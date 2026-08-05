Electronic Arts (EA) ha dejado de ser oficialmente una empresa cotizada en bolsa para convertirse en una compañía de capital privado, tras completarse la transacción anunciada en septiembre del año pasado por la que comienza una nueva etapa con el fondo saudí PIF como accionista mayoritario y la promesa de impulsar nuevas inversiones e innovación en el desarrollo de videojuegos.

En septiembre de 2025, EA anunció que un grupo de inversores liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), Silver Lake y Affinity Partners compraría la compañía mediante un acuerdo que se fijó finalmente en 55.000 millones de dólares (alrededor de 46.810 millones de euros al cambio).

Este martes EA ha anunciado que el acuerdo se ha cerrado exitosamente. Así, el primero de los inversores, el PIF, será el que cuente con la mayor participación, con exactamente el 93,4 por ciento de la nueva empresa, según The Wall Street Journal. Igualmente, cabe destacar que el acuerdo incluye 20.000 millones de dólares en financiación mediante deuda.

“Al comenzar este nuevo capítulo, me siento más optimista que nunca por todo lo que seremos capaces de crear juntos”, ha manifestado el CEO de EA, Andrew Wilson, en referencia a la venta, en un mensaje dirigido a su equipo y publicado en un comunicado de la compañía. “Las oportunidades que se avecinan son extraordinarias y cobrarán vida gracias a nuestra creatividad, ambición y confianza en lo que es posible”, ha asegurado.

Durante los últimos años, EA se ha consolidado como de las compañías más reconocidas en la industria de los videojuegos, centrándose principalmente en sus grandes franquicias insignia, entre las que destaca Battlefield, cuya última entrega Battlefield 6 llegó hace poco, sus juegos deportivos, que han amasado millones de fans en todo el mundo con EA Sports FC y Madden NFL, o Los Sims, el simulador de vida por excelencia.

Teniendo todo ello en cuenta, y tras esta operación financiera, se prevé que EA siga la tendencia de la industria y apueste por lanzamientos comerciales seguros de cara al futuro, tal y como ha valorado el medio especializado The Verge. Es el caso de otras compañías del sector como Ubisoft, enfocado ahora en franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six, o Xbox, que, aparte de apostar a lo grande por Fallout, también quiere convertir a Minecraft en la principal plataforma mundial para creadores.

De hecho, este acuerdo de EA sigue la línea de los que Microsoft realizó con Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, y con ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda Softworks, propietaria de otras de las franquicias de mayor prestigio de la industria, como The Elder Scrolls.

Con todo, Wilson ha subrayado que esta venta “reconoce a las personas extraordinarias cuya creatividad, ambición y pasión han convertido a EA en una de las compañías de entretenimiento interactivo líderes en el mundo”.

“Iniciamos esta nueva etapa desde una posición de fortaleza, con socios que comparten nuestra visión y ambición. Juntos, invertiremos con audacia, aceleraremos la innovación y crearemos la próxima generación de juegos y experiencias para los cientos de millones de jugadores y fans que nos inspiran cada día”, ha sentenciado.

Una vez completada la transacción, los accionistas de EA recibirán 210 dólares (alrededor de 182 euros al cambio) en efectivo por cada acción ordinaria de EA que poseían al cierre de la operación. Las acciones ordinarias de EA han dejado de cotizar y serán excluidas de la bolsa NASDAQ.