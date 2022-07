Elon Musk ha notificado a la directiva de Twitter que ya no comprará la red social. Los abogados del dueño de Tesla y SpaceX enviaron una carta especificando que el multimillonario terminaba con el acuerdo y abandonaba la transacción. Esto se debe a cuestiones “muy significativas” sobre el número de usuarios falsos.

Twitter ha señalado que menos del 5% de sus usuarios activos de forma diaria son spam bots. Sin embargo, Musk indica lo contrario y que la red social no quiere sincerar sus datos, poniendo en duda la cifra que han otorgado.

¿Qué son los “spam bots” en Twitter?

De acuerdo con un reportaje de The New York Times estos son cuentas que imitan a las personas. “Si bien a veces se denominan ‘bots’, ‘spam’ o ‘cuentas falsas’, todas se refieren a cuentas no auténticas que imitan la forma en que las personas usan Twitter. Algunas cuentas de spam están automatizadas, pero otras son operadas por personas, por lo que es complicado detectarlas”, aseguró.

Por ello, estas cuentas pueden interactuar como cualquier otro usuario. “Los bots pueden tuitear a personas, compartir tuits, seguir y ser seguidos por otras personas, entre otras cosas”, añadió el medio.

Algunos spam bots tiene un buen eso en la red social. “Twitter define a los buenos spam bots como cuentas automatizadas que “ayudan a las personas a encontrar información útil, entretenida y relevante”. Por ejemplo, @mrstockbot brinda respuestas automáticas a las personas cuando solicitan una cotización de acciones, y @earthquakebot tuitea sobre cualquier terremoto con una magnitud de 5.0 o superior en todo el mundo a medida que ocurre”, afirmó el diario.

En el caso peruano, tenemos al Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru), el cual reporta la información de los sismos a nivel nacional, con horas relativamente rápidas y de forma automatizada. Además, también publica el contenido del ente, como campañas en favor de la población. Es decir, el reporte de los sismos es automatizado, mientras que lo demás es publicado por una persona.

Otro caso es el de bomberos (@bomberos), el cual indica en tiempo real las emergencias reportadas. Al contrario del ejemplo anterior, este es controlado por una persona, tal y como lo dice en su descripción, y no un ente público o privado. Es decir, cualquiera puede crear este tipo de cuentas.

¿Por qué son un problema los “spam bots”para Elon Musk?

Musk ha expresado su preocupación por los bots de spam en Twitter durante años. En 2020, durante un evento para empleados de Twitter, apareció y alentó a la empresa a hacer más para prevenir y eliminar los bots de spam. Asimismo, desde que anunció que quería comprar la red social en abril, Musk ha tuiteado innumerables veces sobre los bots en ella.

“El jueves [7 de julio], la compañía dijo a los periodistas que elimina alrededor de un millón de cuentas de spam bots cada día y bloquea millones más por semana hasta que las personas detrás de las cuentas puedan pasar las pruebas antispam”, aseguró el medio estadounidense.

El problema de Musk es que este tipo de cuentas automatizadas pueden utilizarse para otros objetivos. “Otros bots de spam son utilizados por gobiernos, corporaciones o malos actores para una serie de propósitos nefastos. Durante las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, Rusia usó cuentas de bots de spam para hacerse pasar por estadounidenses y tratar de sembrar divisiones entre los votantes”, añadió el diario.

Estos bots pueden ser utilizados por cibercriminales para tratar de estafar a usuarios en la red social, así como atacar a personas conocidas a través del anonimato. “A veces, los bots de spam también se utilizan para atacar a celebridades o políticos y crear un entorno hostil para ellos en línea”, concluyó.

Musk había asegurado también que quería que Twitter sea una plataforma que contribuya a mejorar la civilización. Por este motivo, el multimillonario también habría decidido dar un paso al costado con la compra de la red social, pues para él, los bots anónimos no son parte de su visión.