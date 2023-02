Si un trabajador cumple diez años en Apple, recibe un peculiar regalo firmado por el mismo CEO Tim Cook. En un ‘unboxing’, un canal de YouTube mostró lo que la compañía de la manzana obsequia a sus empleados cuando llevan tanto tiempo con ellos.

“Felicidades por alcanzar este hito. El trabajo que has hecho, los retos que has superado y los avances que has hecho posibles son una contribución profunda y duradera a la misión de Apple de mejorar el mundo. En nombre de todos en Apple, gracias por todo lo que aportas a nuestro viaje juntos”, indica la carta que firma Cook, y que fue revelada por el canal DongleBookPro.

El regalo es un grueso bloque de aluminio con un enorme logotipo de Apple de acero inoxidable. Bajo el nombre de ‘Ten’ (diez), este viene acompañado con un paño de pulido de la compañía, el cual generó muchas críticas debido a que costaba US$19 cuando fue lanzado en 2021.

Según la nota de Apple sobre ‘Ten’, el bloque está hecho del mismo aluminio de la serie 6000 que se utiliza para fabricar los productos de la empresa. Además, a un lado del regalo se ve el número 10, el nombre del empleado y la fecha en la que llegó a la empresa.

El bloque hace recordar a la parte posterior del primero iPhone, donde el logo de la compañía era lo que llamaba más la atención en un fondo gris. Es decir, con esto, Apple no solo entrega un recuerdo a sus trabajadores por estar con ellos desde hace una década, sino también genera nostalgia con este diseño.

Sin embargo, según uno de los comentarios en el video, existen otros tres regalos que da Apple a sus empleados. Si cumplen 20 años, se otorga el mismo bloque de color aluminio gris espacial; si se cumple 20 años, el bloque es de color acero inoxidable plateado; y si cumplen 40 años, el color del bloque es de acero inoxidable gris espacial. Apple fue fundada en 1976 cumplirá 47 años este 1 de abril.