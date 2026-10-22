Los videos y las fotos de cómo se queman varios lugares en Perú circulan desde hace semanas. Imágenes de bomberos, brigadistas y otras personas frente a los incendios forestales, tratando de apagar el fuego, llegan desde diferentes regiones del país.

Según el reporte emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) –cuyas cifras van hasta el 17 de octubre– los incendios sumaban 34 en diez regiones del país, de los cuales 19 estaban activos, es decir que avanzan sin control, mientras otros 15 figuran como controlados. Esto último, sin embargo, no significa que se hayan apagado por completo. El reporte también informa de 11 700 hectáreas de cobertura natural perdida.

Río Tambo, en la selva central, ha sido una de las zonas más afectadas por los incendios en la Amazonía. Foto: cortesía CARE

Hasta hace unos días estuvo activo el sistema satelital de monitoreo de incendios forestales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que mostraba una mayor cantidad de incendios que los reportados por el COEN. Sin embargo, actualmente no se puede acceder a esta información.

Las cifras cambian cada día, pero lo cierto es que hasta la primera quincena de octubre más de medio centenar de incendios estaban arrasando con bosques y pajonales en las regiones de Amazonas, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica, Moquegua, Pasco y Puno. Entre el 15 y 17 de octubre los incendios en las regiones de Moquegua y Puno se apagaron, pero entraron a la lista incendios en las regiones de Ancash y Ucayali. El martes 20 de octubre, un incendio forestal de gran magnitud arrasó totorales cerca de las islas flotantes de los uros, que forman parte de la Reserva Nacional del Titicaca.

El 19 de octubre, en una entrevista radial, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, señaló que los incendios forestales han dejado 12 personas fallecidas desde que se inició la emergencia y 832 personas afectadas por quemaduras.

“Son más de diez días de incendios”, comentó Julio Acosta, director de datos forestales de la ONG Cool Earth Perú, a Mongabay Latam el pasado viernes 16 de octubre, para explicar lo que sucedía en la selva central de Perú, con mayor precisión en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, donde “más de 1300 hectáreas de bosques, cultivos y viviendas” habían sido arrasados por el fuego.

Sernanp informó que cuenta con 850 guardaparques preparados para atender los incendios forestales. Foto: Sernanp

Varias comunidades nativas en Satipo están padeciendo por el fuego, pero la más afectada ha sido Cutivireni. Desde el inicio de los incendios, bomberos y brigadistas comunitarios trabajan para apagar el fuego. Al cierre de esta edición, los incendios forestales en Río Tambo llevaban más de 15 días activos y la cifra de bosque perdido ascendía a 2500 hectáreas. La municipalidad distrital solicitó ayuda para atender la emergencia.

Las imágenes que llegaron a Mongabay Latam desde la selva central dan cuenta de esta situación. En ellas se observa a jóvenes y adultos intentando apagar los incendios sin contar con equipos de protección adecuados y, en algunos casos, solo con bidones de agua. “Los bomberos se han tenido que retirar por agotamiento. No se les dio el relevo que ellos habían requerido”, comenta Acosta para precisar que luego de más de una semana de incendios y tras el avance del fuego, pidieron ayuda al gobierno regional, ya que solo la municipalidad distrital estaba atendiendo la emergencia.

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Ecosistemas que se queman

“Se están quemando los bosques amazónicos. Vale decir que se trata de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka y que forma parte de la Reserva de Biósfera Avira-Vraem, reconocida por la Unesco [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura]”, señala Acosta sobre los incendios en la selva central.

Desde Cusco, Marlene Mamani, especialista en Restauración Andina y Relaciones Comunitarias de Conservación Amazónica (ACCA) cuenta que las zonas más afectadas por los incendios han sido las provincias de Espinar, Calca y La Convención. “Los incendios en Calca, por ejemplo, han durado una semana”, comenta.

Personal del gobierno regional del Cusco deja agua para los animales que sobreviven en una zona afectada por incendios forestales. Foto: cortesía Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental Cusco

Mamani explica que en La Convención, la presencia del llamado pasto gordura (Melinis minutiflora), una especie africana, es una de las razones por las que los incendios en esta zona son difíciles de apagar. “Es un pasto introducido que, en realidad, no lo consume el ganado porque es grasoso. Pero esta grasa es un combustible para el fuego que, cuando inicia, es muy difícil de apagar”.

La especialista de ACCA menciona el problema de erosión de suelos que ocurre tras los incendios, puesto que, cuando se pierde la cobertura vegetal en Los Andes, se pone en riesgo la infiltración del agua –proveniente de la lluvia, de la nieve e incluso del deshielo– hacia el suelo. “Esto también afecta la parte baja de la selva porque estamos interconectados”, agrega.

