porque también están expuestos a su captura para el comercio, muchas veces ilegal, de sus aletas, y porque sus poblaciones no se recuperan rápidamente.

El estudio también demostró que la mayoría de las especies analizadas resultaron clasificadas como de vulnerabilidad media. Entre ellas aparecen cuatro bentónicas –pulpo del norte (Octopus mimus), langosta espinosa verde (Panulirus gracilis) y dos especies de ostras–. También se listan siete especies pelágicas: jurel; bonito; calamar volador gigante, conocido como pota en Perú; perico; caballa; sierra del Pacífico y atún. A ellos se suman seis especies demersales: lisa, palometa, pampanito, chiri, espejo y doncella.

Las conchas de abanico, especie muy utilizada en la gastronomía, figura entre las especies más amenazadas por el cambio climático. Foto: Agencia Andina

Mientras que las especies consideradas dentro del espectro de vulnerabilidad baja incluyen una especie pelágica –el atún de aleta amarilla–; y 12 demersales, entre ellas la merluza, tollo, cabrilla, cachema, peje blanco, entre otros.

“Se trata de una franja que concentra cerca del 41 % de la flota pesquera industrial del país con un aproximado de 600 000 toneladas de productos marinos desembarcados cada año”, recuerda Ramos sobre la importancia de varias de las especies analizadas. “Perú es uno de los productores pesqueros marinos más grandes del mundo, una fuente importante de trabajo que emplea aproximadamente 58 000 personas al año”, agrega Ramos.

¿Cómo reaccionan las especies al cambio climático?

El estudio presenta proyecciones a futuro de estas especies hasta 2055. Ramos explica que para ello se han considerado varios aspectos. Por un lado están la temperatura, la salinidad, la acidificación del océano, la clorofila, la productividad primaria, la precipitación y el nivel del mar. Por otro lado, se tomó en cuenta los diferentes atributos biológicos para cada especie, entre ellos su distribución, su abundancia y su fenología, es decir, las características biológicas que pueden influir en la capacidad de la especie para responder a los cambios ambientales.

“Cuando hay cambios más allá de la variabilidad natural ambiental, por ejemplo, ocasionadas por el cambio climático, este estrés adicional puede resultar en efectos negativos en las especies, que tienden a responder a estos cambios ambientales de diferente manera”, comenta el investigador.

La pota aparece entre las especies de vulnerabilidad media. Foto: cortesía Global Fishing Watch

En ese sentido, Ramos explica que algunas especies cambian de distribución, es decir, cuando sienten que la temperatura no es a la que están acostumbradas para realizar sus funciones normalmente, pueden variar su distribución hacia zonas donde la temperatura es más favorable o se encuentra dentro de los rangos normales para ellas.

Pero no en todas las especies sucede esto, sino en aquellas “que tienen una gran capacidad de dispersión de sus larvas y de migración”, comenta Ramos. “Especies que no dependen de un hábitat específico o de una presa específica, sino que son generalistas”, acota. También están las especies que no pueden migrar activamente, como las bentónicas, que están adheridas al fondo marino y que pueden tener una menor capacidad para sobrevivir a los cambios en las condiciones ambientales.

Otra forma de respuesta de las especies tiene que ver con la abundancia debido a los cambios en las tasas de supervivencia, de crecimiento y de reproducción, y a los cambios fenológicos.

Cualquiera de estos cambios puede tener repercusiones en la cadena trófica. “Los efectos en una especie clave en la cadena trófica puede tener repercusiones en la comunidad marina y en el ecosistema”, aclara Ramos.

El estudio menciona lo que puede suceder con algunas de las especies más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de la concha de abanico, se proyecta que, en las próximas décadas, las aguas costeras de la zona de estudio sufran una acidificación que puede afectar la supervivencia, calcificación, crecimiento y desarrollo de estos moluscos.

