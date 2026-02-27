En las costas del mar argentino nada una de las criaturas más singulares y amenazadas del Atlántico sur: el pez guitarra (Pseudobatos horkelii), una raya con aspecto de tiburón que desafía cualquier clasificación simple. Este enigmático animal cumple un rol clave en el equilibrio del ecosistema costero, pero hoy está en peligro crítico de extinción debido a la presión pesquera y la degradación de su hábitat.

Ante este contexto, un equipo de científicos trabajó junto a pescadores deportivos para modificar los reglamentos de los torneos y asegurar la devolución obligatoria de estos animales al mar. El objetivo: convertir la pesca deportiva en aliada de la conservación.

“El año pasado, nos acercamos a los organizadores de Las 24 Horas de la Corvina Negra —uno de los torneos de pesca deportiva más importantes de Sudamérica, con más de seis décadas de historia— y nos invitaron a hacer divulgación. Nos dijeron que luego trabajaríamos en el reglamento según lo que quisiera la gente”, dice Andrés Jaureguizar, biólogo e investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).

Vista dorsal de guitarra hembra (Pseudobatos horkelii). Ilustración: cortesía J. Rouaux / A.C. Milessi / A.J. Jaureguizar

“Caminamos por la playa con ellos y resultó que la gente estaba muy receptiva, sí querían colaborar. Entonces el concurso aceptó y dijo: ‘Okay, cambiemos el reglamento’», agrega el integrante del grupo Ecosistemas Costeros del Sudoeste Bonaerense, de la Universidad Provincial del Sudoeste.

Discreto y poco estudiado, el pez guitarra cumple una función ecológica crucial: mientras busca alimento en el fondo marino, remueve los sedimentos, favorece la oxigenación y ayuda a sostener el equilibrio del ecosistema costero de Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, su presencia se ha desplomado de manera dramática. Aunque en Argentina todavía no existen evaluaciones poblacionales exhaustivas, las cifras regionales encienden las alarmas: en el sur de Brasil, se perdió el 96 % de sus individuos en apenas una década.

Equipo de divulgación científica durante el torneo de pesca. El biólogo Andrés Jaureguizar, a la derecha. Foto: cortesía Jumara Films

“La última evaluación que hizo la UICN [Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza] lo puso como En Peligro Crítico”, dice Jaureguizar. “En enero del año pasado estuvimos en Montevideo, en un taller para definir las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA, por sus siglas en inglés), que son de reproducción, alimentación y apareamiento. Esta área donde nosotros trabajamos quedó como un área ISRA, pero no basada en el guitarra, porque no teníamos los datos precisos: se debe contar con información contemporánea, de los últimos diez años de registros. Pero sí quedó como una especie que sustenta esa área y la gente quedó encantada”.

Así se conformó la ISRA El Rincón–Patagonia Norte, ubicada en la provincia de Buenos Aires, que abarca la Bahía Anegada, parte de Bahía Blanca y la costa de Claromecó. En ese corredor costero, un tramo comprendido entre Monte Hermoso y Pehuen Có se ha vuelto clave para este pez icónico: un posible refugio reproductivo donde se juega buena parte de su futuro.

La ISRA Rincón-Patagonia Norte se ubica en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Abarca bahía Anegada, parte de Bahía Blanca y la costa de Claromecó. Mapa: cortesía ISRA

Un pez muy peculiar

El pez guitarra —también conocido como pez violín o melgacho— es una especie costera endémica del Atlántico sudoccidental, presente desde el sur de Brasil hasta el centro de Argentina. Su silueta es muy peculiar: tiene un cuerpo plano y romboidal, hocico largo, triangular y translúcido, y una coloración que va del oliva al castaño, perfecta para camuflarse en los fondos blandos de la plataforma continental donde pasa gran parte de su vida. Allí, sobre sustratos arenosos o fangosos, se alimenta de crustáceos, moluscos, poliquetos y pequeños peces, cumpliendo su rol de depredador bentónico.

“Es una especie extraña y la nariz que tiene es gigante”, describe Andrés Jaureguizar. “Uno le mira la trompa y es una raya; pero luego le mira la cola y es un tiburón. No hay otra especie igual, ni las rayas son tan parecidas. Es muy atípico: le das vuelta y es una guitarra o un gran violín; a mí me encanta la cabeza que tiene”, describe Jaureguizar, quien conoció a la especie por primera vez a finales de la década de 1990.

