El Huawei Mate 30 no podría lanzarse con Android debido al veto impuesto por EE.UU.

Los nuevos celulares de la serie Mate 30 de Huawei, los modelos insignia de la compañía, serán anunciados el próximo 18 de septiembre, pero es posible que no cuenten con el sistema operativo Android ni con su tienda de aplicaciones, Google Play, según dijo un portavoz de Google a la agencia Reuters.

Tras los bloqueos y la complicada situación con Estados Unidos, Huawei no habría podido recibir la licencia de Google para ofrecer la versión oficial de Android y sus apps como Gmail, Google Maps y Google Fotos.

Hace unos días, el Gobierno del presidente Donald Trump aplazó el veto contra la compañía china por 90 días, lo que significaba que esta podría seguir haciendo negocios con empresas estadounidenses hasta el 19 de noviembre.



Sin embargo, dicho aplazamiento no aplica a nuevos productos, por lo que el Huawei Mate 30 y el Mate 30 Pro no podrán venderse con Android.



Google pudo haber solicitado una licencia al Departamento de Comercio para que los nuevos equipos estuvieran exentos de la prohibición, pero hasta ahora se desconoce que la petición se halla hecho.



Pese a esto, Huawei está listo para presentar sus modelos el próximo 18 de setiembre en Munich, Alemania, según declara Reuters. No obstante, se desconoce cuándo saldrán a la venta y si llevarán el sistema operativo que la fabricante ha venido preparando: Harmony OS.



Por otro lado, existe la posibilidad de que Huawei pueda usar una versión de código abierto de Android sin infringir la prohibición estadounidense. Aunque este método solo aplicaría para Europa previo pago de licencia. No hay tarifa para la licencia fuera del viejo continente.

