Preocupa aumento de incendios forestales y ausencia de plan para enfrentarlos

El domingo 2 de setiembre, un incendio forestal alarmó a los pobladores del el distrito de Talamolle, en el departamento de Moquegua, más aún cuando fueron testigos de cómo las llamas avanzaban rápidamente hasta cruzar la frontera regional con Arequipa. Fueron cuatro días de lucha contra el fuego para evitar que este arrase con sus bosques de queñuales —una especie en peligro de extinción— ubicados en las faldas del volcán Pichu Pichu.



Para apagar el incendio fue necesario contar con un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, así como con la ayuda de guardaparques especializados del Santuario Histórico de Machu Picchu y del Parque Nacional del Manu. Este equipo se unió a los bomberos, al personal del ejército, a la policía y a los pobladores del distrito de Polobaya, en Arequipa —hasta donde llegó el incendio— que durante varios días estuvieron trabajando para evitar que el fuego siga expandiéndose.



Todo este esfuerzo desplegado no pudo evitar el desenlace final: más de 1000 hectáreas de bosques quemados. Las llamas afectaron por lo menos a 20 especies de flora y diez de fauna silvestre. Luis Huanca, guardaparque del Parque Nacional del Manu que viajó con el equipo de Cusco, le dijo a Mongabay Latam en una entrevista que las brigadas de Arequipa, a cargo de la emergencia, no contaban con los implementos adecuados para sofocar un incendio de la magnitud del que se presentó.



Bosques que se queman

Pero este no ha sido el único incendio forestal que se ha reportado en lo que va del año. Los incendios también se han producido en Cusco, Amazonas, Cajamarca, Moquegua, Pasco, Junín, Tumbes y Lambayeque



El general Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no ocultó su “preocupación por el incremento de incendios forestales” en los últimos meses.



El incendio forestal que se extendió entre Moquegua y Arequipa afectó alrededor de mil hectáreas de bosques. Foto: Agencia Andina. Andina

El jefe del Indeci señaló que los incendios forestales se producen por la quema de pastos para limpiar los terrenos agrícolas, una práctica ancestral que se realiza principalmente en los Andes. Chávez le dijo a Mongabay Latam que otra de las razones es el aumento del tráfico de tierras. “Los incendios en las regiones del norte como Lambayeque y Cajamarca lo ocasionan, muchas veces, los traficantes de terrenos con la intención de apropiarse de los bosques. Ellos los provocan para limpiar una zona boscosa y luego traficar con ella”.



Manuel Yerrén, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque, reafirmó lo dicho por el general y mencionó que los incendios forestales ocasionados por traficantes de terrenos se presentaron, principalmente, entre los meses de enero y abril de este año. Los distritos de Salas, Pítipo y Chongoyape han sido los más afectados por este problema. “Este año se han presentado más incendios forestales debido al tráfico de terrenos. No obstante, desde abril, las autoridades policiales y judiciales de Lambayeque intensificaron su trabajo para frenar esta actividad ilegal”.



Bomberos, personal del ejército, policías y pobladores se movilizaron para detener el incendio ocurrido en el límite entre Moquegua y Arequipa. Foto: Agencia Andina. Andina

María Manta, investigadora de la Universidad Nacional Agraria La Molina y representante en Perú de la Red Latinoamericana de Teledetección de Incendios Forestales, también sostiene que los incendios forestales han aumentado en número y en frecuencia. “Cada año tenemos más meses con este problema. Antes, la época de incendios era de junio a octubre, ahora es de mayo hasta enero. Pero en realidad, se presentan prácticamente todo el año”.



A la espera de un plan nacional contra incendios forestales

Según las cifras de Indeci, en lo que va del año se han presentado 38 incendios forestales en todo el país, y aunque aún está por debajo de las 136 registradas en el 2017, la preocupación crece porque el año pasado, hasta el mes de setiembre, solo se habían reportado 30 siniestros en los bosques. “Los incendios han aumentado hasta en 50 % con relación a los años anteriores”, precisó Chávez.



El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) indica que el 76 % de las áreas afectadas corresponden a zonas altoandinas cubiertas por pastizales naturales y matorrales arbustivos; pero también se han quemado hectáreas de plantaciones forestales, bosques naturales y bosques secos, ecosistemas altamente vulnerables al fuego.



Guardaparques que integran la brigada contra incendios forestales del Sernanp controlan incendio en Machu Picchu. Foto: Sernanp. Sernanp

Según los reportes de esta institución, “desde el mes de agosto, que se intensificó la ocurrencia de incendios forestales en el país, se ha alertado sobre la presencia de 70 de ellos, confirmados por las autoridades locales”. Esta cifra que supera los registros de Indeci se explican porque existen incendios que por la lejanía no son comunicados a las autoridades, por ende, no figuran en otras estadísticas, se explica en un comunicado enviado por el organismo estatal a Mongabay Latam.



Los cálculos de la autoridad forestal señalan que 3455 hectáreas de bosques se han perdido desde el mes de agosto, principalmente en los departamentos de Cajamarca, Pasco y La Libertad. “Muchos de estos incendios se presentan en zonas con limitaciones para la accesibilidad, por tanto, es difícil medir las áreas afectadas y recibir información de campo. Por ello, las autoridades reportan aproximaciones que luego de ocurridos los eventos son cuantificadas en base a imágenes de satélite de alta resolución”, precisa el documento de Serfor.



Guardaparques del Sernanp, especializados en atender incendios forestales, participaron en el control del fuego en Arequipa. Foto: Sernanp. Sernanp

Lo que preocupa a los expertos que siguen este problema de cerca, es que hasta el momento no se ha aprobado el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Incendios Forestales. Ernesto Ráez, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza, cuestiona que no se cuente con este instrumento. “Hace dos años (en el 2016) tuvimos una conflagración tremenda de incendios forestales. En ese momento, el ministro de agricultura de turno (Juan Manuel Benites Ramos) prometió que muy rápidamente se elaboraría este plan, han pasado dos años y no está listo”.



Sobre este tema, Serfor asegura que para el 2019 se contará con dicho plan, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación. “El plan tendrá una vigencia de cuatro años (2019- 2022) y la implementación vincula a las diferentes instituciones públicas de los tres niveles de gobierno”, precisa. Sin embargo, mientras se espera la aprobación de la propuesta, los incendios siguen consumiendo los bosques.



