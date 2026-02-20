Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, su octavo hasta la fecha

Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, que incluirá un edificio de más de 7.000 metros cuadrados y tendrá “conexión directa con los Estados Unidos continentales”, anunció este jueves el director de infraestructura global de la tecnológica, Cristian Ramos, en un acto junto con el presidente dominicano, Luis Abinader.

Este puerto se convertirá en el octavo de este tipo que Google “está construyendo”, indicó Ramos.

Bajo este proyecto se construirán dos cables submarinos de telecomunicaciones que unirán la República Dominicana con los Estados Unidos.

Dichas conexiones permitirán crear “dos rutas abiertas para que otros operadores, además de Google”, puedan participar de esta iniciativa.

Actualmente la República Dominicana cuenta con seis cables submarinos que conectan varios países del Caribe, pero cinco de ellos “tienen antigüedad de más de quince años” y solo uno de ellos tiene conexión directa con los Estados Unidos.

“Esto los coloca en una situación frágil porque los cables submarinos tienen una vida útil de aproximadamente 25 años. Estamos en un momento clave para hacer una transformación y renovación de la conectividad en la República Dominicana”, aseguró el directivo de Google.

“Es crítico reforzar esa conexión actual”, afirmó Ramos, quien indicó que este proyectó ayudará a aumentar el Producto Interior Bruto (PIB) del país caribeño.

Además, estas nuevas conexiones aumentarán “por diez los pares de fibras directas a los Estados Unidos continentales”.

“Un par de fibras pueden transmitir diecisiete mil millones de vídeos en alta definición simultáneamente. Vamos a tener diez veces más pares de fibras que saldrán desde la República Dominicana”, aseguró el director de infraestructura global de Google.

También, esta nueva infraestructura estará conectada con dos regiones de la plataforma Google Cloud en Estados Unidos, ubicadas en Carolina del Sur y Virginia.

La tecnológica defendió que persigue mejorar el internet en el Caribe, y señaló que “en la República Dominicana el tráfico en las redes se ha incrementado un 500 % en los últimos cinco años”.

Por su parte, el vicepresidente de infraestructura global de Google, Brian Quigley, afirmó que este proyecto es “la infraestructura base” que permitirá que República Dominicana esté en el centro del intercambio de Inteligencia Artificial entre el norte y el sur de las Américas".

En este acto el presidente dominicano firmó un decreto en el que declaró de “alta prioridad nacional” la construcción y establecimiento de puertos de intercambio digital en el país.

Abinader destacó que con esta infraestructura la conectividad dominicana a nivel digital “se multiplicará varias veces” y el país “estará mucho mejor” en términos relativos respecto a otros países para el establecimiento de grandes empresas del sector tecnológico.