Las áreas protegidas también han resultado afectadas por los incendios este año. Hasta la primera semana de octubre, 56 incendios forestales afectaron 20 áreas naturales protegidas –43 de estos fuegos ocurrieron dentro de las zonas núcleo y 13 en zonas de amortiguamiento–, destruyendo un aproximado de 2000 hectáreas, según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) a Mongabay Latam.

En general, las zonas reservadas alcanzadas por el fuego se distribuyen en todo el país. En el norte resultaron afectados el Parque Nacional Cerros de Amotape, el Santuario Histórico Bosque de Pómac, el Coto de Caza Sunchubamba, el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y la Zona Reservada Chancaybaños.

Incendio forestal en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa. Foto: Sernanp

En el centro de Perú los daños ocurrieron en el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, el Santuario Nacional de Huayllay, la Reserva Nacional de Junín, el Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Asháninka. Por su parte, en los departamentos del sur los incendios han afectado a la Reserva Nacional Pampa Galeras-Bárbara D´Achille, el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, el Santuario Histórico de Machupicchu, el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Nacional del Titicaca.

Sernanp indicó que los ecosistemas afectados en las áreas protegidas corresponden principalmente a pajonal altoandino, matorral altoandino, bosque montano de yunga y bofedales, además de bosques amazónicos.

Fauna sin protección

Un tema aparte son las consecuencias que ocasionan los incendios forestales en la fauna. “El rescate de fauna silvestre e incendios forestales es un tema que no se aborda normalmente”, señala Luis Zari, especialista en derecho ambiental.

“Cuando hablamos de respuestas en incendios forestales, o en general en desastres, no mencionamos a la fauna silvestre. No tenemos centros de rescate, no tenemos protocolos de atención para fauna silvestre, ni protocolos de manipulación vinculados al bienestar animal cuando hay incendios”, cuestiona Zari.

En río Tambo, en la selva central, los incendios forestales llevan más de 15 días activos. Foto: cortesía CARE

El abogado ambientalista recuerda lo sucedido en 2024, cuando hubo aves, primates e insectos (incluso desconocidos para la ciencia), que resultaron afectados por los incendios forestales. “El impacto de los ecosistemas es altísimo”, dice Zari y menciona que la situación se torna más complicada para los animales que quedan heridos.

José Luis Capella, director en el Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que “cuando se producen los incendios, las pérdidas en especies forestales y de fauna silvestre son cuantiosas. Un problema que se tiene es la ausencia de medidas de protección de la fauna silvestre ante emergencias como los incendios forestales”.

Capella agrega que en un documento, publicado por SPDA en octubre de 2024, se expone la necesidad de implementar centros de rescate de fauna silvestre a cargo del Estado y no sólo depender de los centros privados que pueden colapsar o carecer de fondos suficientes ante emergencias grandes. Otro tema que se incluye en el documento, dice Capella, “es la importancia de implementar figuras como los guardafaunas y mejorar la tipificación administrativa para actos de crueldad respecto de la fauna silvestre que podría no morir en los incendios pero puede quedar gravemente afectada”.

Julio Acosta, de Cool Earth, añade que los animales que sobreviven a los incendios también resultan afectados porque “pierden su hábitat, su fuente de agua, su refugio y sus nidos, si pensamos en aves”.

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La respuesta a los incendios

“El momento es crítico por la proliferación de incendios forestales y la proyección de condiciones ambientales y de gestión deficiente del Estado que han sido palpables”, señala Capella sobre la respuesta que se está dando a los incendios forestales en Perú.

Brigadistas de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) se desplegaron por territorios aledaños a los incendios para contrarrestar su expansión. Foto: cortesía CARE

El especialista de SPDA menciona que existen sanciones penales y administrativas frente a los incendios y daños al patrimonio forestal. Según el Serfor, provocar incendios forestales tiene una pena de hasta seis años de cárcel y multas que pueden llegar hasta 5 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) –una UIT equivale a 5 500 soles (1600 dólares)– es decir, hasta 27.5 millones de soles (alrededor de 7.9 millones de dólares).

Sin embargo, Capella precisa que es necesario “distinguir entre una quema planificada para preparar una parcela agrícola y un incendio forestal que se produce cuando el fuego se sale de control”, así como “diferenciar una práctica tradicional que termina provocando un daño, de una acción deliberada para destruir vegetación o ampliar ilegalmente la frontera agrícola”.

Para él, “no se trata de permitir las quemas sin restricciones, sino de contar con reglas y mecanismos operativos que permitan prevenir los riesgos, establecer cuándo y bajo qué condiciones puede manejarse el fuego, brindar asistencia técnica a los agricultores y sancionar las conductas que correspondan”.

