Huawei se pronuncia ante el rumor de que el Mate 30 no se podría vender con Android

Una nueva crisis podría perjudicar aún más a Huawei. Los modelos de gama alta Mate 30 y Mate 30, que serían lanzados el 18 de setiembre en Berlín, podrían no venderse con Android, según ha manifestado un portavoz de Google a la agencia Reuters.

Como se sabe, el Gobierno de Donald Trump firmó una orden que impedía que empresas tecnológicas estadounidense ofrezcan productos y servicios a compañías extranjeras, medida que afectaba principalmente a Huawei.

Y pese a que posteriormente se declaró una prórroga de 90 días, la cual le permitía a la firma china seguir haciendo negocios con compañías estadounidenses hasta el 19 de noviembre, dicho aplazamiento no aplica a nuevos productos, por lo que los nuevos teléfonos móviles no podrían contar con Android, el sistema operativo de Google.

Frente a esto, la fabricante de celulares ha declarado que: "Huawei no comenta sobre rumores acerca de próximos productos, o de productos que no se han anunciado. Sin embargo, podemos asegurar que seguimos comprometidos con el uso del ecosistema de Android para nuestros smartphones, a menos de que las restricciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos no lo permitan".

