Twitter enfrenta una nueva demanda. Una empresa proveedora de software asegura que la compañía de Elon Musk se está negando a pagar un contrato millonario que todavía está en vigencia y que, además, no piensan pagar próximas facturas.

“Twitter fue demandado por uno de sus proveedores de software por supuestamente negarse a cumplir un contrato multianual y multimillonario. La última queja sugiere que la nueva administración bajo Elon Musk está quemando las relaciones con los socios comerciales”, reporta Bloomberg.

La empresa de Elon Musk tampoco estaría pensando pagar lo que restaría del contrato. “Imply Data afirma que después de pagar facturas por un total de alrededor de US$4,4 millones en virtud de un contrato de servicios de software patentado que se extiende hasta 2024, Twitter no pagó su cuota del 30 de noviembre de la factura trimestral y ‘renunció a cualquier obligación de pagar facturas futuras’, según la demanda presentada en el tribunal estatal de San Francisco. Imply estimó sus daños en más de US$8 millones”, agrega.

No es el primer reporte de que Twitter no quiere pagar sus deudas. Según The New York Times, Musk y su equipo “han dado instrucciones a los empleados para que no paguen a los proveedores antes de un posible litigio”.

A ello, se le suma no querer pagar la renta de las oficinas de la empresa. “Twitter no ha pagado el alquiler de su sede en San Francisco ni de ninguna de sus oficinas globales durante semanas”, añade el diario estadounidense. Incluso, el equipo de Musk estaría considerando no pagar las indemnizaciones de los exempleados.

¿El motivo? Reducir costos de la compañía. Desde la llegada de Elon Musk a Twitter, ha despedido a más de la mitad de los trabajadores por la misma razón. Además, también ha impulsado, desde el primer día, una manera de monetizar dentro de la plataforma: Twitter Blue.