“Es importante aclarar que la mayor parte de incendios forestales tienen una causa humana, las causas naturales son escasas”, comenta Julio Acosta sobre el origen de los incendios forestales. Acosta aclara que dentro de las causas humanas hay diferentes motivaciones y diferentes contextos, algunos pueden ser por quemas agrícolas que se salieron de control y otros pueden ser intencionales, para que en los espacios arrasados por el fuego se instalen luego cultivos ilícitos o se destinen al tráfico de tierras.

También se debe considerar el aumento de la temperatura por el cambio climático y las variaciones en el régimen de lluvias. “Estamos hablando de sequías que dejan la vegetación más propicia a incendios forestales”, precisa Acosta. Este año, además, se debe sumar la presencia de El Niño que conlleva ausencia de lluvias en los Andes y en la Amazonía.

El rescate de fauna silvestre e incendios forestales es un tema que no se aborda. Foto: cortesía CARE

Luis Zari considera que el gobierno no está dando una respuesta adecuada al problema de los incendios y que “actualmente hay una serie de competencias vinculadas a incendios forestales que están repartidas en diferentes sectores”. También menciona que es necesario que Perú cuente con una ley de manejo integral del fuego, es decir, “regular el uso del fuego como parte de los ecosistemas, de la prevención de incendios forestales y de las prácticas tradicionales que existen en el país”.

Capella aborda también este tema. “El manejo integral del fuego es un enfoque que busca comprender y gestionar el fuego en todas sus dimensiones: ecológicas, sociales, culturales y productivas. No se limita a apagar incendios, sino que busca evitar que se produzcan, reducir su propagación y sus impactos, y recuperar los territorios afectados”.

Para Capella, esta forma de entender el fuego implica combinar información científica y monitoreo satelital con conocimiento local, prevención comunitaria, capacitación, asistencia técnica agrícola, brigadas y protocolos de respuesta.

Desde Sernanp informaron a Mongabay Latam que la institución cuenta con “850 combatientes de incendios forestales a nivel nacional”, es decir, guardaparques especializados en atender estas emergencias dentro de las áreas protegidas. También aseguran que cuentan con equipos de protección personal completos, así como herramientas y equipos motorizados adecuadas para la atención de los incendios. Adicionalmente, indicaron que trabajan con las comunidades locales, los gobiernos regionales y otras entidades del Estado para organizar brigadas de apoyo para los incendios.

En la atención de los incendios también participa el Cuerpo General de Bomberos y las brigadas organizadas por las municipalidades distritales y provinciales, así como los gobiernos regionales.

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De acuerdo con el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, el presupuesto para 2025 fue de 7 464 545 soles (alrededor de 2.2 millones dólares) para ser utilizado por ocho entidades públicas: Ministerio del Ambiente (Minam), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas (Sernanp), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Ministerio de Cultura (Mincul), Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Instituto de Defensa Civil (Indeci) y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Incendio forestal en la selva central que se extendió hacia territorios de la comunidad nativa de Tarobeni. Foto: cortesía de la municipalidad distrital de Río Tambo

“El plan multisectorial, cuya vigencia termina el próximo año, de alguna manera intenta ordenar las competencias en materia de incendios forestales, pero no aborda el manejo integral del fuego”, acota Zari. “Habla de prevención, de acciones de respuesta, de fortalecimiento de capacidades, pero seguimos sin contar con una política de uso del fuego”, agrega el especialista en medioambiente y comenta que “por el nivel de incendios que se ve actualmente, pareciera que no ha habido ninguna prevención”.

Desde la sociedad civil se están implementando algunas experiencias. Marlene Mamani, de ACCA, menciona la Mesa Técnica de Trabajo para Evitar los Incendios, que funciona en Cusco con participación de varias instituciones locales y regionales, sociedad civil y comunidades campesinas. Comenta que, por ejemplo, los bomberos forestales del Sernanp brindan capacitación a las comunidades en acciones de respuesta ante los incendios. También está la iniciativa Paamari –fuego en idioma asháninka–, un proyecto integral de prevención y combate de incendios forestales impulsado por la Central Asháninka del Río Ene (CARE) en la que participa Cool Earth.

El pasado domingo 18 de octubre, en una entrevista en televisión nacional, Marco Antonio Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, habló sobre las prácticas de agricultores al realizar quemas en las zonas de cultivo y pastoreo. Mencionó que existe preocupación por la falta de lluvia en los Andes y la Amazonía, pero no habló sobre las acciones que se están realizando para atender esta emergencia. Vinelli también comentó que hasta la fecha de la entrevista ocurrieron 433 incendios.

Mongabay Latam solicitó entrevistas e información a Serfor –organismo que monitorea los incendios forestales en el Perú y depende del Midagri– y a Defensa Civil sobre los daños que están ocasionando estos incendios y si el presupuesto asignado es suficiente. Hasta el cierre de esta edición Serfor no respondió a la solicitud, mientras que Defensa Civil envió la información diaria de los incendios, pero no respondió las consultas sobre el presupuesto.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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