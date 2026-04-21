Resumen

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Nueva York (Estados Unidos), 20/04/2026.- (ARCHIVO) - John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple, presenta la 'Apple Experience' para anunciar los nuevos productos de Apple, incluido el MacBook Neo, en Nueva York, EE. UU., el 4 de marzo de 2026 (reeditado el 20 de abril de 2026). Apple anunció el 20 de abril de 2026 que Tim Cook pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, y que John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, se convertirá en el próximo director ejecutivo de Apple a partir del 1 de septiembre de 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Nueva York (Estados Unidos), 20/04/2026.- (ARCHIVO) - John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple, presenta la 'Apple Experience' para anunciar los nuevos productos de Apple, incluido el MacBook Neo, en Nueva York, EE. UU., el 4 de marzo de 2026 (reeditado el 20 de abril de 2026). Apple anunció el 20 de abril de 2026 que Tim Cook pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, y que John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, se convertirá en el próximo director ejecutivo de Apple a partir del 1 de septiembre de 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
/ SARAH YENESEL
Por Redacción EC

John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre, convirtiéndose en el tercer gran líder de la compañía tras Steve Jobs y Tim Cook. Con casi 25 años dentro de la empresa, su perfil técnico y discreto marca un posible cambio en la forma de dirigir una de las mayores tecnológicas del mundo.

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