El pez guitarra tiene un hocico largo, triangular y translúcido con el que busca crustáceos, moluscos, poliquetos y pequeños peces. Foto: cortesía Mar Azul Uruguayo

Antes, las estimaciones sobre el pez guitarra se realizaban desde barcos arrastreros, recuerda el especialista. Tanto él como algunos pescadores han notado un aparente aumento en los avistamientos, posiblemente ligado al cambio climático: el calentamiento del agua ha hecho que zonas que antes no eran aptas ahora sean más propicias para la especie.

“Hoy el agua tiene uno o dos grados más que antes y eso permite que la especie habite ambientes que antes no frecuentaba”, destaca Jaureguizar. “Estamos viendo que cada vez tenemos especies más tropicales o especies que están más asociadas a aguas cálidas en esta región. Y una de estas especies es el pez guitarra, porque antes llegaba más al norte y hoy cambió unos 300 kilómetros su distribución”.

El pez guitarra es una especie ovovivípara y tiene camadas de entre cuatro y doce crías que nacen en verano. Foto: cortesía Jumara Films

Además, el registro ciudadano también ha crecido: gracias a la campaña de concientización del equipo científico, cada vez más pescadores documentan y comparten fotografías, por lo que la combinación de cambios ambientales y vigilancia ciudadana está transformando la percepción sobre la especie.

Esta es ovovivípara y tiene camadas de entre cuatro y doce crías que nacen en verano, en aguas someras que funcionan como áreas de crianza. Son zonas críticas: las mismas donde se concentra buena parte de la actividad humana. La sobrepesca —ya sea por captura dirigida o incidental—, junto con la degradación del hábitat y la contaminación, ha provocado un marcado descenso poblacional. Por ello, el objetivo es proteger sus áreas de reproducción y reducir su mortalidad como condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la especie.

Andrés Jaureguizar durante los estudios de campo sobre el pez guitarra con la colaboración de biólogos, pescadores y guías de pesca. Foto: cortesía Andrés Jaureguizar

“Hasta ahora se sabe que se reproduce una vez al año y los pocos estudios que existen indican que la hembra madura a los nueve años de edad”, agrega Jaureguizar. “En los registros que había, la longitud máxima de las hembras era de 1.38 metros y nosotros ahora estamos encontrando algunas de entre 1.50 y 1.60 metros”.

Según explica Jaureguizar, todo indica que la franja costera entre Monte Hermoso y Pehuen Có sería un área de parición. Cada primavera y verano, muchos tiburones que migran desde Brasil hacia Argentina lo hacen para reproducirse y el pez guitarra podría seguir ese mismo patrón. Sin embargo, hay un enigma: todavía no han encontrado ejemplares recién nacidos. Tal vez exista otra zona de cría o quizá las crías no muerden los anzuelos porque se alimentan de otra cosa, dice el especialista.

Además, las aguas turbias —con escasa visibilidad— impiden el buceo y dificultan la observación directa, porque estos condrictios suelen enterrarse en el fondo. Por eso el equipo comenzó a realizar ecografías a las hembras capturadas para determinar el estado y tamaño de los embriones antes de liberarlas nuevamente al mar.

Pescadores argentinos junto al equipo de ECO-SOB y Andrés Jaureguizar. Foto: cortesía Jumara Films

“Hay demasiados vacíos en la información que debemos tratar de cubrir para terminar de cerrar la ecología: dónde se alimenta y dónde se reproduce”, dice Sebastián Gómez, biólogo especializado en conservación marino-costera y coordinador del programa de tiburones y rayas de la organización AquaMarina.

“Estamos tratando de identificar esos lugares para empezar a diagramar estrategias. Con Andrés Jaureguizar trabajando en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y ya colaborando con gente de Uruguay —el biólogo Andrés Milessi, de la organización Mar Azul Uruguayo—, junto con nuestra labor en la zona norte, logramos cubrir todo el corredor con gente trabajando todo el tiempo”, describe Gómez.

El proyecto de investigación liderado por Jaureguizar comenzó en 2024 y, a fines de 2025, obtuvo un financiamiento por 24 meses del Shark Conservation Fund para fortalecer las tareas de divulgación y profundizar los estudios de campo sobre el pez guitarra con la colaboración de biólogos, pescadores y guías de pesca.

