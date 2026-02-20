Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, su octavo hasta la fecha

Escuchar
El proyecto de Google construirá también dos cables submarinos de telecomunicaciones que unirán la República Dominicana con los Estados Unidos. (Foto: Idrees MOHAMMED / AFP)
Por Agencia EFE

Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, que incluirá un edificio de más de 7.000 metros cuadrados y tendrá “conexión directa con los Estados Unidos continentales”, anunció este jueves el director de infraestructura global de la tecnológica, Cristian Ramos, en un acto junto con el presidente dominicano, Luis Abinader.