El atún es otra de las especies pesqueras considerada vulnerable al cambio climático. Foto: archivo Mongabay Latam

También señala que el aumento de las precipitaciones asociadas al calentamiento oceánico en la costa norte de Perú podría tener efectos considerables en el ciclo de vida de especies que habitan en estuarios y manglares, debido a un mayor caudal fluvial que incrementa la turbidez, disminuye la salinidad y reduce la disponibilidad de oxígeno. En este caso, “se prevé una mayor mortalidad y disminución en la abundancia de poblaciones —tanto silvestres como cultivadas— de la concha de abanico, así como de otras especies bentónicas”.

Otra especie mencionada en el estudio es el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), que representa el mayor volumen de captura en Perú, principalmente en la zona analizada. “La pota tiene una alta capacidad de respuesta a la variabilidad ambiental y tiende a desplazarse hacia otras zonas”, aclara sobre la migración que puede ocurrir con esta especie.

“La caballa y el jurel, por ejemplo, son las especies pelágicas de mayor captura después de la pota, y su tendencia sería a desplazarse hacia la costa y hacia el sur”, explica el investigador. “La merluza es una especie demersal de gran importancia y se ha visto, por ejemplo durante El Niño, que han ocurrido cambios en su distribución y en la estructura de sus tallas, por tanto, también tendría implicaciones importantes en cuanto la actividad pesquera, sobre todo la industrial”, agrega Ramos.

La migración de las especies

“El cambio climático afecta la temperatura del mar, por tanto, se dan cambios en la productividad. Cuando aumenta la temperatura del mar baja la productividad primaria y también afecta la salinidad. Estas condiciones cambian la concentración de clorofila y todas estas variables afectan a las especies”, comenta Cynthia Céspedes, gerente del Programa Océanos de Conservación Internacional Perú, quien no participó en el estudio.

El aumento de las precipitaciones en la costa norte de Perú podría tener efectos en especies que habitan en estuarios y manglares. Foto: Cortesía Maritza Madrid/Consorcio Manglares

Céspedes agrega que los cambios en el océano pueden afectar el crecimiento de las especies y sus patrones reproductivos, lo que conlleva a variaciones en la distribución geográfica de estas especies, como a veces ocurre con la anchoveta “que se desplaza más hacia el sur o se profundizan un poco más buscando temperaturas no tan cálidas, por tanto, también puede haber cambios en la abundancia y la disponibilidad”.

Céspedes menciona la concha de abanico, citada en la investigación. “Con El Niño actual, se incrementa la mortalidad de la concha de abanico en el norte. Sin embargo, en el sur, en la zona de Pisco y Paracas, aumenta la producción de la concha de abanico porque presenta temperaturas un poco más cálidas que ofrece un mejor medio para reproducirse”.

“El cambio climático puede afectar la idoneidad del hábitat de la ballena jorobada en el Pacífico Sudeste”, afirma Céspedes para poner otro ejemplo. Por tanto, dice, la información que surge de las investigaciones va a permitir que los tomadores de decisiones puedan identificar qué está pasando o qué va a pasar con las especies en el futuro.

“En el caso de las ballenas jorobadas, hay una actividad económica de la que dependen muchas comunidades locales: el avistamiento de ballenas. En algunos países es posible que existan cambios, que las ballenas quizá ya no lleguen a los sitios de reproducción o que migren hacia el sur, que sus sitios de reproducción se queden en Perú o Ecuador y ya no vayan hacia Colombia o Costa Rica”, menciona para dar un ejemplo de lo que sucede con los cambios de la temperatura del mar.

Joanna Alfaro, investigadora titular de la Universidad Científica del Sur, quien no participó en el estudio, aporta en el mismo sentido. “Lo que hemos observado, en general, es que especies de aguas oceánicas se están acercando a la costa. Por ejemplo, el delfín Feresa attenuata, de aguas cálidas, se ha registrado en Tumbes. También el tiburón espinoso, una especie más oceánica y de aguas más cálidas, también se está acercando hacia el norte”, explica.

Alfaro menciona que actualmente el agua del mar está muy caliente, especialmente por El Niño, pero, en general, más allá de ese fenómeno climático, dice, “el agua está más caliente de lo normal”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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