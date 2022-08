- ¿Cómo ha evolucionado el uso de drones por parte de los peruanos?

La evolución tecnológica no es extraña para los peruanos cuando se trata de innovar frente a los recursos que tenemos, y el uso de drones lo demuestra. Hoy en día, estos son empleados en casi todos los rubros que involucran optimizar recursos y reducir el tiempo. Existen innumerables ejemplos sobre su uso y aplicación, podríamos ahondar desde lo audiovisual e ir hasta lo más profundo en cuanto a rubros industriales. Sin ir muy lejos, en el rubro agrícola –sector importante para los peruanos–, fumigar con drones implica reducir ampliamente el costo tanto en la optimización del producto a emplear, como en el tiempo que toma cubrir un espacio, por ejemplo, de 10 hectáreas. Antes, cubrir esa área involucraba el trabajo de innumerables personas y podía tomar incluso varias semanas. En cambio, con el soporte de la tecnología de los drones, hoy esa tarea se puede hacer en horas. Por otro lado, las empresas de seguridad emplean los equipos para actividades de control de terrenos privados o espacios públicos. De esta manera, ya no es necesario enviar una móvil o un equipo de personas a hacer verificación, se puede realizar de manera remota: solo se programa el equipo y en tiempo real es posible visualizar lo que está sucediendo en las coordenadas ingresadas en el equipo. Inclusive, es posible emplear drones para control de siniestros y tener acceso a aquellas zonas a las que una persona no podría llegar.

- ¿La pandemia tuvo algún impacto en la adquisición de drones?

El impacto ha sido positivo. Durante la pandemia se han presentado muchos cambios en la forma de trabajar y de cómo nos comunicamos. Esto se ve reflejado en la utilización de drones para grabaciones de videos para las empresas, productoras audiovisuales, mejorar procesos de inspección, verificar el estado de determinadas instalaciones, etc. Gracias a las características de los drones, ya no se necesita un camarógrafo extra, personal de vigilancia o un gran equipo de filmación.

Foto cortesía de DJI

- Además de la creación de contenido, ¿en qué otras actividades se usan estos vehículos?

Existen innumerables actividades en donde se puede utilizar un dron. Por ejemplo, en aplicaciones industriales, construcción, topografía, levantamiento de información en temas agrícolas, competencias de acrobacia y velocidad, periodismo, arquitectura, scanner láser, catastro, fumigación, plantación de semillas, vigilancia, fertilización, localización de personas, seguridad, recolección de gases, eventos y mucho más.

- ¿Cómo ha ido evolucionando la tecnología de los drones con el paso de los años? ¿Cuáles son los avances más destacables?

Los primeros equipos comercializados en el Perú cumplían funciones muy básicas como tomar fotografías con un rango de distancia muy bajo, estaban pensado solamente para recreación en espacios cerrados. Hoy en día, contamos con una gran gama de drones para principiantes, usuarios intermedios o profesionales que requieren mayor calidad en fotografía, creación de videos y utilización de tecnologías inteligentes (por ejemplo, de seguimiento autónomo de personas u objetos).

Asimismo, en primera instancia, el fuerte a nivel nacional fueron solamente los drones como equipos principales, pero luego en DJI empezamos a ofrecer a los consumidores otras líneas de productos complementarios como lo es la serie Osmo Mobile; que, con dispositivos como el DJI OM5, estabilizan con precisión el video a la hora de la grabación. Finalmente, implementamos el desarrollo de cámaras de acción que permiten filmar donde quiera que uno esté con un dispositivo de tamaño compacto y de fácil uso.

Foto cortesía de DJI

- ¿Qué tan importante es el mercado peruano a nivel regional?

Actualmente, el mercado peruano ha generado una demanda de uso en nuevas tecnologías por tres aspectos principales. Primero, la generación de nuevos negocios pospandemia, lo que permite la demanda de equipos portátiles pensados para grabar contenido fuera del hogar y con alta calidad. Segundo, el consumidor peruano cada vez está más informado a la hora de acceder a este tipo de tecnologías. Y, por último, los departamentos gubernamentales como comisarías, seguridad pública y entidades de gobierno han visto el potencial uso de drones para monitorear o supervisar de manera remota, lo que permite tomar decisiones más rápidas y dar respuesta eficaz a sus necesidades.

- ¿Cuál es el producto estrella DJI en Perú?

La línea Mini es la que mayor éxito tiene desde su lanzamiento, iniciando con el Mavic Mini, luego DJI Mini 2 y DJI Mini SE. Hoy las luces de los reflectores se las lleva DJI Mini 3 Pro. Es superportátil y –con un peso de 249 gramos– brinda un tiempo máximo de vuelo de 34 minutos, además, hace videos en 4K HDR y fotos RAW de 48 MP. Sin duda, es uno de los mejores drones del momento para un uso recreativo y profesional.

- ¿Qué planes tienen a futuro en el país?

El principal plan de DJI es tener presencia a lo largo de Perú, con tiendas de experiencia donde nuestros clientes puedan ver la amplia línea de soluciones que tenemos para el mercado nacional. Esperamos satisfacer la gran demanda de tecnología de vanguardia asociada a cada cliente.

Con este objetivo en mente, DJI se ha aliado a la plataforma e-commerce Qué Tal Compra, la que comercializará la venta de drones en el país a través de DJI Store Perú.