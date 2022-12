Elon Musk habría dejado de pagar la renta de las oficinas de Twitter, según reportes. El magnate estaría buscando recortar gastos tras la compra de la empresa e incluso, junto a su equipo, estarían considerando no dar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores que fueron despedidos tras la adquisición.

“Musk parece estar preparándose para batallas legales en Twitter, que compró en octubre por 44.000 millones de dólares, según siete personas familiarizadas con las conversaciones internas. Él y su equipo renovaron el departamento legal de Twitter y expulsaron a uno de sus asesores más cercanos en el proceso. También han dado instrucciones a los empleados para que no paguen a los proveedores antes de un posible litigio, dijeron las personas”, reporta The New York Times.

Además de no pagar la renta, también no estarían pagando algunas facturas de servicios. “Para reducir costos, Twitter no ha pagado el alquiler de su sede en San Francisco ni de ninguna de sus oficinas globales durante semanas, dijeron tres personas cercanas a la empresa. Twitter también se ha negado a pagar una factura de US$197.725 por vuelos chárter privados realizados la semana de la toma de posesión de Musk, según una copia de una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de New Hampshire”, agrega.

Incluso, está considerando no pagar lo que le corresponde a los trabajadores que perdieron sus empleos en noviembre. “Los líderes de Twitter también han discutido las consecuencias de negar pagos de indemnización a miles de personas que han sido despedidas desde la adquisición, dijeron dos personas familiarizadas con las conversaciones. Y Musk ha amenazado a los empleados con demandas si hablan con los medios y ‘actúan de manera contraria a los intereses de la empresa’, según un correo electrónico interno enviado el viernes pasado”, añade.

Desde que Musk tomó el mando de Twitter, ha iniciado acciones para recuperar lo que ha gastado en la multimillonaria compra de la compañía. Para ello, además de los recortes de personal, también ha impulsado el cambio de Twitter Blue, el cual ahora es una suscripción que otorga funciones adicionales en la plataforma y también verifica al usuario.

Asimismo, el magnate estaría pensando en crear Twitter Blue for Business, una suscripción exclusiva para las empresas dentro de la red social. Si bien aún no se sabe mucho sobre este posible proyecto, Musk ya ha señalado que tiene en mente crear X, “la app para todo”, la cual sería similar a WeChat. Por ello, no sería extraño que Twitter termine convirtiéndose en esta aplicación, o una versión parecida, con el objetivo de monetizar.