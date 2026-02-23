Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si se mide la rentabilidad por empleado, el contraste es mayor.
Si se mide la rentabilidad por empleado, el contraste es mayor.
Por Redacción EC

En 1985 IBM llegó a contar en su planilla con 405.000 empleados, hoy empresas como NVIDIA –la de mayor capitalización bursátil en el mundo– apenas tiene 36.000. ¿Qué está pasando en la industria tecnológica?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

La digitalización y la automatización dispararon la productividad: hoy se genera más valor con menos trabajadores
Empresas

La digitalización y la automatización dispararon la productividad: hoy se genera más valor con menos trabajadores

Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, su octavo hasta la fecha
Empresas

Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana, su octavo hasta la fecha

X señalará las publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas con nuevas etiquetas de advertencia
Redes Sociales

X señalará las publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas con nuevas etiquetas de advertencia

TikTok arranca su nueva etapa en EE.UU. entre acusaciones de censura política
Actualidad

TikTok arranca su nueva etapa en EE.UU. entre acusaciones de censura política