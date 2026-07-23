La campaña reúne a Trusty, símbolo de La Positiva Seguros, con personajes representativos de distintas marcas peruanas, entre ellos Merlín, el guía del Club El Comercio.
La campaña reúne a Trusty, símbolo de La Positiva Seguros, con personajes representativos de distintas marcas peruanas, entre ellos Merlín, el guía del Club El Comercio.
Por Redacción EC

Con motivo de las Fiestas Patrias, La Positiva Seguros presentó Lo positivo de unirnos, una campaña que busca resaltar el valor de la colaboración como motor para construir un mejor país. La iniciativa reúne a personajes representativos de distintas marcas peruanas para transmitir un mensaje de unión y orgullo nacional, recordando que el desarrollo del Perú es un objetivo que convoca a todos.

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