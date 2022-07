Apple ya no continuará trabajando con Jony Ive, el diseñador del iPhone, según informó The New York Times. Ive ya había dejado la compañía en 2019, pero permaneció como un consultor con un acuerdo de más de 100 millones de dólares.

Fuentes del medio reportaron la ruptura de la relación. “El Sr. Ive y Apple acordaron dejar de trabajar juntos, según dos personas con conocimiento de su acuerdo contractual, poniendo fin a una carrera de tres décadas durante las cuales el diseñador ayudó a definir cada esquina redondeada del iPhone y guió el desarrollo de su única categoría de producto nuevo. En los últimos años, el Apple Watch”, aseguró.

Ive ya había dejado Apple años atrás para crear su propia empresa. “Cuando el Sr. Ive dejó Apple en 2019 para comenzar su propia firma de diseño, LoveFrom, el fabricante del iPhone firmó un contrato de varios años con él valorado en más de US$ 100 millones. Eso convirtió a Apple en el principal cliente de su empresa, dijeron las personas con conocimiento del acuerdo”, añadió el diario.

“El acuerdo impidió que Ive asumiera un trabajo que Apple encontrara competitivo y aseguró que el diseñador informaría el desarrollo de productos futuros, como un auricular de realidad aumentada que se espera enviar el próximo año, dijeron las personas”, agregó el medio.

Para entonces, Ive y Tim Cook, CEO de Apple, ya tenían diferencias sobre el rumbo de la compañía. “Antes de dejar Apple en junio de 2019, Ive se había desilusionado cuando Cook hizo que la empresa cada vez más enorme se concentrara más en las operaciones que en los grandes avances de diseño, según más de una docena de personas que trabajaron de cerca con Ive. El diseñador cambió a un puesto de medio tiempo ya que el Sr. Cook se centró en vender más software y servicios”, afirmó el diario estadounidense.

Cook, por su parte, indicó que sus diferencias no eran como las presentaban los medios en aquella época. “En julio de 2019, Cook calificó la cobertura noticiosa de las frustraciones de Ive con Apple como ‘absurda’ y dijo que ‘distorsiona las relaciones, las decisiones y los eventos’”, señaló el medio norteamericano.