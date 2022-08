El multimillonario John Doerr indica que cometió el “peor error de inversión de todos los tiempos” cuando no puso dinero Tesla. En 2007, su compañía de capital de riesgo tuvo la gran oportunidad de invertir en la empresa que iba a liderar Elon Musk como CEO el siguiente año, pero no lo hicieron.

“El presidente multimillonario de Kleiner Perkins tuvo la oportunidad en 2007 de respaldar a ‘un empresario ambicioso y un poco loco’ llamado Elon Musk antes de que se convirtiera en el hombre más rico del mundo, pero finalmente decidió no hacerlo, ya que las compañías de automóviles nuevos tradicionalmente fracasan con mucha más frecuencia de lo que tienen éxito”, asegura Bloomberg Wealth con David Rubenstein.

Doerr señala que invirtieron en otro proyecto debido a la persona a cargo. “Tuvimos la opción de respaldar a un brillante diseñador de automóviles llamado Henrik Fisker o a un emprendedor ambicioso y ligeramente loco llamado Elon Musk con Tesla, y tomamos la decisión equivocada”, señala el multimillonario.

En 2008, Kleiner Perkins invertió más de US$10 millones en Fisker Automotive, pero tras cinco años, la compañía terminó en banca rota. Mientras tanto, Musk adquirió la mayoría de acciones de Tesla en 2004, con una inversión de más de US$6 millones, pero no tomó el puesto de CEO hasta 2008. Actualmente es una de las empresas líderes en la fabricación de autos eléctricos.

Doerr asegura que no invertir en Tesla fue el peor error financiero que se ha cometido en la historia. “Esa es probablemente la peor decisión de inversión de todos los tiempos. No me obsesiono con estos [arrepentimientos], pero nunca lo olvidaré”, asegura el presidente de Kleiner Perkins al medio norteamericano.

Kleiner Perkins invirtió el los inicios de Google y Amazon. Ambas compañías son grandes tecnológicas actualmente. Asimismo, la empresa de capital de riesgo también puso dinero para que Twitter se convierta en la plataforma que es hoy.