Sebastián Gómez y Andrés Jaureguizar en el documental «Pescadores & Guitarras». Foto: cortesía Jumara Films

La pesca deportiva, una aliada estratégica

El documental Pescadores & Guitarras, producido por Jumara Films, retrata el trabajo colaborativo entre científicos y pescadores para proteger al pez guitarra. Se estrenó los días 7 y 8 de febrero de 2026 en Claromecó, en el marco de Las 24 Horas de la Corvina Negra, y su impacto —según sus impulsores— fue inmediato: por primera vez en 63 años, el pez guitarra quedó excluido del concurso.

“Creemos que esto puede marcar un inicio y un camino para el resto de los concursos”, dice Sebastián Suhit, coordinador de Las 24 Horas de la Corvina Negra e integrante del Club Cazadores, organizador del certamen.

Un año atrás, durante el certamen que contó con alrededor de 6000 participantes, el equipo de filmación logró documentar la captura de más de siete ejemplares de pez guitarra. Uno de ellos incluso obtuvo el tercer puesto en la categoría Variada. El dato más preocupante surgió al analizar los registros: todos los individuos capturados eran hembras gestando crías.

El documental «Pescadores & Guitarras» sigue a los investigadores mientras impulsan una red de ciencia ciudadana que los ayude a obtener información sobre estos animales, midiendo, fotografiando y marcando ejemplares para su conservación. Poster: cortesía Jumara Films

El diálogo generado antes y después de la película permitió que los organizadores y pescadores comprendieran la gravedad de la situación y decidieran sumarse a la iniciativa de conservación. Así, resolvieron retirar formalmente a la especie de la competencia, otorgándole una oportunidad concreta para sobrevivir y recuperar sus poblaciones.

“Creo que tuvo un muy buen impacto. El documental comenzó a filmarse el año pasado, durante la edición 63 de nuestro concurso y se presentó por primera vez al público en la edición 64”, afirma Suhit. “Cada año habíamos tenido capturas de entre cinco y siete [ejemplares de pez guitarra]. Nosotros accedimos a que la gente conociera la iniciativa e incluso a cada pescador que se inscribía le insistimos en que tomara conciencia sobre la importancia de cuidar esta especie. De todas formas, somos conscientes de que este trabajo tiene que continuar para poder llegar a más pescadores”.

La presentación estuvo acompañada por actividades de divulgación junto a los realizadores, organizaciones aliadas y la CIC, en un esfuerzo por sensibilizar al público sobre la urgencia de proteger a la especie. El proyecto, apoyado por On the Edge Fund y Mar Azul Uruguayo, fue dirigido por Mariano Fernández y producido por Juan María Raggio, y contó con la participación de los biólogos Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez como voces protagonistas de la historia.

El documental «Pescadores & Guitarras», producido por Jumara Films, retrata el trabajo colaborativo entre científicos y pescadores para proteger al pez guitarra. Foto: cortesía Jumara Films

Además, durante el evento de 2026 se realizaron las primeras marcaciones y devoluciones al mar del pez guitarra para seguir su travesía.

“Salimos del paper científico a la pantalla para que la vean miles o millones de personas y entiendan qué es lo que hacemos y la importancia de las especies”, describe Jaureguizar. “No hace falta leerlo: ves la cara de la gente y la reacción es otra. Es sentimiento. Lo ves en los chicos; yo lo vi con mi familia y se quedaron diciendo ‘wow’. Es un formato que, a mí particularmente, me asombró muchísimo y tuvo un alcance impresionante”.

Para Jaureguizar, el mayor aprendizaje del proceso no fue solo científico, sino también humano. La experiencia de salir del laboratorio y compartir el trabajo en territorio —en la playa, frente al mar y junto a la comunidad— transformó la manera de comunicar la investigación y de involucrar a la sociedad en la conservación.

“Es muy distinto hacer ciencia desde el escritorio, pero la gente nos dijo que les gustó vernos caminando en la playa, es diferente”, concluye el especialista. “El mensaje es que participen, que formen parte porque somos uno más dentro de este ecosistema y, para poder seguir disfrutando de nuestras playas y nuestros ambientes acuáticos, tenemos que saber dónde están y hacia dónde van para protegerlos. Solo así vamos a proteger las especies”.

*Imagen principal: pez guitarra o melgacho (Pseudobatos horkelii) observado en Argentina. Foto: cortesía © Martin / iNaturalist

