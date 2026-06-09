El Pentágono cree que la competencia con China ya no se limita al comercio. Estados Unidos incluyó a gigantes tecnológicos chinos como BYD, Alibaba, Baidu y Unitree en una lista de empresas que considera vinculadas al aparato militar de Pekín, en una medida que amplía la presión de Washington sobre sectores clave como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos eléctricos.

La decisión forma parte de la denominada lista 1260H del Departamento de Defensa estadounidense, que identifica a compañías que, según Washington, podrían contribuir al fortalecimiento militar de China a través de la estrategia de “fusión civil-militar”, una política impulsada por el gobierno chino para integrar capacidades tecnológicas civiles y de defensa.

Personas visitan el stand de BYD en el Salón del Automóvil de Pekín el 30 de abril de 2026. Foto: Adek BERRY / AFP

Entre las firmas incorporadas destacan BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo; Alibaba, referente del comercio electrónico y la computación en la nube; Baidu, líder chino en inteligencia artificial; y Unitree, conocida por sus robots humanoides y cuadrúpedos que han ganado notoriedad internacional en los últimos años.

Aunque la inclusión en la lista no implica sanciones económicas inmediatas, sí restringe la posibilidad de que el Pentágono mantenga contratos directos con estas empresas y abre la puerta a futuras limitaciones. Además, la medida puede afectar la reputación internacional de las compañías y aumentar el escrutinio sobre sus operaciones.

La decisión refleja un cambio en la forma en que Estados Unidos observa el avance tecnológico chino. Si en el pasado las preocupaciones se concentraban en sectores como las telecomunicaciones, ahora abarcan industrias emergentes como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, los semiconductores y la movilidad eléctrica.

Para Washington, estas tecnologías poseen un potencial estratégico que trasciende el ámbito comercial y podrían desempeñar un papel relevante en el desarrollo de capacidades militares futuras.

Las empresas señaladas han rechazado las acusaciones y sostienen que operan con fines exclusivamente comerciales. Algunas de ellas ya han adelantado que evaluarán medidas legales para impugnar su inclusión en la lista.

La decisión se produce en medio de una creciente rivalidad tecnológica entre las dos mayores economías del mundo, donde el liderazgo en áreas como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos eléctricos se ha convertido en un asunto de seguridad nacional además de competencia económica.