El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha señalado que el trabajo remoto es “uno de los peores errores de la industria tecnológica”. El empresario y programador asegura que esto no debió ocurrir, especialmente en las nuevas empresas, o startups, pues la tecnología actual no es tan buena como para que las personas no tengan que reunirse presencialmente.

“Creo que definitivamente uno de los peores errores de la industria de la tecnología en mucho tiempo fue que todos podían trabajar de forma remota para siempre, y las startups no necesitaban estar juntas en persona y, ya saben, no iba a haber pérdida de creatividad”, aseguró Altman en un evento en San Francisco, California, según recoge Fortune.

Esto, según el CEO de OpenAI, se debe a la tecnología que tenemos actualmente. “Diría que el experimento sobre eso ha terminado, y la tecnología aún no es lo suficientemente buena como para que las personas puedan estar completamente remotas para siempre, particularmente en las startups”, agregó.

Las afirmaciones de Altman han generado una nueva ola de críticas al trabajo remoto. Esta fue la alternativa de la mayoría de empresas durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, luego de tres años, muchas compañías siguen utilizando esta manera de operar.

El empresario no es el único en criticar el teletrabajo. En su momento, Elon Musk envió un memorándum a sus trabajadores de Tesla, la compañía de autos eléctricos. En este documento, el magnate prácticamente obligó a sus empleados a que regresaran a las oficinas. Lo mismo ocurrió cuando adqurió Twitter.

Por la otra parte, los trabajadores prefieren seguir trabajando desde casa debido a las facilidades que otorga, como evitar gastos en viajes, la demora por el tráfico, el gasto en comida, entre otros factores. Sin embargo, algunos empleos necesitan ser presenciales debido a que utilizan un trabajo manual o a que se utiliza dispositivos especiales para realizarlo, como ocurre en la industria de los videojuegos.