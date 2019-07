GRABR | “Llegamos a Perú tras conseguir una presencia importante en Brasil y Argentina”

En los últimos tiempos hemos visto cómo han aparecido diversas plataformas en línea que nos permiten comprar en establecimientos fuera del Perú, a través de viajeros que se ofrecen a emplear espacio disponible en su equipaje y traer productos a manera de un servicio de ‘courrier’ personalizado. Una de las plataformas más populares es Grabr, la cual hace unos meses acaba de iniciar sus operaciones de manera formal en el Perú (pese a que estaba disponible desde mucho antes).



El Comercio conversó con Daria Rebenok, cofundadora de Grabr sobre los motivos de la llegada de la empresa al Perú y sobre cómo esta manera de acercar el e-commerce a más gente tiene aún mucho por desarrollar.

¿CÓMO ES QUE LLEGA GRABR AL PERÚ OFICIALMENTE?

Durante los últimos tres años y medio hemos estado creciendo mucho, más allá de EE.UU. y Europa, en Rusia y en Sudamérica. Dentro de ellos vimos un crecimiento orgánico en el Perú desde hace un buen tiempo. Tras conseguir una presencia importante en Brasil y Argentina, llegar a Perú y Colombia eran nuestros siguientes pasos de manera natural. Ahora estamos oficialmente en tu país. Encontramos muchas similitudes por cómo se portaba el mercado peruano en comparación con Perú y Colombia. Definitivamente hemos tenido un muy buen recibimiento y un crecimiento mayor que nuestros competidores.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL DIFERENCIAL CON RESPECTO A SUS COMPETIDORES?

Básicamente nuestra comunidad es mucho más grande y esa es nuestra diferencia. Tenemos más de un millón de personas como parte de nuestra comunidad en el mundo. Nuestros viajantes han movido más de 3 millones de dólares en productos. Tenemos cientos de miles de compradores en el mundo, buscando los precios más baratos. Sin embargo, todo depende del mercado. Nuestros viajeros no solo son un ‘courrier’, sino que trabajamos como una especie de Airbnb, pues se genera mucha comunicación entre los compradores y los viajeros para la coordinación de la compra y de las entregas. Tenemos muchas historias relacionadas al respecto, como un viajero que fue a entregar unos esquís a Chile y terminó con el comprador yendo a esquiar. Hemos construido una gran comunidad.

¿CUÁL ES LA CLAVE PARA QUE LA GENTE ENTIENDA CÓMO ES LA MECÁNICA DE GRABR?

Hemos creado una nueva categoría de comercio electrónico. Ya no es necesario que se le pida a un amigo que nos traiga algo de favor. Es una constante que sucede en todo el mundo. Así, cuando la gente escucha sobre el servicio, sobre nosotros y el producto, empieza a convencerse. Hay muchas dudas lógicas ante un nuevo producto: sobre la confianza de la plataforma, qué pasa con el dinero, con las transacciones, qué pasa si no recibo el producto. Sabemos que la confianza y la educación es algo que tenemos que seguir haciendo para que más gente tenga acceso a una plataforma de e-commerce, sobre todo en países en desarrollo. Ya que esas grandes empresas no están, nosotros queremos establecer una presencia y una garantía, soporte técnico 24/7, tener respuestas para los potenciales clientes. Si conseguimos una buena experiencia se empezará a pasar la voz haciendo un efecto de bola de nieve.

¿CUÁLES SON LOS RETOS CON LOS QUE SE ENFRENTARON EN NUEVOS MERCADOS COMO EL PERUANO?

Hemos tenido que entender de lleno las dinámicas locales del mercado, no solo entender el idioma. Tuvimos que entender cómo se hacen los negocios, si es que se trabajan con todas las tarjetas, si hay que aceptar pagos en efectivo, ¿con cuál método de pago se trabaja mejor? Todo eso nos hace entender los ajustes que debemos hacer para funcionar de manera segura.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CATEGORÍA QUE LOS USUARIOS COMPRAN?

Tenemos muchas categorías sobre las compras que se hacen. Lo que más se compra en el mundo son los productos electrónicos, también pedidos de juguetes y productos para niños. También piden muchos utensilios de cocina, aparatos de Smart Home, así como también ropa, accesorios y productos de belleza. Los suplementos y vitaminas son muy requeridas también. Lo más rápido que hemos entregado un producto es dentro de las 24 horas.

¿EL MERCADO PERUANO SE PERFILA ATRACTIVO PARA USTEDES?

Los nuevos consumidores están en Latinoamérica. Como startup se hacen decisiones buscando los países que están creciendo y vimos que el Perú tenía muchas similitudes con lo que sucedía en Argentina y Brasil, mercados muchos más grandes. Igual nos pasa con Colombia.

¿CUÁLES SON SUS METAS PARA ESTE AÑO?

En general es tener presencia en todos los países. Ahora nos estamos enfocando en cuatro mercados clave: Rusia, Brasil, Argentina y Perú. En EE.UU. y Europa tenemos la mayor cantidad de viajeros y compradores. Hacemos entregas en 71 países el año pasado. Queremos tener presencia en todos sitios, y no solo con entregas ocasionales sino tener presencia constante. El rápido crecimiento del e-commerce en Latinoamérica nos hace querer formar parte de eso.