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Resumen

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El de Galápagos es el único pingüino que vive en estado salvaje en el hemisferio norte, ya que las islas del archipiélago se encuentran en ambos hemisferios. Foto: cortesía Fundación Jocotoco
El de Galápagos es el único pingüino que vive en estado salvaje en el hemisferio norte, ya que las islas del archipiélago se encuentran en ambos hemisferios. Foto: cortesía Fundación Jocotoco
Por Mongabay Latam

En julio pasado, el agua que rodea el archipiélago de Galápagos, Ecuador, alcanzó en algunos puntos los 26 °C. Dado que en esa época del año el mar suele tener varios grados menos, los pingüinos de Galápagos (Spheniscus mendiculus) podrían estar sufriendo impactos. La calidez inusual está asociada al fenómeno de El Niño, según observó un grupo de investigadores en una reciente expedición científica.