Resumen

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La decisión forma parte de la denominada lista 1260H del Departamento de Defensa estadounidense. Foto: AFP
La decisión forma parte de la denominada lista 1260H del Departamento de Defensa estadounidense. Foto: AFP
/ DANIEL SLIM
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El Pentágono cree que la competencia con China ya no se limita al comercio. Estados Unidos incluyó a gigantes tecnológicos chinos como BYD, Alibaba, Baidu y Unitree en una lista de empresas que considera vinculadas al aparato militar de Pekín, en una medida que amplía la presión de Washington sobre sectores clave como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos eléctricos.

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