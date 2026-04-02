“En 2023 se hace visible todo en la cuenca del Río Negro, cerca de Puerto Inca. Esa zona se empieza a llenar de minería”, comenta Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de la organización Conservación Amazónica (ACCA), sobre el avance de la minería ilegal y la presencia de otras actividades como la agricultura en la región amazónica de Huánuco, Perú.

En este caso, Novoa está observando a la comunidad nativa de Tsirotzire, donde, a través de imágenes satelitales, se ha logrado visibilizar la devastación que está dejando la minería ilegal en los bosques de Huánuco. “Ahí empezó el problema serio de esta región”, comenta el experto.

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La primera imagen muestra el bosque en la comunidad de Tsirotzire. En la segunda, se puede ver la deforestación por minería ilegal. Fuente: MapBiomas Alerta Perú/ACCA

Según los análisis realizados a través de la nueva plataforma MapBiomas Alerta Perú, que registra información desde 2021 hasta la actualidad, la comunidad de Tsirotzire ha perdido 16.74 hectáreas a causa de la minería ilegal y 217.91 hectáreas como consecuencia del avance de la agricultura. La información detallada que se logra a través de Alerta Perú ha permitido determinar la presencia de la minería ilegal en la comunidad indígena desde 2023.

Por primera vez, es posible recoger datos de deforestación de varios sistemas de información geográfica como Geobosques y Glad con el objetivo de validar y refinar las causas de la pérdida de bosque a través de imágenes de alta resolución, combinando información generada con inteligencia artificial y el conocimiento de expertos.

El caso de la comunidad nativa Tsirotzire

Luego de la explosión de minería ilegal en la zona de la comunidad Tsirotzire, la minería ilegal migró hacia el sur de Huánuco, explica Sydney Novoa. “Parece que el metal que encontraron [en Tsirotzire] no tenía tanta concentración de oro. Lo que nosotros hemos visto es que el patrón en 2024 empieza a migrar hacia el sur, en el extremo del río Yuyapichis, donde está el Área de Conservación Privada Panguana y la comunidad de Nueva Unidos de Tahuantinsuyo”.

Entre 2024 y 2025 ya no quedaba mucho que deforestar. Es cuando comienza a verse mayor actividad en la cuenca del Ucayali, comenta Novoa sobre los análisis satelitales que realizó.

Vista panorámica del impacto causado por la minería ilegal en la cuenca del río Yuyapichis, en Huánuco. Foto: cortesía ACP Panguana para Mongabay Latam

El patrón no es un caso aislado. Según un análisis de ACCA presentado en agosto de 2025, la deforestación por minería en Huánuco pasó de 558 hectáreas en 2024 a más de 1700 en 2025. “El 95% de esas áreas está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, y más de un tercio está dentro de las comunidades”, precisa Novoa.

Desde la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca (Feconapia) también cuentan sobre la situación que se vive en esta región a causa de la minería ilegal. Martha Zacarias, del equipo técnico de Feconapia —federación de la que forma parte la comunidad nativa Tsirotzire— afirma que en 2022, una lideresa indígena de Tsirotzire denunció públicamente la presencia de minería ilegal en esta comunidad. “Este es el agua que ven mis hijos porque en mi comunidad hay minería ilegal”, asegura Zacaría que dijo la lideresa durante un evento en referencia a la supuesta agua contaminada por la actividad minera.

La denuncia fue hecha por una lideresa indígena asháninka, quien logró llamar la atención de las autoridades de Huánuco, que poco después realizaron una visita al lugar. Más tarde, Díaz alertó sobre represalias en su contra.

“En ese sector, la única parte que no ha sido trabajada para minería es de la lideresa. Es un poco más de 20 hectáreas de tierra”, asegura Zacarías sobre el territorio de la comunidad Tsirotzire, una de las 69 que se encuentran en el ámbito de la Reserva Comunal El Sira.

Zonas deforestadas en la comunidad nativa de Tsirotzire a causa de la minería (rojo) y la agricultura (morado). Fuente: cortesía ACCA para Mongabay Latam

Novoa, de ACCA, explica que la minería en Huánuco tiene ciertas particularidades. En otras regiones, como Madre de Dios, la cobertura cambia directamente de bosque a minería, a diferencia de Huánuco, donde algunas áreas que fueron taladas inicialmente para la cría de ganado, para cultivos de pasto e incluso para plantaciones de coca, y una vez ya degradados, son utilizados por la minería. “La minería no solamente está arrasando fragmentos restantes de bosque, sino que está eliminando estas otras áreas destinadas a actividades de subsistencia”.

Novoa explica que estos cambios de uso de suelo no son detectados por sistemas de alerta temprana convencionales “porque están enfocados solo en la cobertura boscosa”.

“En el caso de Tsirotzire, si se revisa con un sistema convencional, vas a ver que no hay muchos píxeles en esa zona, porque esencialmente lo que hicieron fue abrir áreas para pasto y ganado en el pasado, y los algoritmos consideran que es un área bastante degradada y no le dan el peso adecuado para detectar esas pérdidas. Eso es algo clave que sí tiene Alerta Perú”, comenta Novoa sobre la herramienta que desarrollaron con Conservación Amazónica y el Instituto del Bien Común (ICB).

Waldir Azaña, coordinador nacional del Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTA) de la Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señala que las alertas que recibe el CIPTA muestran “el avance agresivo de la minería” en toda el área de influencia de la Reserva Comunal El Sira. “Sabemos que a partir de las 4 de la tarde no se puede transitar normalmente, que es tierra de nadie, cuando la minería está en todo su apogeo”.

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La situación de la Amazonía

Novoa explica que el patrón observado en Huánuco también se está viendo en otros lugares de la Amazonía peruana. “La zona del Marañón, por ejemplo, por Saramiriza, es muy parecida, tienes un río principal —en ese caso el Marañón, en el caso de Tsirotzire es parte de la cuenca del Pachitea—, tienes comunidades indígenas y concesiones donde primero se realiza la actividad minera y luego se entrega la concesión”, explica Novoa. “Ese es ahora el patrón amazónico. Se abren cuencas nuevas, ubican el oro, empiezan a explotarlo y eventualmente hacen el registro” ante las autoridades.

La deforestación por minería en Huánuco pasó de 558 hectáreas en 2024 a más de 1700 en 2025. Foto: cortesía ACP Panguana para Mongabay Latam

Eduardo Rojas, coordinador de la iniciativa MapBiomas Alerta Perú, señala que con el alto precio del oro la presión sobre los territorios es mayor. “Es una realidad histórica que ya se ha visto en lugares puntuales y en varios departamentos”, comenta. El especialista agrega que el problema de la deforestación también implica un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Andrea Bravo, señala que la facilidad de acceso a imágenes Planet de 3.7 metros —alta resolución— permite validar la información de los sistemas satelitales.

También explica que la plataforma actualmente analiza algunos drivers de deforestación, principalmente agricultura, minería, expansión urbana y apertura de carreteras. Además, se considera entre otras causas los desmontes para campamentos, deslizamientos grandes y aperturas de pistas de aterrizaje, que se observan con imágenes de alta resolución.

Waldir Azaña, de Aidesep, sostiene que es importante interoperar las plataformas disponibles en Perú, tanto de las organizaciones civiles, las organizaciones indígenas y el Estado.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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