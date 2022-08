Elon Musk utiliza la “prueba de dos manos” a la hora de contratar personal en sus empresas. El multimillonario cuenta con este método para asegurarse de que quienes entran a trabajar en sus compañías son los mejores de los mejores.

De acuerdo con Kelly Main, de la revista Inc., el CEO de Tesla realiza esta prueba debido a la mentalidad que tiene. “La universidad es básicamente para divertirse y no para aprender”, dijo Musk en 2020. Es decir, el sudafricano prefiere las habilidades de las personas y no sus títulos.

¿Qué es la “prueba de dos manos” que usa Elon Musk para contratar empleados?

Este método se llama así porque utiliza dos formas de saber si una persona es buena en lo que hace: la experiencia de primera mano y pruebas prácticas (utilizar las manos para completar una tarea). Es decir, si uno de los postulantes pasa por ambas y tiene buenos resultados, probablemente será contratado.

“Para Musk, no se trata simplemente de que la experiencia importe más que la educación. Más bien, la experiencia es una forma de educación. Y en muchos sentidos, es la mejor educación”, indica Main sobre la primera parte de la prueba.

Es decir, Musk no busca a alguien que solo sepa todo sobre el trabajo, sino que ya lo haya hecho. “La educación no se limita a lo que se enseña dentro de las paredes de un salón de clases, sino a lo que se aprende a través de experiencias de primera mano. Y por ello, se busca esta experiencia como vía para descubrir talento con un conocimiento profundo”, agrega.

Sobre las pruebas prácticas, el multimillonario aplica lo mismo que hace en su día a día. “Elon Musk tiene un historial de aplicar procesos y estrategias de ingeniería a otras facetas de su negocio y de su vida. Tanto es así, que es la razón por la cual el multimillonario vive en una pequeña casa de US$50.000. Y así como las pruebas exhaustivas de productos son una función del desarrollo de productos, también lo son las pruebas de candidatos”, añade.

Por este motivo, deja que el ingenio, sumado a la experiencia y capacidad de las personas, encuentren la solución. “Para evaluar a los candidatos de manera efectiva, realiza las pruebas (por ejemplo, una tarea o asignación) que más se acerque a lo que el rol en sí puede encontrar. Para obtener una medida precisa de la capacidad de una persona para realizar con eficacia las tareas del puesto, asegúrese de que el alcance de la prueba se limite a los recursos necesarios para realizar dicha prueba o tarea”, concluye.