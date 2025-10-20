El 93% de peruanos se siente libre de expresarse en TikTok y el 94% compraría productos sugeridos por creadores

TikTok se ha consolidado como una de las plataformas más populares en Perú. Desde su lanzamiento global en 2017, la aplicación de origen chino ha captado la atención de usuarios de todas las edades, que la utilizan no solo para crear y compartir videos, sino también como un espacio de búsqueda e información.

Hoy, TikTok funciona como una suerte de motor cultural donde convergen temas de entretenimiento, estilo de vida, cultura y política. Pero su impacto va más allá del ocio: la plataforma se ha convertido en un entorno clave para descubrir productos, tomar decisiones de compra y ejecutar estrategias publicitarias. En ese sentido, ofrece una radiografía precisa del nuevo consumidor digital peruano.

Desde la misma compañía señalan que TikTok es una plataforma de co-creación en la cual el 62% de los usuarios crea contenido inspirados por otros. Esto les permite crear comunidades y conexiones. Según cifras oficial, cada minuto se publican más de 66.000 videos, el equivalente a 1.100 videos por segundo a nivel global.

Según datos de TikTok Insights, el 85% de los usuarios peruanos está dispuesto a adquirir un producto relacionado con viajes si lo ve en la aplicación, mientras que 8 de cada 10 han investigado más sobre un artículo después de encontrarlo en un video. Además, 4 de cada 5 usuarios concretaron la compra tras buscarlo directamente en la plataforma.

La influencia de la plataforma de video también se refleja en la forma en que los usuarios evalúan productos: 3 de cada 4 peruanos ven reseñas para entender su funcionamiento y 1 de cada 2 afirma que la app influye directamente en sus decisiones de compra online.

The TikTok logo is displayed on a smartphone in this arranged photograph in London, U.K., on Monday, Aug. 3, 2020. TikTok has become a flash point among rising U.S.-China tensions in recent months as U.S. politicians raised concerns that parent company ByteDance Ltd. could be compelled to hand over American users data to Beijing or use the app to influence the 165 million Americans, and more than 2 billion users globally, who have downloaded it. Photographer: Hollie Adams/Bloomberg / Hollie Adams

“El mercado peruano ha mostrado una madurez notable en el uso de las herramientas digitales de TikTok”, explica a El Comercio Natalia Llanos Colchado, jefa de ventas de TikTok para Perú.

“Venimos creciendo y trabajando de la mano con los negocios locales. Contamos con un equipo de diez personas dedicadas a distintos sectores, cuyo objetivo es ofrecer recursos y soporte para que las marcas encuentren las eficiencias que buscan”, agrega.

Ese crecimiento se refleja también en el ámbito publicitario: durante el tercer trimestre de 2025, el negocio de TikTok for Business Perú creció un 57% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con Llanos, estos resultados muestran cómo las marcas están utilizando las herramientas, impulsadas por nuevos productos como TikTok Symphony, una plataforma de contenidos con inteligencia artificial, y TikTok Search Ads, que aprovecha el motor de búsqueda interno de la app.

“Las marcas ya no buscan solo visibilidad, sino conexión real con su audiencia”, comenta Llanos.

“Nuestro enfoque está en que las campañas se integren orgánicamente en la experiencia del usuario, sin romper la autenticidad que caracteriza a la comunidad de TikTok”, señala

Asimismo, el 93% de los usuarios en Perú afirma sentirse libre para expresarse en la plataforma, y a nivel global, el 94% de los usuarios estaría dispuesto a probar o adquirir un producto recomendado por un creador de contenido.

El 61% de los usuarios ha realizado una compra después de ver un anuncio —ya sea directamente en la plataforma o en línea—, según un informe de Kantar Media. Por otro lado, el 41% de quienes han comprado o probado un producto que vieron en TikTok lo hicieron dentro de la misma semana.

En conjunto, las cifras y la expansión comercial de la compañía trazan una radiografía del consumidor digital peruano: uno que confía en las recomendaciones de su comunidad, valora la autenticidad y convierte la interacción en acción de compra. TikTok, más que una red de videos cortos, se consolida como un motor de influencia y negocio en el ecosistema digital del país.