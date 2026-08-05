Sede de Electronic Arts en Redwood City, California.
Sede de Electronic Arts en Redwood City, California.
/ David Paul Morris
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Electronic Arts (EA) ha dejado de ser oficialmente una empresa cotizada en bolsa para convertirse en una compañía de capital privado, tras completarse la transacción anunciada en septiembre del año pasado por la que comienza una nueva etapa con el fondo saudí PIF como accionista mayoritario y la promesa de impulsar nuevas inversiones e innovación en el desarrollo de videojuegos.

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