John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple el 1 de septiembre, convirtiéndose en el tercer gran líder de la compañía tras Steve Jobs y Tim Cook. Con casi 25 años dentro de la empresa, su perfil técnico y discreto marca un posible cambio en la forma de dirigir una de las mayores tecnológicas del mundo.

De ingeniero a líder de Apple

Nacido en Pensilvania en 1975, Ternus creció con un interés temprano por la tecnología. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania, donde desarrolló como trabajo final de su carrera un proyecto enfocado en ayudar a personas con parálisis a alimentarse mediante un brazo mecánico controlado por movimientos de la cabeza.

Está ligado al mundo tecnológico desde muy temprano. Antes de llegar a Apple, trabajó brevemente en una empresa de realidad virtual en los años 90, en una etapa en la que esta tecnología aún era incipiente. Su ingreso a Apple en 2001 marcaría el inicio de una carrera ascendente dentro de la compañía.

En sus primeros años, participó en el desarrollo de los Mac, enfocándose en diseño mecánico y miniaturización. Su trabajo estuvo ligado a la evolución de equipos como los MacBook y a proyectos clave en etapas iniciales de productos como el iPad, en una época en la que Apple redefinía su catálogo.

635 (ARCHIVOS) En esta foto publicada por Apple, John Ternus de Apple presenta la nueva MacBook Pro durante un evento en línea de presentación de nuevos productos en Apple Park en Cupertino, California, el 18 de octubre de 2021. Tim Cook de Apple dejará su cargo como director ejecutivo del gigante tecnológico californiano este año, cediendo el puesto al veterano de la compañía John Ternus, mientras Apple navega por un panorama tecnológico transformado por la IA, anunció la compañía el 20 de abril de 2026. (Foto de Handout / Apple Inc. / AFP) / HANDOUT

Un perfil técnico y centrado en el producto

Con el tiempo, Ternus fue ganando peso dentro del área de hardware hasta convertirse en vicepresidente en 2013. Desde ese rol, supervisó equipos responsables de gran parte de los dispositivos lanzados en la última década.

El CEO de Apple, Tim Cook, habla durante el evento especial de Apple en el California Theatre de San José el 23 de octubre de 2012 en California. FOTO AFP/ Kimihiro Hoshino (Foto de KIMIHIRO HOSHINO / AFP)

Entre sus principales logros destaca la transición de procesadores Intel a Apple Silicon en los Mac, así como el desarrollo de dispositivos más delgados y potentes. También ha tenido influencia en productos recientes caracterizados por su diseño ultradelgado y alto rendimiento, como el novedoso iPhone Air.

A diferencia de sus predecesores, Ternus no es un ejecutivo mediático. Un perfil de Bloomberg lo describe como un líder metódico, enfocado en el producto y con una obsesión por la calidad del hardware y la experiencia de usuario.

Su estilo ha sido comparado, en parte, con el de Steve Wozniak, por su enfoque técnico y su bajo interés en la exposición pública. No cabe duda de que ese es su mayor fuerte. Sin embargo, aún genera dudas sobre su capacidad como gestor en el máximo nivel corporativo.

Steve Jobs presentó la primera edición al mundo en 2007.

Los retos de la nueva etapa

Es muy probable que esa obsesión por el producto sea el nuevo enfoque que le dé a la firma de la manzana, lo que se traduce en una muy buena noticia para para los usuarios.

De cara al futuro, uno de los primeros grandes movimientos bajo su liderazgo será la llegada del iPhone plegable, con el que Apple buscaría competir en un segmento ya explorado por otras marcas desde hace años, pero que podría ayudar a impulsar.

Además, Ternus tendrá el reto de consolidar la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, en un contexto donde esta tecnología aún no logra ser rentable pese a las fuertes inversiones.

De este modo, queda claro que su llegada no apunta a un cambio radical, sino a una evolución más silenciosa: una Apple centrada en perfeccionar sus productos, integrar mejor su ecosistema y mantener la innovación sin depender del ruido mediático.