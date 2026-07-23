Con motivo de las Fiestas Patrias, La Positiva Seguros presentó “Lo positivo de unirnos”, una campaña que busca resaltar el valor de la colaboración como motor para construir un mejor país. La iniciativa reúne a personajes representativos de distintas marcas peruanas para transmitir un mensaje de unión y orgullo nacional, recordando que el desarrollo del Perú es un objetivo que convoca a todos.

La propuesta reúne a Trusty, personaje símbolo de La Positiva, con figuras reconocidas de diferentes marcas, entre ellas Merlín, el agente de inteligencia artificial de El Comercio. A través de estos encuentros, la aseguradora celebra aquello que identifica a los peruanos y pone en valor los principios que contribuyen a fortalecer el vínculo entre las personas y las organizaciones.

Desarrollado por El Comercio, Merlín es un agente de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los usuarios a contextualizar el contenido que el medio produce diariamente. Además de responder consultas, orienta a los lectores dentro del ecosistema de contenidos de elcomercio.pe, sugiriendo información relacionada y facilitando una mejor comprensión de los temas de actualidad, lo que lo convierte en un aliado para acceder a información de manera dinámica y exploratoria.

La campaña busca demostrar que, más allá de las diferencias, la colaboración es un valor esencial para impulsar el desarrollo del país. A través de la interacción entre personajes de distintas marcas, La Positiva plantea una invitación a reconocer los puntos en común que unen a los peruanos y a fortalecer el orgullo por el país.

“En La Positiva Seguros creemos que las Fiestas Patrias son una oportunidad para celebrar aquello que nos une como peruanos. Con esta campaña queremos demostrar que, cuando compartimos un mismo propósito, se pueden generar conversaciones que inspiran y fortalecen nuestro orgullo por el país”, señaló Úrsula Villarreal, gerente adjunta de Marketing de La Positiva Seguros.

Como parte de su estrategia de difusión, “Lo positivo de unirnos” tendrá presencia en redes sociales, medios ATL en Lima y provincias, además de una campaña de amplificación con creadores de contenido. El objetivo es extender este mensaje de unión y orgullo por el Perú durante todo el mes patrio.

Con esta iniciativa, La Positiva reafirma su compromiso de promover los valores que conectan a la sociedad e invita a celebrar las Fiestas Patrias desde la colaboración y el trabajo conjunto. La participación de Merlín se suma a ese propósito al representar una herramienta que acerca información y fomenta una ciudadanía mejor informada.